Есть риск катастрофы: астролог сказал, когда в марте нельзя отправляться в путь

В период затмений случаются крушения самолетов, сходят с рельсов поезда, тонут различные судна, предупредил астролог.

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Влад Росс назвал благоприятные дни для поездок в марте / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН, ua.depositphotos.com

Астролог Влад Росс составил гороскоп на март 2024 и назвал благоприятные и неблагоприятные дни для поездок и путешествий.

По его словам, до 20-х чисел марта 2024 года, можно планировать поездки.

"Неудачными для поездок и перелетов будут 9 и 10 марта – в эти дни очень вероятны авиакатастрофы", - сказал астролог в интервью Главреду.

"Конец месяца также не очень удачен для поездок - это будет связано с лунным затмением. Как правило, в период затмений случаются крушения самолетов, сходят с рельсов поезда, тонут различные судна", - предупредил астролог.

Благоприятные дни для поездок в марте 2024 года:

к водоемам, в частности, на море – 2-4, 17-19;

в санатории – 2-4, 17-19;

в горы – 5-6;

за город – 15-17;

командировки – 11-12;

с целю посещения концертов, аттракционов и прочих мероприятий – 13-14 и 21;

с целью посещения или проведения тренингов, семинаров, конференций – 2-4, 8, 15-16;

деловые поездки – 5-6, 13-14.

Самые неблагоприятные дни для отъезда: 1, 7, 9, 10, 20 и 22-31 марта.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Смотрите видео - Гороскоп на февраль 2024 от Влада Росса:

Как сообщал Главред, Влад Росс также составил финансовый гороскоп на март 2024 и назвал опасные дни в марте для манипуляций с деньгами.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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