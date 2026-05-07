Гороскоп Таро на завтра 8 мая: Овнам - опора, Раку - меньше ошибок

Алена Кюпели
7 мая 2026, 12:55
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 8 мая / Коллаж Главред, фото Pixabay

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро на пятницу для Овна: Башня

Всякое случается, Овны, и иногда у вас есть невероятный план, но Вселенная вмешивается, чтобы проверить вашу веру в мир.

8 мая карта Таро "Башня" предвещает испытание вашего терпения, и вам будет трудно не задуматься, стоит ли что-то предпринять. Луна, входящая в Водолей, призывает вас обратиться за поддержкой к друзьям.

Хотя они, возможно, и не решат ваши проблемы, они могут стать опорой и дать совет, которому вы можете последовать (или отклонить).

Телец

Карта Таро на пятницу для Тельца: Императрица

Карта Таро "Императрица" на пятницу, 8 мая, говорит о доверии своей интуиции. В вашей карьере грядут перемены, и вы готовы вывести все на новый уровень.

Вы слушаете свое сердце, Телец, и верите в себя, даже когда другие сомневаются в ваших действиях. Пришло время чувствовать себя достаточно комфортно, чтобы быть в центре внимания, даже если поначалу это будет некомфортно.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на пятницу: Колесо Фортуны

8 мая вы откроете для себя что-то новое, и это озарение поможет вам изменить ту область жизни, которая пострадала из-за вашего образа мышления.

Карта Таро "Колесо Фортуны" напоминает вам, что не стоит полагать, что что-то застыло во времени. Иногда может казаться, что ваша жизнь никуда не движется, но это всего лишь пауза, которая позволяет вам подумать и оценить следующую главу вашей жизни, когда темп снова наберет обороты.

Рак

Карта Таро для Рака на пятницу: Шут

Карта Таро "Шут" представляет ситуации, когда вы мчитесь вперед без плана. Возможно, вы слишком стремитесь выполнить определенную работу. Вами движет желание быть рядом или чтобы вас воспринимали в позитивном свете.

Однако 8 мая вы увидите, как терпение помогает вам ценить сам путь. Вы совершаете меньше ошибок, когда уверены в себе. На самом деле нет никакого секрета успеха, который вы упустите, если не будете спешить. Даже в отношениях успех достигается путем планирования, оценки и последующего действия.

Лев

Карта Таро для Льва на пятницу: Дьявол

Не поддавайтесь искушению, но особенно не делайте ничего, что может навредить вашим отношениям, Лев. Карта Таро "Дьявол" говорит о сложных ситуациях, которые поначалу кажутся правильными, но вы знаете, что в своей основе они неправильны.

8 мая вам следует быть предельно осторожными (и уважительными) к людям в вашей жизни. Вы можете определить, какие действия могут причинить боль и вызвать стыд. Сегодня лучше дважды подумать и в идеале отказаться от этого.

Дева

Карта Таро для Девы на пятницу: Отшельник

Вам нужен небольшой отдых от мира, Дева. Когда карта Таро "Отшельник" появляется в вашем гороскопе 8 мая, это часто означает необходимость отстраниться от шума мира, чтобы услышать свой внутренний голос.

Эмоции могут стать непреодолимыми и трудноразличимыми, когда происходит слишком много всего одновременно. Вместо того чтобы заставлять себя двигаться дальше, прислушайтесь к своему телу, когда оно говорит вам замедлиться и меньше делать.

Весы

Карта Таро на пятницу для Весов: Звезда

Сегодняшний день полон надежды и обещаний, поскольку карта Таро "Звезда" связывает ваши желания с желаниями вашего сердца. Когда Луна входит в Водолей, она усиливает ваше стремление к доброте и романтике.

Вы жаждете быть любимым и заботиться о людях в вашей жизни. Это не всегда возможно, но сегодня в воздухе витает немного больше вероятности.

Скорпион

Карта Таро на пятницу для Скорпиона: Император

Водолей, Луна в вашем знаке подчеркивает вашу мужскую энергию, которая защищает людей в вашей жизни. Сегодня вы вновь подтверждаете свою приверженность тому, чтобы быть тем человеком, на которого другие могут положиться.

Вы должны быть сильными, и когда вы находитесь в уязвимом положении, помните о тех, кто всегда был рядом с вами. Карта Таро "Император", выпавшая 8 мая, напоминает вам о вашей внутренней силе и мощи.

Стрелец

Карта Таро на пятницу для Стрельца: Колесница

Карта Таро "Колесница" говорит о принятии жизненных трудностей и о том, что не стоит сдаваться, когда становится тяжело.

8 мая вы готовы встретить всё, что встретится на вашем пути. Вы не хотите избегать того, что, как вы знаете, неприятно. Вместо этого вы рассматриваете это как часть пути и историю, которая вдохновит вас и которой вы сможете поделиться с другими в будущем.

Козерог

Карта Таро на пятницу для Козерога: Сила

Вы очень сильны и способны, Козерог, и с картой Таро "Сила" на пятницу вы понимаете, в какой области вашей жизни вы наиболее сильны.

8 мая вы осознаете то, чего не знали раньше: вы более способны, чем думали, в области финансов. Луна в вашем секторе экономического роста подчеркивает важность действий, которые принесут пользу вашему будущему.

Водолей

Карта Таро на пятницу для Водолея: Верховная Жрица

Верховная Жрица подчеркивает божественную женскую мудрость, которая помогает вам лучше прислушиваться к своему внутреннему голосу. В пятницу вы научитесь все больше доверять себе.

Вы увидите, как несчастны вы себя чувствуете, когда предпочитаете слушать других, а не себя. Сегодня вы усвоите бесценный урок о том, как должна устроена жизнь.

Рыбы

Карта Таро на пятницу для Рыб: Справедливость

Рыбы, вы любите относиться к другим справедливо, и когда у вас есть возможность сделать немного больше, чем от вас ожидают, вы часто это делаете.

8 мая карта Таро "Справедливость" напоминает вам, что прощение — это дар, который вы можете преподнести себе и людям, которые не обязательно его заслуживают, но которые, как вам кажется, нуждаются в нем.

Первый шаг к исцелению таким образом прекращает обиду из прошлого и вселяет надежду на будущее.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

