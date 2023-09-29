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Горькие слезы: 3 знака зодиака настигнут любовные проблемы в октябре

Елизавета Бельмас
29 сентября 2023, 16:11 обновлено 29 сентября, 16:19
Главред расскажет. кому из знаков зодиака не повезет в любви в октябре.
3 знака зодиака настигнут любовные проблемы в октябре
3 знака зодиака настигнут любовные проблемы в октябре / коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels

В октябре некоторые знаки зодиака могут столкнуться с некоторыми трудностями в сфере любви и отношений. Эксперты по звездам составили гороскоп на октябр 2023 и рассказали, каким трем знакам зодиака следует быть более бдительными в этом месяце.

Недостаток внимания

В октябре Ракам стоит быть особенно внимательными к своим отношениям. Возможны недоразумения и конфликты из-за недостаточной ясности в коммуникации. Ракам важно проявлять терпение и открыто обсуждать свои чувства с партнером, чтобы избежать недопониманий.

Излишняя чувствительность

Для Львов октябрь может оказаться непростым периодом в отношениях. Возможны неприятные ситуации из-за самоуверенности или излишней чувствительности. Львам стоит обратить внимание на баланс между своими потребностями и потребностями партнера, а также уделять внимание общению и взаимопониманию.

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Эмоциональные колебания

Для Скорпионов в октябре могут возникнуть сложности в отношениях из-за эмоциональных колебаний. Стремление к контролю над ситуацией может привести к напряженности в паре. Советуется находить баланс между своими эмоциями и разумом, а также проявлять понимание к партнеру.

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