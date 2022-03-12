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"Его ждут страдания до конца года": астролог составил личный гороскоп для Путина

12 марта 2022, 17:58

27 марта, вследствие финансовых санкций, Путин может "пойти на риск, которого он обычно слишком опасается".

Владимир Путин
Владимир Путин / Reuters

Астролог Джейми Партридж составил гороскоп президента РФ Владимира Путина и рассказал, что его ждет в ближайшее время. По его словам, 2022 год начался для российского диктатора с обнадеживающих переходов в его гороскопе. Кульминация этого движения наступила как раз 25 февраля, всего через день после вторжения в Украину. Но теперь она пошла на спад.

"У Владимира Путина Солнце в соединении с неподвижной звездой Альгорабом, что делает его агрессивным, жадным, разрушительным, злобным, жестоким, отталкивающим, агитатором и лжецом. К счастью для всех нас, его ждут страдания до конца года", - пишет астролог.

Партридж утверждает, что с середины марта 2022 года, Сатурн проходит транзитом в квадрате с Юпитером, в оппозиции к Середине Неба и Плутону. Это время расплаты за его действия. Это говорит о том, что еще в начале текущей недели Путин верил, что он на правильном пути, а уже 18 марта, через неделю, гороскоп сулит ему невзгоды, критику, ограничения.

"Вариантов выхода из неприятностей становится все меньше. Структуры или давние убеждения могут рухнуть, в результате чего Путин будет чувствовать себя неуверенным и неуверенным в будущем. Предыдущие переоценки и самоуверенность теперь дорого ему обойдутся. Возможны финансовые затруднения и нехватка ресурсов. События могут заставить его переоценить ранее существовавшие твердые убеждения", - добавил астролог.

Кроме того, предполагается, что 27 марта, вследствие финансовых санкций, Путин может "пойти на риск, которого он обычно слишком опасается".

А 21 апреля финансовое давление может заставить его экономить или сокращать штаты. При этом его способность делать собственный выбор может быть ограничена тяжелыми обязанностями, правилами, законами.

"На карту могут быть поставлены годы напряженной работы, поскольку мощные внешние силы ограничивают его возможности. Это проверка личного самообладания. Время исправить прошлые ошибки уходит. Его кармический кредит подсчитывается, и судьба определит исход. Злоупотребление властью, контролирующее или манипулятивное поведение, насилие или жестокость в последние годы могут стать поводом для чувства вины, а также страха. Этот переход может проявить врагов, поражения и потери", - утверждает Партридж.

Также период с 13 апреля по 28 июля и особенно 12 июля астролог называет удачным временем для Путина в ведении дискуссий и переговоров.

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