Эти знаки зодиака ждет неожиданное финансовое поступление в Новолуние: кто счастливчик

21 октября 2025 года состоится Новолуние в знаке Весы. Астролог Анжелика Витренко специально для Главреда составила гороскоп для каждого знака зодиака.
Узнайте, что ожидает вас в Новолуние 21 октября.
Гороскоп на 21 октября для каждого знака зодиака
Овен - избегайте чрезмерных обещаний. Сядьте с партнером и обсудите: что для вас обоих действительно важно в этой связке?
Телец - энергия новолуния активирует зону работы, ежедневных обязанностей и взаимодействия с коллегами. Обратите внимание на свое окружение.
Близнецы - риск идеализации в отношениях. Оценивай способность партнера или проекта "быть реальными".
О персоне: Анжелика Витренко
Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.
Рак - темы внутреннего пространства, дом, семья. Высказывай то, что на сердце.
Лев - коммуникация, взаимопонимание, партнерство. Главное быть услышанным и понятым.
Дева - финансы, ресурсы, баланс "дать - получить". Вас может ожидать неожиданное поступление.
Весы - возможность переосмыслить себя, свою идентичность, отношения как зеркало.
Скорпион - подсознательное мышление на пике. Отпускайте старое, что мешает, особенно в отношениях.
Стрелец - возможны новые союзники, также переоценка старых контактов. Ожидайте важного поступления.
Козерог - публичное лицо, карьера, имидж - зона внимания. Установите границы, чтобы не расстроиться.
Водолей - долговременные цели. Не отказывайся от своей уникальности ради "комфорта" в группе.
Рыбы - финансовая или эмоциональная ситуация - важная тема сейчас. Будьте искренними со своими внутренними ощущениями, тогда придет новое поступление.
Читайте также:
- Гороскоп на завтра 21 октября: Близнецам - внезапная прибыль, Рыбам - конфликт
- Приходят и уходят: 5 знаков зодиака, которые плохо умеют распоряжаться деньгами
- Китайский гороскоп на завтра 21 октября: Змеям - несчастный случай, собакам - печаль
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред