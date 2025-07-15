Эмоциональные качели: ТОП-6 пар знаков зодиака, кому июль обещает драму в любви

Одни влюбленные будут готовиться к серьезным шагам, другие же окажутся перед сложным выбором.

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Любовные испытания июля/ Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что предсказывают звезды:

Июль 2025 года станет переломным месяцем для шести зодиакальных пар

Каждая из шести пар столкнется с вызовами, которые потребуют откровенности

Июль станет решающим месяцем для некоторых пар по знаку зодиака. По словам астрологов, этот период принесет неожиданные повороты в отношениях - от романтических признаний до болезненных прощаний. Главред со ссылкой на Collective World рассказывает, что шесть зодиакальных дуэтов испытают эмоциональные трансформации, которые могут навсегда изменить их связь.

Овен + Лев

Два пылких огненных сердца. Их энергия и амбиции создают идеальный тандем, но в этом месяце на первый план выйдет борьба за первенство. Если им удастся отказаться от соперничества и выбрать взаимопонимание, отношения перейдут на более глубокий уровень. В случае неудачи разрыв может быть внезапным и болезненным.

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Близнецы + Лев

Пара, которая умеет развлекаться, но ей не всегда хватает эмоциональной стабильности. В июле Лев может захотеть больше серьезности, тогда как Близнецы будут стремиться к свободе. Если не найдут компромисса, придется определить, стоит ли идти дальше вместе. Вероятно, инициатором изменений станет Лев.

Близнецы + Водолей

Умственная совместимость - это их сильная сторона, но сердце требует глубины. В середине лета они могут серьезно обсудить будущее: совместную жизнь, переезд или официальный статус. Это момент истины: или переход на новый уровень, или разочарование.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Рак + Козерог

Полная противоположность по эмоциям и подходу к жизни. В июле в отношениях назреют важные разговоры, которые могут разрушить старые обиды. Есть шанс укрепить союз, при условии, что Рак станет менее уязвимым, а Козерог более открытым к чувствам.

Рак + Рыбы

Нежность и чувственность объединяют эту пару. В июле они могут решить жить вместе или даже обручиться. Однако, если один из партнеров избегает ответственности, отношения могут оборваться неожиданно. Все решится в эмоциональной плоскости.

Дева + Скорпион

Контроль и глубина - главные черты этой пары. В июле могут обостриться ревность и желание доминировать. Но именно сейчас лучший момент для откровенного разговора. Если оба готовы к переменам, отношения могут стать еще крепче, возможно, даже официально оформленными.

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