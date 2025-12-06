Укр
Для кого 2026-й станет годом больших переломов и новых вершин - помесячный Таро-прогноз

Анна Ярославская
6 декабря 2025, 06:30
36
Козерогам нужно приготовиться. Их ждет падение старого и щедрые подарки судьбы в новом году.
Анжела Перл, гороскоп
Анжела Перл дала прогноз на каждый месяц 2026 года для Козерогов / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Вы узнаете:

  • Когда все планы разрушатся, а цели поменяются
  • В каком месяце Козероги встретят новую любовь
  • Когда состоится знакомство с влиятельным человеком

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на 2026 год для знака зодиака Козерог.

Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака на декабрь 2025, то читайте материал: Гороскоп Таро на декабрь 2025: Козерогам - обман, Водолеям - новость, Рыбам - пауза.

видео дня

Карта Таро на январь 2026: Императрица

Карта урожая, прибыли, получения подарков. Январь будет хорошим месяцем с точки зрения финансов. Вы получите награда, премию или приз, рассказала эксперт на своем Youtube-канале.

В целом, Императрица — карта щедрости и материнства. Возможно, дети сделают вам подарок или вы подарите что-то своим детям. Также вы будете принимать гостей, накрывать на стол, а может быть, даже начинать свой бизнес.

Карта Таро на февраль 2026: Башня

Башня – это разрушение каких-то планов, убеждений или того, во что вы верили, пишет Главред.

Башня также символизирует и карьерную лестницу, поэтому вы можете решить уволиться с работы и начать свой бизнес.

Часто эта карта дает неожиданность. Например, вы планировали одно, но из-за обстоятельств ваши планы поменяются. Возможно, вам неожиданно нужно искать другое место жительства и переезжать.

Будьте осторожны за рулём, потому что эта карта может давать аварии, происшествия, травмы, ожоги.

Карта Таро на март 2026: Императрица

Март станет для вас месяцем плодородия, изобилия и ощутимых результатов. Если в начале года вы закладывали основы, то сейчас приходит время пожинать первые, но очень щедрые плоды.

Ожидайте финансовой удачи: премии, неожиданной прибыли, выгодной сделки или ценного подарка. Возможно, вы наконец завершите крупную покупку (недвижимость, автомобиль, дорогая вещь для дома) или получите все документы на собственность.

Возможны радостные новости или значимые события от детей или родителей.

Вы можете выступать в роли щедрого дарителя или, наоборот, принимать знаки внимания и поддержку от родных.

Для тех, кто планирует пополнение, энергия месяца крайне благоприятствует зачатию, беременности и всему, что связано с материнством.

Императрица призывает окружить себя красотой. Вы можете заняться обустройством дома: начать ремонт, купить новую мебель, украсить интерьер.

Карта Таро на апрель 2026: Туз Кубков

Тузы - карты начала, начинаний, новых возможностей. Это карта номер один. Начинается новый цикл. Кубки - это водная стихия, символизирует эмоции, вдохновение, творчество, мечты, роман, влюблённость.

Перед вами откроются новые двери. Начнется новое партнёрство. Состоится знакомство. Не исключено, что вы примете участие в творческом проекте.

Карта Таро на май 2026: Мечтатель, Скорость

Май принесет ощущение внутреннего напряжения и контрастов. Месяц пройдет под знаком борьбы между обязанностями и желаниями, между рутиной и мечтой о свободе. Будет казаться, что вас одновременно "разрывают" на части. Ключевая задача — найти баланс и гармонично совместить разные сферы жизни.

У вас будет ощущение, что вы постоянно бежите, опаздываете и вас сдерживают текущие проекты, клиенты или рутина. Финансы будут напрямую зависеть от этого темпа.

С другой стороны, у вас будет сильное внутреннее желание все это бросить, "отвязаться", уйти в отпуск или кардинально сменить род деятельности. Вы будете ловить себя на мечтах о другом, более свободном и вдохновляющем образе жизни.

Карты Таро на июнь 2026: Королева пентаклей, Король мечей

Финансы буду. Ситуация стабильная. Вы можете быть самой собой.

Рядом с вами будет мужчина (Близнецы, Весы или Водолей по гороскопу). Это человек профессионал, может быть даже карьерист или какой-то специалист.

Карты Таро на июль 2026: Шут, 7 пентаклей

Вы что-то начинаете с начала, с нуля. Прошлого уже нет, а новое как раз перед вами.

Возможно, вы будете выступать в новой для себя роли, в которой вы никогда не были.

Семерка пентаклей - финансовая карта. Вам нужно разобраться со своими доходами и расходами. Возможно вы будете оплачивать кредит.

Карты Таро на август 2026: 6 пентаклей, Паж жезлов

Месяц гармонии и обмена ресурсами. Август принесет ощущение справедливости и поддержки, а также пробудит жажду новых начинаний.

В этот период вы либо получите долгожданные материальные блага, либо сами выступите в роли благодетеля. Финансовые вопросы будут решаться справедливо.

В вас проснется азарт первооткрывателя. Появится желание начать новое дело, отправиться в путешествие или с энтузиазмом взяться за обучение. Это искра, из которой может разгореться большое пламя в будущем.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Карта Таро на сентябрь 2026: Король мечей, Верховная Жрица

Ситуация или человек (логичный, умный мужчина, возможно, начальник, юрист, коллега), которые были важны в июне, снова выйдут на первый план. Придет время прояснить все вопросы, принять взвешенное решение или заключить договор.

Вскроется какая-то тайна, вы получите доступ к скрытой информации или будете действовать на основе интуиции.

Также Козерогов ждет исполнение желаний и маленькие радости. Одно из ваших заветных желаний имеет все шансы начать сбываться.

Карта Таро на октябрь 2026: 4 мечей, Королева пентаклей

Вас ждет вынужденный или запланированный отдых. Это может быть отпуск, ретрит, санаторное лечение, период восстановления после болезни или просто сознательное решение взять паузу от социальной активности. Телу и разуму потребуется покой.

Некоторые процессы замедлятся, вы будете ждать результатов, ответов или решений от других. Не стоит торопить события.

Октябрь - идеальное время, чтобы навести порядок в быту, заняться здоровьем, практичными и приятными вещами, которые укрепляют ваше чувство безопасности и комфорта.

Карта Таро на ноябрь 2026: Шут, 3 мечей

Снова с нуля, снова с начала. Вы будете находиться на новом месте. Возможно у вас будет новая должность.

Тройка мечей говорит о том, что вы будете расстроены, что-то разобьёт ваше сердце. Может быть, в ноябре вы получите новость о человеке, который близок вашему сердцу.

Карта Таро на декабрь 2026: Король треф, 7 червей

В вашем поле появится серьезный мужчина, который окажет значительное влияние на вашу ситуацию. Это может быть юрист, судья, высокопоставленный начальник, врач, налоговый инспектор или авторитетный наставник. Его роль — дать оценку, вынести вердикт, предложить экспертный совет или заключить с вами контракт. Отношения с этим человеком сложатся очень благоприятно (Вы завершите одни отношения (деловые или личные), чтобы освободить место для новых, более перспективных.

Таже вам предстоит четко определить, с кем вы идете дальше, а с кем ваши пути расходятся. Это касается партнеров, коллег, клиентов.

Возможны события, одновременно несущие в себе окончание и начало: развод и новый брак, уход с работы и подписание контракта с новой компанией.

Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

