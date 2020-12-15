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Что делать в зимнее солнцестояние 2020 и накануне: астролог назвала идеальные занятия

15 декабря 2020, 20:28

Эксперт предупредила, что накануне зимнего солнцестояния определенные дела нужно отложить.

Астролог сообщила, что до зимнего солнцестояния идеально составить планы на 2021 – Что нужно делать в зимнее солнцестояние
До зимнего солнцестояния идеально составить планы на будущий год, сообщила астролог / Reuters

Астролог Юлия Погорельченко сообщила, что в зимнее солнцестояние 2020 – произойдет в понедельник, 21 декабря, необходимо очистить свой дом от всего ненужного, изжившего себя и мешающего.

В этот день нужно подводить итоги, поделилась эксперт с Главредом.

Погорельченко добавила, что накануне солнцестояния не стоит начинать новые дела.

Зимнее солнцестояние 2020 года – какими делами идеально заняться в ближайшие дни:

  • Составить планы на год;
  • Написать список желаний и пути их реализации;
  • На рассвете можно просто мечтать, используя различные техники.

Как зимнее солнцестояние 2020 повлияет на людей:

  • Каждый день люди будут обретать новые силы;
  • Люди станут более активными и будут готовы к новым свершениям.

"…21 декабря 2020 – это один из четырех энергетически мощных дней в году. Самая длинная ночь и самый коротки день. В этот день Солнце умирает, чтобы возродиться заново 22 декабря. Три дня оно будет набирать силы и начнет расти с большей мощью…", – объяснила астролог суть зимнего солнцестояния.

Прочитать другие прогнозы Юлии Погорельченко можно в ее аккаунте в Instagram.

зимнее солнцестояние Юлия Погорельченко
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