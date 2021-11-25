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Добьются своего любой ценой: ТОП-3 самых успешных знаков зодиака

25 ноября 2021, 01:22
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Эксперт рассказала о самых принципиальных знаках Зодиака.

Эти люди добьются своего любой ценой / pixabay.com

В мире есть люди, которых невозможно переубедить. Они не идут на какие компромиссы и никогда не подчиняются чужой воле. Однако именно это и помогает им обрести успех.

Астролог Людмила Булгакова назвала три самые упертые и тем самым успешные знака зодиака.

Водолей (21.01 – 18.02)

Это самый свободолюбивый знак зодиака, который возмущается даже на намеки подчиниться кому-то.

Астролог предупреждает, что не поддадутся они ни измору, ни хитрости. Ведь кроме упорства, они еще и хорошие обладают развитой интуицией и сразу вычислят истинный задум.

Поэтому их невозможно сбить с толку и спустить с карьерной лестницы.

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Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы кажутся легкомысленными. Но это только на первый взгляд. На самом деле - они серьезны, упрямы и нацелены на результат. Поэтому никто и ничто не в силе сбить их с намеченной целы.

Причем, они не будут скрывать своего отвращения, а сразу скажут об этом в глаза, неважно, что именно вы о них подумаете.

Именно таким образом они и достигают лучшего в своей жизни, отсеивая по дороге ненужных им людей и идеи.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы - это сплошное противоречие. Кроме того, они еще и принципиальны. Поэтому сразу включат "кнопку" войны со своим оппонентом.

Они никогда не подчиняются вкусу других людей, не следуют за трендами, так как считают, что реклама - это навязчивое чужое мнение.

Однако они настолько креативны, что найдут выход из любой ситуации и всегда будут на высоте.

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