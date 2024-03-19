День Весеннего равноденствия: всего одно действие 20 марта изменит судьбу и привлечет богатство

Как правильно загадывать желание в день Весеннего равноденствия 20 марта.

https://horoscope.glavred.info/den-vesennego-ravnodenstviya-vsego-odno-deystvie-20-marta-izmenit-sudbu-i-privlechet-bogatstvo-10551155.html Ссылка скопирована

Весеннее равноденствие приметы и что нельзя делать / Коллаж Главред, фото pixabay

Уже завтра, 20 марта будет День Весеннего равноденствия. В 05:07 по Киеву начнется новый астрологический год с переходом Солнца в 1 градус Овна.

Как рассказала астролог Юлия ПогорельченкоГлавреду, ночь и день равны и начинается рост светлой части суток.

"Победа света над тьмой, расцвет природы и наполнение солнечной энергией. В этот день хорошо делать практики приветствия Солнца - встречать восход, делать упражнения йоги Сурья, сохранять хорошее легкое детское настроение целый день", - отметила астролог.

видео дня

Кто такая Юлия Погорельченко Юлия Погорельченко - профессиональный астролог. Составляет натальные карты, которые описывают личностные черты человека. Часто пишет о самых важных событиях в мире астрологии.

Что обязательно нужно сделать в День Весеннего равноденствия

По словам астролога, это самое хорошее время для посещения родителей.

Обязательно стоит в этот день проводить практики по формированию желаний.

Также астролог говорит, что люди рожденные в такой день счастливы, их оберегает судьба.

Как загадать желание в День Весеннего равноденствия

Юлия Погорельченко рекомендует при первых лучах Солнца загадать мечту.

Также специалист говорит, чтобы мечта сбылась, можно зажечь свечу и на пламя проговорить заветную мечту.

Что нельзя делать в День Весеннего равноденствия

Стоит избегать конфликтов

Нельзя быть агрессивным

Нельзя думать о плохом

"Все эти огненные энергии могут реализоваться в такой день", - отмечает Юлия Погорельченко.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.