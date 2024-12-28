Гороскоп для Близнецов на год: какие подарки Вселенной принесет 2025-й

В жизни Близнецов наступит новая эра в новом году.

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Гороскоп для Близнецов на 2025 год от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Какие важные астрологические события произойдут в 2025 году

В чем Близнецам повезет в первой половине года

Какой будет финансовая ситуация

Астролог Анжела Перл составила гороскоп для Близнецов и рассказала, что 2025-й год принесёт этому знаку зодиака.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в жизни Близнецов наступает новая эра, потому что Юпитер будет в вашем знаке в первой половине года. Это планета удачи, везения, счастья, щедрости подарков судьбы и возможностей. Стоит воспользоваться ее влиянием, пишет Главред.

Как Юпитер повлияет на жизнь Близнецов

Юпитер будет находиться в знаке Близнецов до 10 июня. Юпитер, как планета удачи и щедрости, будет способствовать различным положительным изменениям в жизни представителей этого знака зодиака.

Многие Близнецы могут вступить в брак или начать серьезные отношения. Ожидаются поездки за границу, возможны переезды или обучение в другой стране. Не исключено, что вы познакомитесь с иностранцами.

Юпитер все увеличивает, поэтому некоторых Близнецов ждет беременность и рождение детей.

В первой половине года Близнецы могут ожидать удачи в финансовых делах. у вас увеличится доход, вам поднимут зарплату или у вас появятся новые источники дохода.

Что означает вхождение Урана в знак Близнецов

Уран — это планета непредсказуемости, свободы и новизны. Он войдет в знак Близнецов на семь лет и принесет значительные изменения и новые возможности.

Поскольку Уран будет находиться в первом доме гороскопа, это может привести к изменениям во внешности и восприятии себя. Близнецы могут выглядеть моложе и более энергично.

У вас появятся новые идеи и ощущение свободы.Близнецы могут начать заниматься чем-то, о чем раньше не думали, например, открыть школу или начать новый бизнес.

Близнецы могут даже эмигрировать в другую страну. У вас расширится круг общения, состоятся знакомства с представителями других культур.

Уран поможет избавиться от старых ограничений и обязательств, что позволит Близнецам жить более свободной и насыщенной жизнью.

"Вы сами разрешите себе жить другую жизнь. Амбиций будет больше, появится любовь к жизни. Дерзайте, дорогие Близнецы. Это семилетний период, который поменяет вас, сделает вашу жизнь интересней", - призвала Анжела Перл.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Влияние Нептуна на Близнецов в 2025 году

В 2025 году Нептун войдет в 11 дом гороскопа Близнецов. Эта медленная планета, которая отвечает за мечты и желания, остается в каждом знаке около 14 лет.

Нептун поможет Близнецам верить в то, что их желания могут сбываться. Это время, когда они смогут позволить себе мечтать масштабно и вдохновляться новыми идеями.

У вас расширится круг общения и появятся единомышленники, которые будут разделять ваши ценности и интересы. Это может привести к новым дружеским отношениям и сотрудничеству.

Нептун также символизирует творчество и вдохновение, что может способствовать развитию новых проектов и идей. Близнецы могут начать заниматься чем-то новым, что будет приносить им радость и удовлетворение.

"В последний раз такое было в 19 веке. После этого не было вхождения Нептуна в этот ваш социальный сектор, где вы будете очень много взаимодействовать с кем-то. Будут приглашения на мероприятия или организация каких то конференций, семинаров как вживую, так и онлайн. Вы вдруг начнете получать идеи. Друзей станет больше. Если вы не мечтали, то вы позволите себе мечтать и причём масштабно", - рассказала Анжела Перл.

Как на жизнь Близнецов повлияет Сатурн

Еще одна планета входит в 11 дом гороскопа, и это Сатурн.

Эта планета символизирует работу, планирование и дисциплину. Близнецы могут столкнуться с необходимостью более серьезно подходить к своим целям и мечтам, что может привести к более структурированному подходу в жизни.

Близнецы могут встретить людей, которые станут для них наставниками или учителями как в профессиональной сфере, так и в личной жизни.

Благодаря Сатурну Близнецы получат результаты и награды за предыдущие усилия. Плоды своих трудов вы увидите в августе 2025 года, когда произойдет важное соединение Сатурна с Нептуном.

Кроме того, Сатурн заставит вас переосмыслить дружеских отношения и социальные связи. Вы пересмотрите свои отношения с друзьями и единомышленниками. В результате с кем-то связь укрепится, а с кем-то вы расстанетесь.

Финансовый гороскоп на 2025 год

В 2025 году финансовая ситуация будет довольно благоприятной благодаря влиянию Юпитера и других планет.

С 10 июня 2025 и до 1 июля 2026 года Близнецы могут ждать повышения зарплаты, увеличения числа клиентов или даже смены работы на более высокооплачиваемую.

Близнецы сделают удачные покупки - приобретут недвижимость или транспортные средства. Цены будут хорошими, а условия - выгодными.

В начале года Марс будет ретроградным в секторе денег до 24 февраля, что может привести к пересмотру финансовых дел и завершению старых проектов. Это время может быть использовано для завершения незавершенных финансовых вопросов.

Влияние Нептуна и Сатурна также может привести к изменениям в общих финансах, особенно если Близнецы вступят в новые партнерства или отношения.

Смотрите видео - Астрологический прогноз для Близнецов на 2025 год:

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