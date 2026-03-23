Черная полоса позади: после 23 марта у трех знаков зодиака все сложится

После непростого периода перемен и сомнений для некоторых знаков зодиака наступает долгожданный перелом. Астрологи уверены, что с 23 марта 2026 года, когда Плутон переходит в прямое движение, энергия начинает меняться.
Овен
Для Овнов этот день станет настоящей точкой перезапуска. С переходом Плутона в прямое движение приходит ощущение силы и уверенности: вы словно просыпаетесь с пониманием, что способны справиться с чем угодно.
Понедельник приносит ясность и решимость. Всё, что раньше казалось сложным или недостижимым, теперь выглядит вполне реальным. Ваш настрой меняется — и вместе с ним меняется и реальность вокруг. Это идеальное время для смелых шагов и новых решений. Наконец-то всё начинает складываться в вашу пользу.
Рак
Раки почувствуют, что больше нельзя откладывать важные решения. Внутри появляется четкое понимание: момент настал. Все сомнения уходят на второй план, уступая место решимости.
Этот период буквально подталкивает вас к действиям. То, что вы долго планировали или откладывали, теперь получает шанс на реализацию. Вы чувствуете прилив сил и внутреннюю устойчивость, которая помогает довести начатое до конца. Всё начинает идти по плану — и это приносит огромное облегчение.
Скорпион
Для Скорпионов этот период связан с мощным внутренним озарением. Вы вдруг ясно понимаете, что именно нужно изменить в своей жизни — и больше не можете это игнорировать.
Плутон, ваша управляющая планета, запускает глубокую трансформацию. Она касается не только мышления, но и образа жизни в целом. Возникает желание стать лучше, сильнее и здоровее — как физически, так и эмоционально.
Это начало нового этапа, в котором всё становится на свои места. Вы чувствуете гармонию и уверенность в том, что движетесь в правильном направлении.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
