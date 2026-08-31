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Главный секрет успеха Козерогов этой осенью: гороскоп Таро на сентябрь 2026

Анна Ярославская
31 августа 2026, 20:26
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Карты сулят земному знаку финансовый дождь, романтику и гармонию в первый месяц осени. Детали раскрыла Анжела Перл.
Анжела Перл
Гороскоп Таро для Козерогов на сентябрь 2026 - прогноз Анжелы Перл / скриншот

Читайте в материале:

  • Сентябрь станет материально успешным месяцем для Козерогов
  • Когда ждать романтики, встреч и праздника
  • Как избежать переработок, выстроить границы и найти время для отдыха

Известный астролог и таролог Анжела Перл составила прогноз по картам Таро на сентябрь 2026 года для знака зодиака Козерог.

В первый месяц осени представителей этого знака ждут крупные финансовые успехи, прорывы в делах, душевное общение, а также прекрасные возможности для отдыха и заботы о себе.

видео дня

Таро-прогноз для Козерогов на сентябрь 2026

Двойка Кубков - Таро значение

Прекрасная, очень милая карта душевных встреч и общения. Это может быть приятная переписка, звонок от старого друга, знакомство или романтическое свидание. В деловой сфере карта сулит взаимную симпатию, удачные переговоры и эмоциональный комфорт в контактах.

Семёрка Пентаклей - Таро значение

Карта роста вложений и финансового развития. Всё, во что вы вкладывали силы, время и энергию, принесёт отличные плоды и конкретную денежную прибыль. Ожидайте повышения зарплаты, новую должность или приток новых клиентов.

Туз Мечей - Таро значение

Новые перспективы, важная информация и ясные решения. Единица открывает перед вами свежие возможности: оформление документов, новое знакомство, запуск обучения или идею, которая прояснит давнюю ситуацию.

Король Мечей - Таро значение

Встреча или разговор с мужчиной воздушной стихии (Близнецы, Весы, Водолей) либо контакты со специалистом своего дела. Возможно, вы отправитесь в ресторан, на презентацию еды или будете активно принимать гостей дома.

Королева Пентаклей / Король Пентаклей - Таро значение

Выпадают главные карты вашего знака - женщины и мужчины Козероги (а также Тельцы и Девы).

"Вы при деньгах! В сентябре вас ждёт настоящий золотой финансовый дождь - полная материальная стабильность и уверенность в завтрашнем дне", - предположила таролог.

Туз Пентаклей - Таро значение

Ещё одна новая возможность, но уже в сфере финансов. Предложение новой работы, доходные проекты, удачные коллаборации, приток состоятельных клиентов или ценная коммерческая идея.

Солнце - Таро значение

Карта успеха в карьере, крепкого здоровья, радости и гармонии в жизни детей. Символизирует финансовую поддержку и проявление харизмы. Если вы мужчина-Козерог - будете в центре внимания. Для женщин карта может указывать на появление яркого, уверенного в себе мужчины (например, Льва по гороскопу) или поддержку со стороны руководителя.

Девятка Кубков - Таро значение

Карта исполнения желаний, праздника и кульминации. Вас ждет застолье, пикник, встреча с друзьями или коллегами. Вы будете радостно праздновать отличную новость, завершение проекта или получение гранта вместе со своей командой.

Повешенный - Таро значение

Символ паузы и состояния ожидания. Проиграться может по-разному: от решения взять декретный отпуск на 12 месяцев (или погрузиться в годовое обучение) до временного "зависания" дел, когда ситуацию придётся немного переждать.

Император - Таро значение

Общение с требовательным, авторитетным человеком - начальником, чиновником, отцом или строгим клиентом (возможно, Овном по гороскопу). Человек привык отдавать приказы, поэтому с ним потребуется чёткость и аргументированность.

Восьмёрка Мечей - Таро значение

Предупреждение о переработках. Под давлением руководства или собственных опасений вы можете засиживаться на работе допоздна. Помните, что большинство барьеров и страхов - лишь у вас в голове, и вы в любой момент можете сказать "нет".

Паж Жезлов - Таро значение

Старт нового дела, требующего вашего внимания и заботы. Это может быть запуск бизнес-проекта, уход за питомцем, забота о пожилых родственниках или маленьком ребёнке.

Четвёрка Жезлов - Таро значение

Символ стабильности, безопасности и праздника. Постоянная работа, покупка недвижимости, аренда хорошего жилья или поездка в красивый отель. Также указывает на приглашение на свадьбу или день рождения.

Кто такая Анжела Перл
Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Отшельник - Таро значение

Карта мудрости, уединения и перезагрузки. Вам захочется взять паузу, съездить на дачу, отключить телефон или почитать книгу. Отличное время для прохождения обследования в клинике, визита к врачу, поездки в ретрит или участия в практиках молчания.

Влюблённые - Таро значение

Прекрасная карта любви, гармонии и выбора по сердцу. Вас ждут романтические встречи, свидания, воссоединение после разлуки или успешное заключение деловых сделок. Переговоры пройдут легко, а партнеры и клиенты останутся довольны.

Королева Пентаклей (повторно) - Таро значение

Карта гармонии и земной стабильности выпадает снова. Вы наслаждаетесь жизнью, пребываете в комфорте и отдыхаете на природе. Также может означать близкую подругу земной стихии.

Умеренность - Таро значение

"Идеальный финал расклада", - подчеркнула Перл.

Карта баланса, умения беречь себя и выстраивать личные границы. Вы легко отказываетесь от ненужного, соблюдаете режим, заботитесь о здоровье и двигаетесь в собственном комфортном темпе.

Смотрите видео - Таро-прогноз для Козерогов на сентябрь 2026 от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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