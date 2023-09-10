УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Деньги потекут рекой: финансовый гороскоп на неделю с 11 по 17 сентября

Сергей Кущ
10 сентября 2023, 09:47 обновлено 10 сентября, 09:47
49
Астрологи рассказали, как будут обстоять дела с деньгами с 11 по 17 сентября у всех знаков зодиака.
Финансовый гороскоп на неделю с 11 по 17 сентября
Финансовый гороскоп на неделю с 11 по 17 сентября / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Финансовый гороскоп на неделю расскажет, как планеты влияют на ваши денежные вопросы в ближайшие дни. Независимо от того, заняты ли вы деловой активностью или планируете личные траты, держите руку на пульсе своих денег.

Подготовьтесь к выгодным возможностям или остерегайтесь возможных финансовых затруднений.

Финансовый гороскоп на неделю - Овен

На этой неделе ваше финансовое состояние будет хорошим, поскольку вы обнаружите, что богатство поступает к вам из разных источников. Вы получите хорошую прибыль от предыдущих инвестиций и используете это богатство для дальнейшего инвестирования в различные источники.

видео дня

Финансовый гороскоп на неделю - Телец

Никаких серьезных финансовых проблем на этой неделе не будет. Вам также следует взять на себя инициативу и разрешить старый денежный спор, в котором участвует ваш брат или сестра. Некоторые Тельцы купят недвижимость или автомобиль в первой половине недели.

Финансовый гороскоп на неделю - Близнецы

На этой неделе вам повезет в плане богатства. Будет хороший приток денег, и это обеспечит реализацию ваших долгосрочных устремлений. Зарплата некоторых уроженцев Близнецов увеличится, что отразится на вашем банковском счете.

Финансовый гороскоп на неделю - Рак

В начале недели вы можете ожидать финансовых проблем, но помните, что ни одна финансовая проблема не останется прежней. По ходу недели вы увидите хороший приток богатства, что также отразится на вашем образе жизни.

Финансовый гороскоп на неделю - Лев

В финансовом отношении на этой неделе вам повезет, поскольку деньги будут поступать из разных источников. В первой половине недели у бизнесменов могут возникнуть проблемы с привлечением капитала.

Финансовый гороскоп на неделю - Дева

На этой неделе постарайтесь разумно обращаться с деньгами. Держитесь подальше от роскошных покупок. Вместо этого отложите на черный день.

Финансовый гороскоп на неделю - Весы

В финансовом плане у вас все хорошо на этой неделе. А некоторые Весы найдут удачу на фондовом рынке и в спекулятивном бизнесе.

Финансовый гороскоп на неделю - Скорпион

На этой неделе финансы не будут большой проблемой. Поскольку вы будете получать богатство из разных источников, вы можете рассмотреть возможность покупки недвижимости, золота или даже автомобиля на этой неделе.

Финансовый гороскоп на неделю - Стрелец

Хотя вы можете получать богатство из разных источников, на этой неделе крайне важно контролировать расходы. У некоторых Стрельцов возникнет искушение купить недвижимость, которая станет хорошей инвестицией.

Финансовый гороскоп на неделю - Козерог

Никаких серьезных финансовых обязательств там не будет. И, к счастью, прошлые инвестиции также принесут хорошую прибыль. Эта неделя также является хорошим временем для погашения всех кредитов и даже для пожертвования денег на благотворительность.

Финансовый гороскоп на неделю - Водолей

Процветание не означает, что вам нужно тратить слишком много на этой неделе. Обращайтесь с деньгами осторожно, поскольку они могут вам понадобиться в ближайшие недели. Семейное мероприятие или фестиваль потребуют вашего участия. Ваш финансовый вопрос с братом или сестрой будет решен на этой неделе.

Финансовый гороскоп на неделю - Рыбы

У вас будет хорошее финансовое положение, поскольку богатство будет поступать из разных источников. Это поможет вам с комфортом покупать выбранные вами вещи. Вы также можете заняться ремонтом дома или купить предметы домашнего обихода.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
гороскоп на неделю гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог гороскоп Рак гороскоп Стрелец гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы финансовый гороскоп
Реклама

Главное за день

Отказался арестовать Путина: президент Бразилии сделал скандальное заявление

Отказался арестовать Путина: президент Бразилии сделал скандальное заявление

09:25 Мир
"Бороться будет сложнее": Буданов сказал, что будет с контрнаступлением зимой

"Бороться будет сложнее": Буданов сказал, что будет с контрнаступлением зимой

08:25 Украина
Оккупанты ночью атаковали Киев дронами: обломки попали в квартиру, возникли пожары

Оккупанты ночью атаковали Киев дронами: обломки попали в квартиру, возникли пожары

07:39 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:22

Как общаться с невесткой, даже если отношения давно разрушены: действенные советы

10:07

Хиты Кароль "Выше облаков" и "Ноченька" перевели на украинский язык: как они теперь звучат

09:47

Деньги потекут рекой: финансовый гороскоп на неделю с 11 по 17 сентября

09:34

Оккупанты "говорят сердцем": экс-звезды "КВН" приехали на Донбасси и выдали пропаганду об оккупантах

09:25

Отказался арестовать Путина: президент Бразилии сделал скандальное заявление

Запад будет спасать Россию, поскольку боится ее развала - Юрий БогдановЗапад будет спасать Россию, поскольку боится ее развала - Юрий Богданов
09:05

Гороскоп на неделю с 11 по 17 сентября: Близнецам - перемены, Ракам - шанс

09:00

Не очень большая шестерка: почему РФ в ОДКБ рискует полностью потерять влияниемнение

08:48

Отменить статус "ограниченно годных": омбудсмен Лубинец сделал резонансное заявление

08:38

Гороскоп на завтра 11 сентября 2023: Тельцам - долги, Львам - никакого алкоголя

Реклама
08:25

"Бороться будет сложнее": Буданов сказал, что будет с контрнаступлением зимой

08:19

Умер легендарный британский актер

07:59

Будет рассказывать про мелкую русскую душонку: Тодоренко расхваливает РФ в новом шоуВидео

07:39

Оккупанты ночью атаковали Киев дронами: обломки попали в квартиру, возникли пожарыФото

06:46

Членом Совбеза ООН является несуществующее государство СССР, а не РФмнение

06:35

Чем "паливо" отличается от "пального": Авраменко назвал распространенную ошибку

02:54

Как этой осенью выглядеть стильно: пять модных образов от Андре ТанаФото

02:15

Пригожин может прятаться на острове в Венесуэле: западные СМИ раскрыли детали

01:40

Почему Запад так долго медлил с передачей Украине F-16: Сотник назвал реальную причинуВидео

09 сентября, суббота
23:50

ВСУ могут прорвать оборону РФ: в США прокомментировали освобождение юга Украины

23:06

Супер модель и актриса США вышла на показ украинского дизайнера Низе Эмиршах

Реклама
22:53

"Нет смысла штурмовать": Жданов допустил автоматическое освобождение Токмака и Мелитополя

22:48

ВСУ загоняют врага в ловушку: эксперт назвал самые важные направления

22:28

"Стратегический тупик" в Белом Доме, а не фронтах в Украинемнение

21:58

Предстоящие выборы в РФ: Сотник назвал главного соперника ПутинаВидео

21:43

В Киеве мужчина посреди улицы напал с ножом на детей: мальчик в больнице

21:04

Накроет сильное похолодание: в каких регионах Украины врежет +7

20:58

Собиралась приехать в Москву, но погибла в Харькове: популярная в РФ певица сообщила о смерти близкой родственницы

20:31

Зеленский сделал жесткое предупреждение стране-агрессору России

20:24

Скандальный Илон Маск впервые показал своих младших детей

19:21

"Россию никто не будет спрашивать": в ГУР рассказали о неизбежном освобождении Крыма

19:15

Запад хочет, чтобы Россия отползла и сохраниласьмнение

18:46

Все в черном дыму и слышно стрельбу: в Симферополе загорелась воинская база РФВидео

18:21

ВСУ пробили оборону РФ и прорвались в Новомайорское под Угледаром – Bild

18:20

Нереальная оптическая иллюзия, которая сломает ваш мозг: надо найти лампу Аладдина

17:30

Моментально разбегутся: 3 действенных способа борьбы с пауками в доме

17:28

"Группе двадцати нечем гордиться": в МИД жестко разнесли беззубую декларацию G20

17:16

Кисти и глаза нет, но для войны годен: в Сумской области разгорелся жесткий скандал

17:07

"Сначала Крым": Богданов рассказал, как ВСУ будут освобождать Донецк и Луганск

16:59

Они есть в каждом доме: 4 средства, которые помогут навсегда избавиться от запаха в туалете

16:50

РФ готовит массированные удары: Зеленский назвал вероятные сроки и цели атак

Реклама
16:17

Кристину Соловий захейтили за платье, которое показало "всё"

16:11

ВСУ ловко работают по озадаченным оккупантам: в ОК "Юг" раскрыли подробности

16:06

Психолог Наталья Холоденко рассказала, что такое судьба и есть ли она вообще

15:56

Эти 3 запрета спасут от неприятностей 11 сентября: старые приметы дня

15:51

"Вторая армия мира" сгорела: эксперт назвал последнюю надежду диктатора ПутинаВидео

15:50

"Было очень больно": Камалия в слезах отдала детей мужуВидео

15:18

Любовный гороскоп на неделю 11-17 сентября: Рыбам – ясность, Овну - эгоизм

14:57

СБУ "проголосовала" досрочно: на Запорожье дрон взорвал "избирательный штаб" РФВидео

14:50

В Марокко из-за землетрясения погибли более 600 человек: МИД ищет украинцев

14:45

Как на украинском назвать мужчину-балерину: Авраменко расставил все точки над "і"

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные ошибкиКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять