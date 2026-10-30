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Деньги и новые возможности: какие знаки зодиака увидят, что черная полоса позади

Мария Николишин
30 октября 2026, 05:00
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Астрологи связывают эти изменения с Днем равновесия, который подтолкнет к принятию важных решений в отношениях и финансах.
Деньги и новые возможности: какие знаки зодиака увидят, что черная полоса позади
Чья жизнь начнет меняться к лучшему / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как некоторые решения помогут построить желаемое будущее
  • Кому придется научиться отказываться

В пятницу, 30 октября, жизнь четырех китайских знаков зодиака начнет меняться к лучшему. Негатив, который они испытывали в начале месяца, отступит, и все наконец начнет налаживаться.

Астрологи YourTango подчеркивают, что для четырех знаков зодиака начнется период завершения года - раньше, чем для всех остальных. Все потому, что пятница - это День равновесия, которым управляет энергия Огненного Быка, пишет Главред.

видео дня

Кого ждут судьбоносные перемены

Змея

Вы наконец осознаете реальность своей жизни и будете готовы ее изменить. Под влиянием энергии Быка вы будете действовать медленно и осторожно. И, как по взмаху волшебной палочки, все получится! Вас будет больше интересовать конечный результат, а это значит - умение жить моментом. Все это создает замечательную энергетическую волну.

Собака

В глубине души вы - человек, который всегда стремится помочь другим. Но сейчас в вашей жизни происходит слишком много событий. Если в пятницу вы возьмете на себя еще что-то, это скорее навредит вам, чем поможет. Вам придется принять непростое решение: сказать кому-то, что сегодня вы не сможете помочь. Это похоже на своеобразное испытание от Вселенной, которая учит вас отпускать ситуацию.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Кролик

Ваш образ мышления сильно ударил по вашей самооценке. Вам было очень грустно от того, что жизнь казалась сложнее, чем она есть на самом деле. Вам хочется хоть немного свободы. В пятницу вы полностью посвятите себя работе и семье. Также в этот день вы сделаете что-то, что принесет деньги.

Обезьяна

Ваша жизнь станет немного лучше, ведь вы не просто будете проявлять интерес, а возьмете инициативу в свои руки. 30 октября вы можете решить попробовать что-то новое. Это станет по-настоящему особенным и уникальным моментом. Вы больше не будете строить никаких предположений о том, что принесет будущее. Вы будете жить настоящим моментом.

Китайский гороскоп
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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