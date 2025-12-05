Гороскоп Таро на завтра 6 декабря: Близнецам ценный подарок, Ракам - ждать

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро на субботу для Овна: Четверка Кубков, перевёрнутая

Овен, Четверка Кубков, перевёрнутая карта Таро, рассказывает о возрождении чувства ожидания и интереса к жизни.

В субботу вам может захотеться остаться дома и цепляться за то, что вас успокаивает, но сегодня сделайте наоборот.

Если вам хочется куда-нибудь сходить с друзьями или попробовать что-то в одиночку, сделайте это. Пора начинать новый период жизни.

Телец

Карта Таро на субботу для Тельца: Колесо Фортуны, перевёрнутая

В субботу, Телец, не позволяйте обстоятельствам диктовать вашу реакцию. Колесо Фортуны, перевёрнутая карта Таро, подразумевает потерю самообладания, но в конечном счёте именно вы решаете, как будете реагировать на окружающую обстановку.

Держите паузу, необходимую для реакции, и делайте паузу, когда чувствуете, что эмоции становятся сильными и трудно поддающимися контролю. Подумайте о том, чего вы хотите достичь в данный момент, и действуйте соответственно.

Близнецы

Субботняя карта Таро для Близнецов: Девятка Пентаклей

Близнецы, начните считать свои благословения, ведь Девятка Пентаклей символизирует получение награды за ваш труд, усилия и усердие. Суббота может стать для вас важным днём, и вы увидите, что произойдёт, если вы останетесь верны себе.

6 декабря ваша карта Таро не только обещает денежную выгоду, но и Луна войдёт в ваш дом личного богатства. Вы можете получить премию от работы или ценный подарок.

Рак

Субботняя карта Таро для Рака: Тройка Жезлов, перевёрнутая

Всему своё время и место, Рак, и ваша карта Таро, Тройка Жезлов, перевёрнутая, говорит о задержках, которые порождают разочарование и фрустрацию.

В субботу ничего не получится, как бы вы ни старались. Возможно, вы получите своего рода божественную защиту.

Отсрочка 6 декабря не обязательно означает отказ, но если вы спрашиваете себя, следует ли вам что-то делать или нет, прямо сейчас, ответ вашей карты — подождать.

Лев

Карта Таро на субботу для Льва: Двойка Кубков

Лев, ваша карта Таро на субботу — Двойка Кубков, символизирующая союз. Вы найдёте своё место в мире либо в партнёрстве, либо в группе друзей-единомышленников, которые разделяют ваши взгляды и разделяют ваши.

6 декабря вам дадут зелёный свет для общения и выхода в свет, чтобы завести новых друзей или посетить какое-либо мероприятие. Проявите себя с лучшей стороны, зная, что энергия, которую вы посылаете миру, способна привлечь к вам то, что вы хотите испытать.

Дева

Карта Таро на субботу для Девы: Девятка Мечей

Беспокойство может взять над вами верх, и Девятка Мечей символизирует проблемы, из-за которых вы не можете спать по ночам, думая о них в субботу. Вы можете поделиться своими мыслями с другом или записать их в дневник, если пока не хотите открываться другому человеку.

Не позволяйте тревогам помешать вам обрести покой и умиротворение. 6 декабря займитесь тем, что способствует исцелению. Когда ваши эмоции нуждаются в поддержке, не игнорируйте их.

Весы

Субботняя карта Таро для Весов: Справедливость

Весы, ваша карта Таро на субботу — Справедливость, карта, которой вы управляете, и она означает справедливость во всём, особенно во взаимодействии с другими людьми.

6 декабря вы можете почувствовать побуждение предпринять действия, чтобы принести гармонию и равновесие в свои отношения. Возможно, у вас есть на это веская причина.

Подходите к разговорам объективно и с достоинством. Старайтесь избегать ненужных конфликтов при разрешении возникающих конфликтов.

Скорпион

Субботняя карта Таро для Скорпиона: Двойка Мечей

Проверьте свои источники, Скорпион. Двойка Мечей символизирует задержку в принятии решений из-за ощущения, что нужно узнать что-то ещё.

В субботу полезно прислушиваться к своей интуиции и воздержаться от поспешных выводов. Сейчас вы можете чувствовать себя в тупике, и это нормально, ведь ваша интуиция подсказывает вам быть осторожнее.

6 декабря ваша карта Таро окажется в прямом положении. Если вам нужно знать, что делать, совет: прислушайтесь к своей интуиции, поскольку она, скорее всего, верна.

Стрелец

Карта Таро на субботу для Стрельца: Десятка Кубков, перевёрнутая

Даже когда всё идёт хорошо, в субботу может сохраняться чувство недовольства. Ваша Десятка Кубков, перевёрнутая, говорит об эмоциональной нехватке, которая требует удовлетворения чем-то чистым и благотворным.

6 декабря обратите внимание на то, что семья или друзья не оправдывают ожиданий. Спросите себя, что вы можете сделать, чтобы удовлетворить эту потребность в своём сердце, если сейчас вы не можете ничего изменить.

Небольшое изменение вашего мировоззрения может улучшить ваше настроение и помочь сделать всё гораздо лучше.

Козерог

Карта Таро на субботу для Козерога: Король Жезлов

Знай, кто ты, Козерог. Король Жезлов говорит о дальновидном лидере, и это ты. Суббота — ваш день, чтобы взять на себя ответственность за свою личность и принять её.

6 декабря вы можете выбрать: оставаться в тени или выйти вперёд, что потребует от вас ответственности и владения собой. Организуйте свой день с ответственностью. Позвольте своей влиятельной стороне проявиться.

Водолей

Субботняя карта Таро для Водолея: Император

Водолеи, сегодня стоит более организованно подходить к своему расписанию. Ваша карта Таро, Император, символизирует авторитарный, структурированный и тщательный контроль.

В субботу власть командовать в ваших руках. Вам не нужно прилагать много усилий, чтобы заявить о ней, достаточно признать, что она в вас есть.

6 декабря сформулируйте чёткие ожидания для себя и других. Подумайте о долгосрочных целях, которых вы хотите достичь, и посмотрите, как вы можете начать работать над их достижением уже сейчас.

Рыбы

Субботняя карта Таро для Рыб: Король Мечей

Рыбы, вы известны своей честностью, особенно в отношении к тем, кого любите. Ваша карта Таро, Король Мечей, символизирует ясность мышления, и вам, возможно, придётся принять решение, которое подвергнет сомнению ваши моральные принципы и ценности.

Возможно, вы будете чувствовать давление, вынуждающее вас поступиться своими собственными стандартами. Но не поддавайтесь давлению окружающих.

Твердо отстаивать свои убеждения может быть непросто, и в какой-то момент вы можете спросить себя, не слишком ли вы драматичны или радикальны в своих суждениях; однако вы не пожалеете о своей ошибке, если выбор соответствует вашему самоуважению.

Вы можете пожалеть о своей правоте, когда знали, что не стоит что-то делать, но потом, сделав, вы поймёте, что это было неправильно.

