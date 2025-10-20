Эти знаки зодиака ждет неожиданное финансовое поступление в Новолуние: кто счастливчик

В октябре Новолуние наступит 21 октября. Этот день символизирует начало нового лунного цикла

https://horoscope.glavred.info/eti-znaki-zodiaka-zhdet-neozhidannoe-finansovoe-postuplenie-v-novolunie-kto-schastlivchik-10707920.html Ссылка скопирована

Гороскоп на Новолуние 21 октября / Коллаж Главред, фото pixabay, Анжелика Витренко

21 октября 2025 года состоится Новолуние в знаке Весы. Астролог Анжелика Витренко специально для Главреда составила гороскоп для каждого знака зодиака.

Узнайте, что ожидает вас в Новолуние 21 октября.

Гороскоп на 21 октября для каждого знака зодиака

Овен - избегайте чрезмерных обещаний. Сядьте с партнером и обсудите: что для вас обоих действительно важно в этой связке?

видео дня

Телец - энергия новолуния активирует зону работы, ежедневных обязанностей и взаимодействия с коллегами. Обратите внимание на свое окружение.

Близнецы - риск идеализации в отношениях. Оценивай способность партнера или проекта "быть реальными".

О персоне: Анжелика Витренко Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.

Рак - темы внутреннего пространства, дом, семья. Высказывай то, что на сердце.

Лев - коммуникация, взаимопонимание, партнерство. Главное быть услышанным и понятым.

Дева - финансы, ресурсы, баланс "дать - получить". Вас может ожидать неожиданное поступление.

Весы - возможность переосмыслить себя, свою идентичность, отношения как зеркало.

Скорпион - подсознательное мышление на пике. Отпускайте старое, что мешает, особенно в отношениях.

Стрелец - возможны новые союзники, также переоценка старых контактов. Ожидайте важного поступления.

Козерог - публичное лицо, карьера, имидж - зона внимания. Установите границы, чтобы не расстроиться.

Водолей - долговременные цели. Не отказывайся от своей уникальности ради "комфорта" в группе.

Рыбы - финансовая или эмоциональная ситуация - важная тема сейчас. Будьте искренними со своими внутренними ощущениями, тогда придет новое поступление.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред