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Будут неприятности: 4 знака зодиака, которых счастливчиками в июне точно не назовешь

Ангелина Подвысоцкая
6 июня 2024, 06:30
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Украинский астролог Влад Росс назвал знаки зодиака, для которых июнь 2024 года будет нейтральным или, моментами, даже проблемным.
гороскоп, Влад Росс
Немного проблемные знаки зодиака в июне 2024 года / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Гороскоп на июнь 2024 года говорит о том, что в жизни четырех знаков зодиака могут появиться в жизни некие трудности. Но это не значит, что нужно готовиться к "черной полосе".

Известный украинский астролог Влад Росс в интервью Главреду назвал 4 знака зодиака, для которых июнь не принесет особой радости или горя.

Гороскоп на июнь Весы

Благоприятные дни июня 2024 года для Весов: 2, 3, 11, 15, 16, 24, 29.

Неблагоприятные дни июня 2024 года для Весов: 7, 13, 17, 23, 26.

Карьера и деньги. В июне 2024-го перед Весами откроются хорошие перспективы роста. Возможна неожиданная протекция, причём может помочь даже какое-то случайное знакомство на улице. После 10 июня ситуация на службе будет складываться в пользу Весов, которые будут способны увлечь коллектив и заработать расположение руководства. Ответственность и исполнительность Весов выразится в конкретных цифрах материального поощрения. Потому в июне можно рассчитывать на премию.

Личная жизнь. В июне-2024 многие факторы будут способны нарушить семейное равновесие Весов. Это будут отголоски служебных конфликтов, напряжённого рабочего ритма и нерешённых бытовых вопросов. Но все эти трудности преодолимы. У некоторых Весов обострится восприимчивость, и они откроют своему партнёру всё своё тепло, ласку и любовь, что будет очень важно для него. Следует быть честными в высказываниях. Особенно внимательными следует быть к любимым в первой половине июня, иначе может разразиться шторм.

Здоровье. Весам в июне следует ограничить социальные контакты, иначе есть риск подцепить какой-то вирус, например, грипп. Если у Весов есть хронические заболевания кишечника, следует уделить внимание системе питания и не перегружать организм жирами, а также разнообразить рацион зеленью и фруктами.

Гороскоп на июнь Стрелец

Благоприятные дни июня 2024 года для Стрельца: 10, 13, 17, 20, 24.

Неблагоприятные дни июня 2024 года для Стрельца: 5, 8, 15, 16, 26, 29.

Карьера. В начале июне у Стрельца будет множество возможностей получить новую нужную для него информацию. Следует изучать языки, документацию и пр. Однако нужно остерегаться обмана – случайного или целенаправленного. Могут проявиться недоброжелатели.

После 10 июня, возможно, друзья составят Стрельцу протекцию, помогут наладить нужные связи. Вторая половина месяца будет намного благоприятнее, нежели его начало.

Деньги. В июне 2024-го Стрелец сможет поправить финансовые дела, занимаясь торговлей или денежными операциями. Особенно если он уедет куда-то за границу или в другой город. Эмиграция абсолютно благоприятна для Стрельца. Можно смело отправляться в командировки, ведь любые деловые переговоры в финансовом плане будут удачными. Стрелец будет правильно оценивать ситуацию и сумеет добиться более выгодных условий для своей компании или фирмы.

Личная жизнь. Первая половина июня 2024 года для Стрельца будет более-менее удачным временем в плане личной жизни. В это время могут завязаться новые романтические знакомства, или же в старых отношениях подует ветер перемен.

10-20 июня у Стрельца появится отличная возможность исправить ошибки прошлого. Важно не упустить этот момент, поскольку в это время удастся вернуть любимого человек.

Конец первой декады июня – опасное время для взаимоотношений в семье, для тех людей, которые живут под одной крышей. Могут быть ссоры и конфликты с мужьями (или жёнами). Также это неблагоприятное время для важных покупок для дома, например, мебели.

Здоровье. В июне Стрельцам нужно постараться быть менее мнительными, поскольку он будет склонен переоценивать серьёзность своих недомоганий, страдать ипохондрией. Также следует поберечь почки и не усердствовать с жидкостями, особенно ликёроводочными. В конце июня Стрельцу следует умерить пыл и не нагружать себя физически, чтобы сохранить силы и энергию.

Смотрите гороскоп на июнь 2024 года от астролога Влада Росса:

Гороскоп на июнь Козерог

Благоприятные дни июня 2024 года для Козерога: 1, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 18, 20.

Неблагоприятные дни июня 2024 года для Козерога: 6, 7, 12, 16, 19, 25, 27.

Карьера. В июне Козерог может не рассчитывать на существенные события в профессиональной сфере. Этот месяц лучше рассматривать как подготовительный этап к чему-то. В этот период Козерог будет занят привычными повседневными делами.

Деньги. В финансовом плане июнь-2024 не предвещает особого благополучия Козерогу, но на стабильность финансовых потоков он может рассчитывать, в этом смысле практически ничего не поменяется. В 20-х числах не стоит брать на себя ответственность в делах. Также это неблагоприятное время для решения важных коммерческих вопросов, крупных приобретений и капиталовложений.

Здоровье. Большие физические нагрузки в июне могут оказаться сложными для Козерога, поэтому лучше на время оставить занятия в спортзале. Особенно разрушительным образом это может влиять на нервную систему представителей знака. Йога и дыхательные практики будут благоприятны.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Гороскоп на июнь Водолей

Благоприятные дни июня 2024 года для Водолея: 1, 2, 7, 11, 12, 15, 20, 29.

Неблагоприятные дни июня 2024 года для Водолея: 3, 6, 10, 17, 19, 22, 23, 26.

Карьера. В профессиональном плане Водолею в июне 2024 года важно не поддаваться на авантюры, ведь бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Деньги. Кошельку Водолея в июне не грозят финансовые потрясения, хотя начало месяца может быть катастрофическим, особенно если играть в азартные игры. Во второй половине месяца представители знака будут чувствовать себя скованно в финансовом плане. Если Водолей занимается коммерческими делами, то решить вопросы бизнеса в июне будет весьма затруднительно. Бонусы от начальства, даже если Водолей их заслужил, и премии могут быть отложены на следующий месяц.

Удачным временем для Водолея станет вторая декада июня: в денежных делах можно рассчитывать на удачу и на хороший улов в плане покупок.

Также в середине месяца представителей знака ждёт прекрасный улов, если они отправятся на рыбалку.

Личная жизнь. Июнь-2024 не обещает Водолею спокойного семейного счастья, но, как правило, ему по вкусу своеобразный экшен. Ситуация в личной жизни будет напоминать зебру: то чёрная полоса, то белая. Белых полос, кстати, станет значительно больше во второй половине месяца.

У семейных Водолеев взаимоотношения с детьми выйдут на первый план. Чада точно порадуют Водолея своим развитием и победой на каких-нибудь соревнованиях. Июнь станет благоприятным временем для благоустройства дома.

Здоровье. В июне-2024 Водолею не придётся жаловаться на здоровье. Прекрасное время для лечения кожи, косметических процедур, в том числе омолаживающих. Отличное время для коррекции фигуры, фитнеса, спорта. Также это поможет укрепить сердечную мышцу, что будет нелишним. Последняя неделя июня будет чревата для Водолея общей физической усталостью, снижением иммунитета, сложностями в работе желудочно-кишечного тракта. Потому следует предпринять профилактические меры.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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