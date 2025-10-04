Укр
Читать на украинском
Духовные дары и благословения: что вам оставили предки по дате рождения

Даяна Швец
4 октября 2025, 21:55
Считается, что именно число рождения указывает на те дары, которые мы несем от своих предков.
Как через дату рождения расшифровать сигнал предков / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

  • Как дата рождения раскрывает дары, полученные от предков
  • Какие благословения рода скрыты в числе вашего рождения

Во многих духовных учениях существует убеждение, что душа выбирает не только своих родителей, но и целый род, к которому приходит в этот мир. Хотя это утверждение каждый может воспринимать по-своему, в зависимости от собственного опыта и отношений с семьей, сама идея глубокой связи с предками имеет подтверждение и в нумерологии, и в астрологии, отмечает Главред издания Parade.

По словам духовных практиков, день рождения - это не просто календарная дата, а своеобразные "ворота", через которые мы получаем благословение, энергию и поддержку своего рода.

Какие дары скрыты в вашей дате рождения:

  • Рожденные 1, 10, 19 или 28 числа - получили от рода талант к лидерству, славе и творческому самовыражению. Солнце помогает таким людям сиять и получать признание.
  • Рожденные 2, 11, 20 или 29 числа - несут в себе дар сострадания, нежности и глубокой интуиции. Луна усиливает их эмоциональную мудрость.
  • Рожденные 3, 12, 21 или 30 числа - получили от предков энергию защиты, оптимизма и духовной зрелости под влиянием Юпитера.
  • Рожденные 4, 13, 22 или 31 числа - обладают амбициями, гибкостью и умением оказываться в нужном месте в нужное время, что является проявлением поддержки Северного Лунного Узла.
  • Рожденные 5, 14 или 23 числа - обладают коммуникабельностью, творчеством и легкостью в выражении мыслей. Этот дар дарит Меркурий.
  • Рожденные 6, 15 или 24 числа - наделены обаянием, привлекательностью и умением строить гармоничные отношения под покровительством Венеры.
  • Рожденные 7, 16 или 25 числа - получили глубину мышления, духовную силу и интуицию, которые открывают истины через Южный Лунный Узел.
  • Рожденные 8, 17 или 26 числа - отличаются стойкостью, ответственностью и внутренней силой, которую дает Сатурн.
  • Рожденные 9, 18 или 27 числа - несут энергию страсти, действия и непоколебимой решимости благодаря влиянию Марса.

Также нумерологи назвали ТОП-12 дат, когда рождаются настоящие денежные магнаты.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

