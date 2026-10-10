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Деньги потекут рекой: четыре знака зодиака ждут перемены после 10 октября

Виталий Кирсанов
10 октября 2026, 22:27
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Новолуние в Весах, по астрологическому прогнозу, создаст условия для увеличения доходов.
Четыре знака зодиака ждут финансовые перемены после 10 октября
Четыре знака зодиака ждут финансовые перемены после 10 октября / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для Дев и Рыб
  • Гороскоп для Весов и Овнов

После 10 октября 2026 года представители четырех знаков зодиака могут получить новые возможности для улучшения финансового положения. Новолуние в Весах, по астрологическому прогнозу, создаст условия для увеличения доходов, пересмотра рабочих договоренностей и укрепления материальной стабильности. Об этом пишет Главред со ссылкой на YourTango.

Астролог Хелена Хатор считает, что влияние этого лунного события может ощущаться в течение следующих шести месяцев. Для некоторых знаков этот период станет возможностью увеличить капитал, найти более выгодные источники заработка или добиться лучших условий труда. Однако финансовые перспективы будут зависеть не только от обстоятельств, но и от готовности действовать, отстаивать свои интересы и использовать новые шансы.

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Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-медиа, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, включая астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном росте. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно выходят материалы об астрологии и знаках зодиака.

Дева

Для Дев наступает время пересмотреть свои карьерные и финансовые перспективы. Новолуние активизирует сферу доходов, а ретроградная Венера в области общения, согласно астрологическому прогнозу, делает особенно важными переговоры и умение четко формулировать свои требования. По словам Хелены Хатор, один разговор может существенно повлиять на дальнейшее профессиональное развитие представителей знака.

Девам стоит подготовиться к обсуждению повышения зарплаты, новых условий сотрудничества или стоимости своих услуг. Такие переговоры могут оказаться непростыми, поэтому важно уверенно говорить о своих потребностях и не соглашаться на невыгодные предложения.

Настойчивость и продуманный подход помогут Девам заложить основу для будущего благополучия. Принятые сейчас решения способны положительно отразиться на их материальном положении в долгосрочной перспективе.

Рыбы

Рыбы могут не сразу заметить улучшение финансовой ситуации, однако это не означает, что возможности для перемен отсутствуют. По словам Хелены Хатор, новолуние затрагивает восьмой дом гороскопа, связанный с совместными доходами и финансовыми обязательствами. Поэтому изменения могут касаться долгосрочных договоренностей, способных принести пользу в будущем.

Дополнительным благоприятным фактором астролог называет тригон Марса в шестом доме с Сатурном, который, по ее мнению, указывает на перспективы стабильного заработка.

После 10 октября Рыбам рекомендуется думать не только о текущих доходах, но и о финансовых целях на ближайшие годы. Можно обсудить повышение в должности, пересмотреть стоимость своих услуг или поискать более выгодные условия сотрудничества. Если нынешняя работа не соответствует уровню ваших навыков и усилий, стоит рассмотреть альтернативные предложения.

Последовательные действия помогут Рыбам укрепить материальное положение и создать более надежную финансовую основу.

Весы

Для Весов новолуние в их знаке может стать поводом для серьезного пересмотра финансовых планов. Этот период располагает к новым начинаниям и переоценке прежних договоренностей. Астрологи советуют задуматься, какие проекты, обязательства и источники дохода больше не соответствуют вашим целям.

Не стоит продолжать придерживаться привычной стратегии только потому, что она давно стала частью повседневной жизни. Отказ от неэффективных решений может открыть дорогу к более перспективным возможностям заработка.

Хелена Хатор также обращает внимание на Марс в одиннадцатом доме, который связывают с дружескими контактами, коллективными проектами и долгосрочными планами. Согласно ее прогнозу, новые инициативы Весов могут привлечь широкую аудиторию и принести значительный доход.

Сейчас представителям знака важно оценить, насколько оправданно они расходуют время, силы и деньги. Если прежний подход не дает желаемого результата, стоит пересмотреть стратегию и поискать новые способы увеличить заработок.

Овен

Овнам пора по-новому взглянуть на собственные профессиональные возможности и перестать недооценивать свой труд. Возможно, в последнее время они вкладывали много сил в работу, но получали меньше, чем рассчитывали. После 10 октября обстоятельства могут подтолкнуть представителей знака к пересмотру условий сотрудничества и более решительной защите своих интересов.

Хелена Хатор рекомендует Овнам объективно оценить свои способности и понять, сколько на самом деле стоят их навыки. Важно не только осознавать собственную ценность, но и уметь убедительно объяснить ее работодателям и клиентам.

По мнению астролога, разговор о профессиональных качествах и оплате труда может повлиять на финансовые перспективы на долгие годы. У Овнов появится повод задуматься о более высоком уровне дохода, однако для этого необходимо отказаться от заниженных требований к себе.

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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