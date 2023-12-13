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Денежный гороскоп на 2024 год: эти 4 знака зодиака будут зарабатывать больше всех

Сергей Кущ
13 декабря 2023, 10:35
Гороскоп на 2024 год говорит, что в финансовом плане год Дракона станет успешным для 4 знаков зодиака.
Денежный гороскоп на 2024 год
Денежный гороскоп на 2024 год / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

С финансовыми перспективами на 2024 год приходит время раскрывать тайны денежного гороскопа! Узнайте, какие 4 знака зодиака смогут наращивать свой доход в следующем году и какие астрологические факторы предрекают им финансовый успех.

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Денежный гороскоп на 2024 год Дева

Поздравляем, Дева, в этом году вы выиграли в астрологическую лотерею. В течение 2024 года Южный узел в Весах будет освобождать блокировки в вашем втором доме личных ресурсов, системы ценностей и конкретного богатства. Это означает, что Северный узел в Овне поможет вам стать самодостаточными, сосредоточившись на восьмом доме инвестиций, финансовой грамотности и трансформации.

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Это может помочь вам обучиться финансовой грамотности, создать пассивный доход и работать над поддержанием долгосрочных ресурсов для финансовой стабильности.

Когда начнется 2024 год, вы уже будете находиться в середине периода, сфокусированного на финансах, который начался во время солнечного затмения в Весах 14 октября 2023 года. В этот период вы вступите на путь осознания своей истинной системы ценностей и избавления от финансовой зависимости.

Этот цикл завершится 25 марта, когда произойдет лунное затмение в Весах. Это лунное затмение может привести вас к завершению значимой финансовой цели и помочь реализовать свой потенциал.

Следующий шестимесячный цикл, который будет способствовать финансовому росту, начнется во время солнечного затмения в Овне 8 апреля.

Затмение произойдет в вашем восьмом доме, что поможет вам избавиться от долгов, инвестировать в свое будущее и создать дополнительные источники дохода. Обратите внимание на то, чем закончится этот цикл во время полнолуния в Овне 17 октября.

Еще один финансово-ориентированный цикл начнется во время солнечного затмения в Весах 2 октября. Он поможет вам накопить больше богатства в течение всего оставшегося периода 2024 года. Возможно, вы не достигнете этих финансовых целей до 2025 года, но вы можете начать видеть плоды своего труда, когда год подойдет к концу.

Денежный гороскоп на 2024 год Скорпион

В этом году вам предстоит рассмотреть множество вариантов, Скорпион. Последние несколько лет заставили вас смириться с потерей контроля и власти. К счастью, 2024 год предлагает вам шанс перестроиться, начиная с финансов.

С 1 января по 25 мая вам стоит сосредоточиться на карьере, пока Юпитер в Тельце не станет ретроградным в вашем седьмом доме партнерских отношений. Долгожданные возможности могут даже появиться, если вы реализуете новые профессиональные договоренности и контракты.

Обязательства, которые вы берете на себя, станут еще более плодотворными, когда Юпитер войдет в знак Близнецов 25 мая. В это время Юпитер входит в ваш восьмой дом инвестиций, побуждая вас углубить свои финансовые обязательства.

С одной стороны, Юпитер, движущийся по вашему восьмому дому, может намекать на избыток долгов или отсутствие границ, которые могут выходить за рамки ваших возможностей. С другой стороны, Юпитер в восьмом доме может намекать на глубокий финансовый рост, если ваши инвестиции надежны, честны и открыты для преобразований.

Даже азартная игра может привести к невероятным результатам. Чтобы добиться максимального успеха, вам следует работать с энергией Близнецов и укреплять свои навыки общения, адаптивности и многозадачности.

9 октября Юпитер станет ретроградным в Близнецах, что даст вам возможность перестроиться. Ретроградный Юпитер даст вам шанс пересмотреть свои финансовые стратегии, сократить расходы и избежать долгов, следуя советам надежных финансовых консультантов. Ретроградный Юпитер - это замаскированное благословение, дающее вам время для внесения необходимых изменений. К тому времени, когда 4 февраля 2025 года Юпитер станет директным, вы сможете снова расширить различные потоки доходов.

Денежный гороскоп на 2024 год Козерог

Если кто-то и заслуживает повышения, то это точно вы. 2024 год может стать вашим лучшим финансовым годом благодаря двум предстоящим транзитам - Плутона в Водолее и Юпитера в Близнецах. Хотя эти транзиты заставят вас идти в ногу со временем, они увеличат ваше богатство, если вы готовы к этому.

Плутон покидает Козерога и вновь входит в Водолей - ваш второй дом личных финансов - 20 января. Это может показаться дежа вю, поскольку Плутон проходил через ваш второй дом с 23 марта 2023 года по 1 мая 2023 года. Размышляя о том, что произошло в этот период, вы можете заметить отголоски того же стремления к финансовым преобразованиям, которое вы испытывали раньше. Это может быть идеальное время, чтобы рассмотреть нетрадиционные источники дохода, которые могут оказаться вне вашей зоны комфорта, но отказ от потребности контролировать ситуацию будет ключом к вашему успеху.

Если поначалу вам будет трудно адаптироваться к этим переменам, у вас будет достаточно времени, чтобы перестроиться и перенаправить свои усилия, когда Плутон станет ретроградным со 2 мая по 1 сентября. Как всегда, ретрограды могут стать отличным временем для размышлений, поэтому используйте ретроградный Плутон как шанс пересмотреть то, что работает и не работает для достижения ваших финансовых целей.

Когда 25 мая Юпитер войдет в знак Близнецов, появится еще больше возможностей для диверсификации вашей работы и доходов. Поскольку Юпитер проходит транзитом по вашему шестому дому работы и рутины, многозадачность станет для вас главной задачей. К счастью, вы не чужды упорному труду. Вы можете использовать этот транзит, чтобы заняться побочным бизнесом или одновременно совмещать две работы. Однако помните, что слишком много хорошего может стать плохим. Следите за тем, чтобы не откусить больше, чем можно прожевать. К счастью, вы всегда сможете сделать шаг назад и скорректировать свою рабочую жизнь, когда Юпитер будет ретроградным в Близнецах с 9 октября по 4 февраля 2025 года.

Денежный гороскоп на 2024 год Рыбы

В 2024 году Северный узел в Овне пройдет транзитом по вашему второму дому материальных благ и личных финансов, что принесет возможности, связанные с деньгами, которые в большей степени соответствуют вашим ценностям. Однако это заставит вас отказаться от опоры на другие ресурсы для достижения финансовой стабильности, поскольку Южный Узел в Весах будет вынуждать вас отказаться от вредных привычек, связанных с восьмым домом долгов, активов и общих ресурсов.

К счастью, предстоящие затмения в 2024 году помогут вам интуитивно сориентироваться в своих финансовых целях. Один из этих циклов начался во время солнечного затмения в Весах 14 октября 2023 года, когда вы встали на путь финансового совершенствования.

И с началом 2024 года вы, возможно, продолжите чувствовать себя более склонными к увеличению своего изобилия путем рефинансирования, уменьшения долгов и более разумного инвестирования денег. Ваши старания станут еще более очевидными к моменту лунного затмения в Весах, которое произойдет 25 марта.

Еще один шестимесячный цикл начнется, когда солнечное затмение в Овне 8 апреля осветит ваш второй дом располагаемого дохода. В течение этого цикла появятся неожиданные возможности заработать больше денег, соответствующих вашим ценностям, мечтам и талантам.

Возможно, к полнолунию в Овне 17 октября вы даже окажетесь в совершенно ином финансовом положении. Кроме того, вы сможете похвастаться чем-то невероятным, например, серьезной модернизацией или изменением образа жизни, которое поможет вам почувствовать себя более уверенно благодаря улучшению своего финансового положения.

На этом ваше космическое процветание не заканчивается. Последнее солнечное затмение 2024 года произойдет в Весах 2 октября и снова усилит ваш второй дом, ориентированный на финансы. Этот шестимесячный цикл продлится до 2025 года, так что вы сможете завершить 2024 год на высокой ноте.

Вам даже может показаться, что этот финансовый цикл предназначен для того, чтобы перевести вас в другую налоговую группу, особенно если ваша кредитная история резко улучшится и если вы приложите значительные усилия для построения долгосрочной финансовой стабильности.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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