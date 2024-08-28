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Для кого сентябрь окажеться непростым месяцем: Росс назвал четыре знаки

Даяна Швец
28 августа 2024, 11:09
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Как отмечает астолог Влад Росс, Овнам, Близнецам, Стрельцам и Рыбам стоит приготовиться к не очень легкому, но очень интересному месяцу.
Влад Росс
Влад Росс назвал неудачников сентября / Главред

Известный астролог Влад Росс составил гороскоп на сентябрь 2024 и назвал четыре знака зодиака, которым повезет меньше всего в первый месяц осени.

Как рассказал Росс в интервью Главреду, к перепитиям в жизни стоит подготовиться Овнам, Близнецам, Стрельцам и Рыбам.

Гороскоп на сентябрь 2024 - Близнецы

Как утверждает Росс, Близнецам нужно набраться терпения, поскольку в сентябре 2024 года мало что будет получаться с первого раза.

"Месяц в целом будет сложным для Близнецов, со знаком "минус". Но не стоит пасовать перед трудностями – Близнецы их преодолеют, если будут верить в себя и правильность выбранного пути. Геройствовать не стоит, как не стоит и отставать от людей, которые несут знамя победы, от лидеров, от тех людей, которые вносят новую волну и новый формат в жизнь и деятельность окружающих", - утверждает астролог.

Благоприятные дни сентября-2024 для Близнецов: 2, 6, 22, 26, 30.

Неблагоприятные дни сентября-2024 для Близнецов: 14, 18, 24, 28.

Карьера. В сентябре Близнецам потребуется максимум сосредоточенности и аккуратности, чтобы не допустить ошибок, цена которых будет очень высока. Первая половина месяца – время проживания плодов. Станут известны некоторые итоги дела, которым занимаются Близнецы, и, скорее всего, представители знака останутся довольны результатом. В конце сентября задачи станут решаться легче. Самый сложный период – середина месяца.

Деньги. В сентябре Близнецам не рекомендуется играть с валютами, поскольку они едва ли получат выгоду – скорее, потеряют. Особенно неблагоприятен период 15-20 сентября, когда Близнецы могут даже обанкротиться. Сейчас не время запускать коммерческие проекты, поэтому лучше воздержаться от денежных вложений, особенно в середине месяца.

Личная жизнь. В сентябре Близнецы найдут страсть и яркие эмоции. Семейных Близнецов порадует дети. Прекрасное время для зачатия детей.

В конце месяца у свободных представителей знака появится возможность наладить личную жизнь именно на работе. Поскольку Меркурий находится в знаке Девы, прекрасно будут складываться романы с коллегами.

Здоровье. В начале сентября домашние дела станут несколько утомительными для Близнецов, и от одной мысли о них может ухудшиться самочувствие. Нужно поберечь нервные клетки и внимательно относиться к здоровью, особенно в середине месяца.

Росс зоветует близнецам при малейшем недомогании нужно обращаться к врачу и строго следовать его рекомендациям. Если Близнецы страдают от какого-либо хронического недуга, следует пройти очередной курс лечения. В конце сентября свободное время Близнецам лучше посвятить тренировкам, поскольку это больше, чем что-либо другое, поможет восстановить энергию.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Гороскоп на сентябрь 2024 - Дева

Как рассказал Росс, Дева в сентябре-2024 столкнётся с необходимостью быть гибкой. Он объясняет, что тонкому искусству компромисса можно научиться, особенно если к этому вынуждает звёздная обстановка и лунное затмение в середине месяца.

"Деву ждёт масса неожиданностей, справиться с которыми поможет знание своего собственного характера. Сентябрь будет сложным месяцем для Девы. Затмение будет серьёзно влиять на этот знак, поскольку лунное затмение будет 18 сентября в Рыбах, в оппозиции к знаку Девы", - рассказал астролог.

Благоприятные дни сентября-2024 для Девы: 3, 7, 26, 30.

Неблагоприятные дни сентября-2024 для Девы: 12, 13, 14.

Карьера. Привычные прямота и бескомпромиссность Девы обретут гипертрофированные формы. Вплоть до 15 сентября Дева забудет о какой-либо дипломатии. В первые две недели месяца лучше избегать общения с начальством. Высказывания Девы в это время могут привести к непоправимым последствиям. Во второй половине сентября Девам, действующим свободно в бизнесе, есть смысл использовать все ресурсы для достижения поставленных ранее целей.

Деньги. В сентябре 2024-го Деве не стоит предпринимать предложения, сулящие быстрое обогащение или лёгкий заработок. Не стоит давать в долг, поскольку велика вероятность, что Деве не вернут деньги.

Личная жизнь. В первой половине сентября партнёр огорчит Деву несоответствием тому идеалу, который нарисован в глубине души. Разочарование и сильнейший удар по отношениям могут быть в середине месяца. Во второй половине сентября возрастёт вероятность получить хорошее предложение о походе в театр, кино, на кофе – Деве не нужно отказываться.Семейным Девам в сентябре предстоят хлопоты по решению бытовых вопросов и укрепления здоровья.

Здоровье. В сентябре Деве необходимо распределить свои силы таким образом, чтобы не возникало проблем со сном. В начале месяца возможен сбой в работе печени. Нужно избегать солёной, острой и жирной пищи и спиртных напитков. Во второй половине месяца будет уязвимой сердечно-сосудистая система. По мере возможности стоит заниматься гимнастикой, физкультурой, причём на свежем воздухе.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Гороскоп на сентябрь 2024 - Стрелец

На первое место в сентябре 2024-го у Стрельца выйдут заботы и большие хлопоты о доме и семье. Однако всё это будет хоть и сложно, но приятно. Сентябрь – сложный период для Стрельца, который пройдёт под знаком "минус".

В сентябре Стрельцу не стоит идти на поводу у близких, склоняющих к дорогостоящим покупкам. Лучше в сентябре экономить, иначе Стрелец может уйти в финансовый провал. Приобретения в этом месяце вряд ли себя оправдают, а деньги вскоре очень понадобятся Стрельцу, потому стоит быть экономнее.

Благоприятные дни сентября-2024 для Стрельца: 16, 19, 22, 25.

Неблагоприятные дни сентября-2024 для Стрельца: 2, 9, 28.

Карьера. В работе у Стрельца в сентябре всё может рушиться. Самая сложная ситуация будет в середине месяца. В первой половине сентября Стрелец окажется в большой зависимости от партнёров, единомышленников и почувствует острую необходимость в их покровительстве. Свернуть горы в одиночку у Стрельца не получится, поэтому нужно обращаться к коллегам за помощью. Один в поле не воин – таков лозунг сентября для Стрельца.

"Середина сентября откроет хорошие перспективы для тех, кто мечтает о повышении по службе. Но в то же время возрастёт угроза конфликтов в коллективе, и Стрельца могут подсидеть. Во второй половине месяца Стрельцу нельзя ни о чем делать выводы и принимать решения, пока у него не сложится полная картина событий на месте работы", - отмечает астролог.

Деньги. Разговор с начальством о повышении зарплаты Стрельцу в сентябре точно не стоит затевать – лучше поговорить в следующем месяце. Озвученные просьбы не будут удовлетворены.

Личная жизнь. В первой половине сентября у Стрельца возможны ссоры по пустякам с любимым человеком. Середина сентября будет спокойной и безоблачной, никаких ярких событий на любовном фронте не предвидится. Во второй половине месяца влияние планет сделает Стрельца необыкновенно обаятельным и привлекательным для противоположного пола. В конце месяца вероятно несколько романтических знакомств, которые принесут Стрельцу приятные эмоции.

Здоровье. Приход осени Стрелец встретит с ослабленным иммунитетом. Важно тщательно соблюдать правила личной гигиены, пропить курс витаминов. В первой половине месяца из-за поспешности и невнимательности Стрелец рискует получить травму. Во второй половине месяца благоприятна профилактика заболеваний, в том числе хронических. В сентябре хорошей идеей будет сесть на жёсткую диету и избавиться от лишнего веса.

Смотрите видео - Влад Росс поделился гороскопом на сентябрь 2024 года для всех знаков зодиака:

Гороскоп на сентябрь 2024 - Рыбы

Как отмечает Росс, Рыбы, принимая решения в сентябре 2024 года, будут руководствоваться чувствами, а не разумом. Лунное затмение 18 сентября будет как раз в этом знаке зодиака, поэтому месяц будет очень сложным для Рыб. С одной стороны, это хорошо, поскольку интуиция сейчас будет остра, как никогда, а с другой – желая проявить заботу и внимание, Рыбы рискуют пожертвовать временем и силами ради тех, кто этого не достоин.

Благоприятные дни сентября-2024 для Рыб: 15, 17, 28.

Неблагоприятные дни сентября-2024 для Рыб: 5, 10, 13.

Карьера. В первой половине сентября на работе между коллегами Рыб будет много эмоциональных разговоров, обсуждений и просто сплетен. Весь этот период будет напряжённым в плане контактов с коллегами, особенно с начальством.

"А вот вторая половина месяца окажется весьма продуктивной. Звёздная обстановка будет способствовать профессиональным успехам Рыб: продвижению по службе или в учёбе, в разработке долгосрочных планов или проектов. Кроме того, финансовая поддержка начинаний Рыб будет обеспечена. Бизнесменам удастся наладить прочные связи с партнёрами, особенно после 23 сентября", - размышляет Росс.

Деньги. 23-30 сентября – самые благоприятные дни для Рыб в плане финансовых дел и денег. А до этого всё будет сложно. Самый сложный период – 15-21 сентября.

Личная жизнь. Рыбы, которые ищут любовь, в сентябре её найдут. Однако слишком доверчивых Рыб следует предостеречь – велика вероятность обмана: избранник может потребовать от них слишком многого, особенно в начале и середине месяца. Нельзя торопиться – важно проверить чувства временем. Рыбам не следует делать никаких быстрых и скоропалительных выводов.

"На небосклоне семейных пар может возникнуть грозовая туча, особенно в середине месяца. Рыбам нельзя ограничивать свободу партнёра, нужно позволить ему распоряжаться личным временем и пространством так, как он хочет. Возможна усталость в отношениях, потому лучше позволить мужу уехать на рыбалку, а жене – развлечься с подругами", - советует астролог.

В конце месяца из-за мягкости и сострадания Рыбы рискуют попасть на крючок очень расчётливого и педантичного человека. Потому важно быть разборчивее в связях.

Здоровье. В первой половине сентября у Рыб будет упадок сил. Этот период стоит перенести максимально размеренно и спокойно. В середине месяца уязвимым будет желудочно-кишечный тракт. В этот период нужно отдавать предпочтение диетическим блюдам. Во второй половине сентября энергетический потенциал Рыб заметно возрастёт. Они будут защищены от инфекций и простудных заболеваний. Хороший период для профилактики хронических недугов и проведения полной диагностики организма.

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