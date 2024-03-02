Есть риск катастрофы: астролог сказал, когда в марте нельзя отправляться в путь

Астролог Влад Росс составил гороскоп на март 2024 и назвал благоприятные и неблагоприятные дни для поездок и путешествий.
По его словам, до 20-х чисел марта 2024 года, можно планировать поездки.
"Неудачными для поездок и перелетов будут 9 и 10 марта – в эти дни очень вероятны авиакатастрофы", - сказал астролог в интервью Главреду.
"Конец месяца также не очень удачен для поездок - это будет связано с лунным затмением. Как правило, в период затмений случаются крушения самолетов, сходят с рельсов поезда, тонут различные судна", - предупредил астролог.
Благоприятные дни для поездок в марте 2024 года:
- к водоемам, в частности, на море – 2-4, 17-19;
- в санатории – 2-4, 17-19;
- в горы – 5-6;
- за город – 15-17;
- командировки – 11-12;
- с целю посещения концертов, аттракционов и прочих мероприятий – 13-14 и 21;
- с целью посещения или проведения тренингов, семинаров, конференций – 2-4, 8, 15-16;
- деловые поездки – 5-6, 13-14.
Самые неблагоприятные дни для отъезда: 1, 7, 9, 10, 20 и 22-31 марта.
Кто такой Влад Росс
Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.
Смотрите видео - Гороскоп на февраль 2024 от Влада Росса:
Как сообщал Главред, Влад Росс также составил финансовый гороскоп на март 2024 и назвал опасные дни в марте для манипуляций с деньгами.
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