День Весеннего равноденствия: всего одно действие 20 марта изменит судьбу и привлечет богатство

Уже завтра, 20 марта будет День Весеннего равноденствия. В 05:07 по Киеву начнется новый астрологический год с переходом Солнца в 1 градус Овна.
Как рассказала астролог Юлия ПогорельченкоГлавреду, ночь и день равны и начинается рост светлой части суток.
"Победа света над тьмой, расцвет природы и наполнение солнечной энергией. В этот день хорошо делать практики приветствия Солнца - встречать восход, делать упражнения йоги Сурья, сохранять хорошее легкое детское настроение целый день", - отметила астролог.
Кто такая Юлия Погорельченко
Юлия Погорельченко - профессиональный астролог. Составляет натальные карты, которые описывают личностные черты человека. Часто пишет о самых важных событиях в мире астрологии.
Что обязательно нужно сделать в День Весеннего равноденствия
- По словам астролога, это самое хорошее время для посещения родителей.
- Обязательно стоит в этот день проводить практики по формированию желаний.
Также астролог говорит, что люди рожденные в такой день счастливы, их оберегает судьба.
Как загадать желание в День Весеннего равноденствия
Юлия Погорельченко рекомендует при первых лучах Солнца загадать мечту.
Также специалист говорит, чтобы мечта сбылась, можно зажечь свечу и на пламя проговорить заветную мечту.
Что нельзя делать в День Весеннего равноденствия
- Стоит избегать конфликтов
- Нельзя быть агрессивным
- Нельзя думать о плохом
"Все эти огненные энергии могут реализоваться в такой день", - отмечает Юлия Погорельченко.
Что стоит учитывать читателю
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