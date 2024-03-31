"Эти города под прицелом РФ": астролог назвала даты самых опасных дней в апреле - прогноз

Прогноз на апрель для Украины. Какие дни самые опасные рассказала в интервью Главреду астролог.

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Прогноз на апрель для Украины война / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ, ГСЧС, Главред

Весна 2024 для Украины будет крайне опасной. Как рассказала в интервью Главреду астролог Ангелина Вакулина, апрель очень неприятный для нашей страны.

"К сожалению, абсолютно безопасного места в Украине сейчас нет. Если раньше более-менее безопасным местом был Запад Украины, то весной прогноз совсем неутешительный. То, что мы видим и что произошло на днях во Львовской области (внезапные ракетные "прилеты"), - это не все, не все неожиданности, которые предстоит пережить Западу Украины", - говорит астролог Главреду.

Какие города Украины под прицелом РФ

"Ивано-Франковск, Тернополь, Львов… может быть внезапный "прилет" туда, куда еще не "прилетало". Может быть Ужгород или Черновцы - там, где было "затишье" по сравнению с другими городами", - говорит она.

"Киев и область - это цель. Тут высокая опасность для столицы. Харьков, Сумы и области - очень тяжелое направление. Ситуация будет только усугубляться для жителей этих регионов", - добавила астролог.

Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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"Днепр и Запорожье будут обстреливать очень сильно. Черкассы и Черкасская область - повышенная опасность этой весной. Полтава и Полтавская область, Николаев и область - где находятся промышленные объекты - будут целью", - добавила астролог Вакулина.

Опасные даты в апреле для Украины

"С 5 апреля по 15 апреля будут "палить" сильно. Они будут устраивать нам испытания. Оккупанты могут бить по детским учреждениями. Трагедия с детьми может проиграться. Не ходите и максимально избегайте торговых центров, развлекательных мероприятий", - добавила астролог.

Смотрите видео прогноз астролога Ангелины Вакулиной на апрель месяц:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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