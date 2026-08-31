Главный секрет успеха Козерогов этой осенью: гороскоп Таро на сентябрь 2026

Читайте в материале:
- Сентябрь станет материально успешным месяцем для Козерогов
- Когда ждать романтики, встреч и праздника
- Как избежать переработок, выстроить границы и найти время для отдыха
Известный астролог и таролог Анжела Перл составила прогноз по картам Таро на сентябрь 2026 года для знака зодиака Козерог.
В первый месяц осени представителей этого знака ждут крупные финансовые успехи, прорывы в делах, душевное общение, а также прекрасные возможности для отдыха и заботы о себе.
Таро-прогноз для Козерогов на сентябрь 2026
Двойка Кубков - Таро значение
Прекрасная, очень милая карта душевных встреч и общения. Это может быть приятная переписка, звонок от старого друга, знакомство или романтическое свидание. В деловой сфере карта сулит взаимную симпатию, удачные переговоры и эмоциональный комфорт в контактах.
Семёрка Пентаклей - Таро значение
Карта роста вложений и финансового развития. Всё, во что вы вкладывали силы, время и энергию, принесёт отличные плоды и конкретную денежную прибыль. Ожидайте повышения зарплаты, новую должность или приток новых клиентов.
Туз Мечей - Таро значение
Новые перспективы, важная информация и ясные решения. Единица открывает перед вами свежие возможности: оформление документов, новое знакомство, запуск обучения или идею, которая прояснит давнюю ситуацию.
Король Мечей - Таро значение
Встреча или разговор с мужчиной воздушной стихии (Близнецы, Весы, Водолей) либо контакты со специалистом своего дела. Возможно, вы отправитесь в ресторан, на презентацию еды или будете активно принимать гостей дома.
Королева Пентаклей / Король Пентаклей - Таро значение
Выпадают главные карты вашего знака - женщины и мужчины Козероги (а также Тельцы и Девы).
"Вы при деньгах! В сентябре вас ждёт настоящий золотой финансовый дождь - полная материальная стабильность и уверенность в завтрашнем дне", - предположила таролог.
Туз Пентаклей - Таро значение
Ещё одна новая возможность, но уже в сфере финансов. Предложение новой работы, доходные проекты, удачные коллаборации, приток состоятельных клиентов или ценная коммерческая идея.
Солнце - Таро значение
Карта успеха в карьере, крепкого здоровья, радости и гармонии в жизни детей. Символизирует финансовую поддержку и проявление харизмы. Если вы мужчина-Козерог - будете в центре внимания. Для женщин карта может указывать на появление яркого, уверенного в себе мужчины (например, Льва по гороскопу) или поддержку со стороны руководителя.
Девятка Кубков - Таро значение
Карта исполнения желаний, праздника и кульминации. Вас ждет застолье, пикник, встреча с друзьями или коллегами. Вы будете радостно праздновать отличную новость, завершение проекта или получение гранта вместе со своей командой.
Повешенный - Таро значение
Символ паузы и состояния ожидания. Проиграться может по-разному: от решения взять декретный отпуск на 12 месяцев (или погрузиться в годовое обучение) до временного "зависания" дел, когда ситуацию придётся немного переждать.
Император - Таро значение
Общение с требовательным, авторитетным человеком - начальником, чиновником, отцом или строгим клиентом (возможно, Овном по гороскопу). Человек привык отдавать приказы, поэтому с ним потребуется чёткость и аргументированность.
Восьмёрка Мечей - Таро значение
Предупреждение о переработках. Под давлением руководства или собственных опасений вы можете засиживаться на работе допоздна. Помните, что большинство барьеров и страхов - лишь у вас в голове, и вы в любой момент можете сказать "нет".
Паж Жезлов - Таро значение
Старт нового дела, требующего вашего внимания и заботы. Это может быть запуск бизнес-проекта, уход за питомцем, забота о пожилых родственниках или маленьком ребёнке.
Четвёрка Жезлов - Таро значение
Символ стабильности, безопасности и праздника. Постоянная работа, покупка недвижимости, аренда хорошего жилья или поездка в красивый отель. Также указывает на приглашение на свадьбу или день рождения.
Отшельник - Таро значение
Карта мудрости, уединения и перезагрузки. Вам захочется взять паузу, съездить на дачу, отключить телефон или почитать книгу. Отличное время для прохождения обследования в клинике, визита к врачу, поездки в ретрит или участия в практиках молчания.
Влюблённые - Таро значение
Прекрасная карта любви, гармонии и выбора по сердцу. Вас ждут романтические встречи, свидания, воссоединение после разлуки или успешное заключение деловых сделок. Переговоры пройдут легко, а партнеры и клиенты останутся довольны.
Королева Пентаклей (повторно) - Таро значение
Карта гармонии и земной стабильности выпадает снова. Вы наслаждаетесь жизнью, пребываете в комфорте и отдыхаете на природе. Также может означать близкую подругу земной стихии.
Умеренность - Таро значение
"Идеальный финал расклада", - подчеркнула Перл.
Карта баланса, умения беречь себя и выстраивать личные границы. Вы легко отказываетесь от ненужного, соблюдаете режим, заботитесь о здоровье и двигаетесь в собственном комфортном темпе.
Смотрите видео - Таро-прогноз для Козерогов на сентябрь 2026 от Анжелы Перл:
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