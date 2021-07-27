Гороскоп для Близнецов на август 2021: какие задачи придется решать в этом месяце

Астролог Влад Росс составил подробный гороскоп на август 2021 для Близнецов

Гороскоп на август 2021 года для Близнецов сулит представителям знака нейтральный месяц, когда будет ни холодно, ни жарко. Это будет проходной месяц для Близнецов, но весьма беспокойный. Даже те представители этого знака Зодиака, которые привыкли к суете и быстрой смене впечатлений, ситуацию в августе могут охарактеризовать выражением: "Это уж слишком!".

Собственно, удивляться тут нечему, поскольку подобный жизненный расклад Близнецы спровоцировали сами: кто-то из них в последнее время жил по принципу "как бог на душу положит", а кто-то занимался самокопанием. Как бы там ни было, но в результате возникли нарушения в стройной системе внешних связей, что для Близнецов весьма чревато. Поэтому в августе у многих из них возникнет сбой в делах. Это заставит Близнецов активнее двигаться, восстанавливая утраченные контакты с внешним миром.

Самой главной задачей в августе 2021 для Близнецов будет восстановление утраченных контактов с окружающими людьми.

За последнее время представители этого знака Зодиака успели несколько измениться внутренне. И, чтобы донести эти перемены до окружающих и дать им возможность примириться с ними, Близнецам придётся потрудиться, чтобы это примирение прошло гармонично. При этом нужно будет учитывать, что положение планет будет генерировать постоянную энергетическую напряжённость весь август.

В августе 2021 года многие Близнецы-аллергики начнут страдать, прежде всего, из-за цветения амброзии и других растений. Такой расклад будет сохраняться почти весь месяц.

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Самые ленивые и упавшие духом Близнецы будут вынуждены совершать активные действия. Астрологическая ситуация этого месяца заставит их отвлечься от переживаний и направит на путь свершений. Представители этого знака Зодиака в бою и борьбе будут решать жизненно важные задачи и приобретут всё, в чём нуждаются на данном этапе.

В середине месяца Близнецам предстоит смириться со своей гордыней и призвать друзей на помощь, тем более, что их друзья сами начнут стекаться к ним, чтобы каким-то образом их поддержать и помочь. Только глупцы станут отказываться от такой помощи. Это очень важно для Близнецов, учитывая, что в августе 2021-го их настигнут кредиторы, или же возникнет острая необходимость рассчитаться по старым долгам.

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Особенно остро проблемы встанут во второй половине месяца. А о том, чтобы отложить платежи на некоторое время, можно даже не мечтать. Поэтому в данный период жизни крайне важной будет концентрация на поиске путей решения поставленной задачи и привлечения на свою сторону новых союзников и соратников.

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