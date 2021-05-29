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Прошлые ошибки дадут о себе знать: что сулит Водолею гороскоп на июнь 2021

Влад Росс

Астролог

29 мая 2021, 20:00

В последней декаде июня у Водолея могут начаться неприятности, в том числе, он может подхватить ковид.

Астролог рассказал, что ждет Водолея в июне
Гороскоп на июнь-2021 сулит Водолею радость от обустройства собственного дома / flickr.com/caitlinmallory

Водолея в июне 2021 года ждет нейтральный период, плюс-минус спокойный и сбалансированный. В самом начале лета на представителей этого знака свалятся домашние заботы, которые потребуют основательного приложения сил. Однако отрадно, что упорная работа на благо семьи будет сопряжена с самым приятным и веселым времяпрепровождением. Потому Водолей может смело отправляться на дачу, погружаться в дачные хлопоты и работу по саду или огороду.

Водолей отчетливо осознает в самом начале июня, как и куда ему двигаться в этом месяце. Благодаря ясному пониманию этих вещей в июне его будет ждать целая череда исполнившихся желаний.

Читайте такжеВодолей: главные плюсы, минусы и совместимость с другими Знаками ЗодиакаВыразить себя и добиться признания своих талантов Водолей сможет, если свои усилия сконцентрирует на домашних делах. Июнь будет самым благоприятным временем для начала строительства дома, его ремонта, покупки недвижимости или переустройства. Звезды будут способствовать всем начинаниям такого рода. В частности, Водолею великолепно удастся некий дизайнерский проект.

В июне Водолей будет особенно тонко чувствовать веяния моды, а потому в этом месяце стоит обновить гардероб.

Нептун, экзальтирующий в Водолее, привнесет в жизнь представителей этого знака нотку высшего блаженства. Такое необычайное качество Водолей реализует с успехом, поскольку, когда его энергия будет пребывать на пике и будет требовать перемен, обустройство собственного дома станет тем участком работы, где никто не сможет помешать этому знаку реализовать себя творчески.

Отличное время для художников, поэтов, музыкантов и актеров. Правда, некоторые представители этого знака Зодиака в июне будут чрезвычайно падкими на похвалы. И любое неприятное словцо может стать источником глубокого разочарования. Чтобы такого не случилось, выполняемую работу следует рассматривать как источник удовольствия, а вероятные комплименты – как источник позитива.

Читайте такжеПрогноз на 2021 год: чего опасаться и каких прорывов ждать в год ВодолеяНастоящие, а не выдуманные неприятности могут посетить Водолея в последней декаде июня. Проблемы наиболее вероятны в той жизненной сфере, где найдется хотя бы одна совершенная в прошлом ошибка или недоделанное дело. Все может начаться с какого-нибудь физического недомогания, возможно, с коронавируса, а потом даст о себе знать и сфера деловых интересов в той точке, которая требует постоянного и размеренного приложения сил.

По большому счету, вступит в действие закон сохранения энергии: Водолей постепенно начнет возвращаться из периода вдохновенного творчества, который при всей своей привлекательности все же окажется экстремальным, к привычному течению жизни, заботам и постоянным рутинным делам.

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