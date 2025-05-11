Гороскоп для Раков 2025-2028: важные решения и крутой результат через три года

Ближайшие три года станут временем роста и возможностей, если Рак сможет взять на себя ответственность и проявить усердие.

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Анжела Перл рассказала, что принесет Ракам переход Сатурна в 10-й дом гороскопа / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, pixabay.com

Вы узнаете:

Какое влияние Сатурн окажет на знак Рака

К каким переменам в карьере и личной жизни стоит готовиться

Какие важные уроки принесет Сатурн Ракам через три года

В конце мая Сатурн меняет знак и 25-26 числа входит в десятый дом гороскопа Раков. Это важный сектор, поэтому жизнь Раков поменяется. Детальный прогноз озвучила астролог Анжела Перл на своем Youtube-канале.

Если вам интересен астрологический прогноз на май для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп на май 2025: назван знак зодиака, который ждет головокружительный успех.

"Вы выйдете наконец-то из своей раковины. Сатурн заставит вас перейти на следующий уровень. А это значит, что новые события придут в нашу жизнь", - цитирует астролога Главред.

Десятый дом символизирует достижения, карьеру, профессию.

"Это высокий дом гороскопа. Ваш статус поменяется", - сказала Перл.

По ее словам, Сатурн в этом секторе часто означает изменение в карьерной сфере, возможно, повышение по службе или переход на новую должность. Вы можете стать авторитетом в своей области или полностью изменить свою профессию.

Раки могут стать более заметными в обществе. Это может проявиться в публичных выступлениях или в необходимости заявить о себе.

Кроме того, вам нужно будет взять на себя больше ответственности, как в профессиональной, так и в личной сфере. Возможны изменения в семейном положении, включая брак или появление детей.

Сатурн будет восприниматься как строгий учитель, который будет требовать дисциплины и усердной работы. Вы получите серьёзные уроки, которые, хотя и будут сложными, но помогут вам вырасти.

Стоит учитывать, что переезды и другие важные решения, которые вы примете в этот период, могут оказаться окончательными. Сатурн заставляет смотреть в будущее с ясными целями и планами.

Все эти аспекты будут особенно заметны в течение первых трёх месяцев после начала транзита, когда Сатурн будет в 10 доме (между 25 мая и 2 сентября 2024 года). В дальнейшем этот процесс может развиваться до апреля 2028 года.

"Впервые за 30 лет Сатурн входит в ваш десятый дом гороскопа. В прошлый раз Сатурн был здесь с 1996 по 1999 год. Сатурн для Раков символизирует отношения, потому что он управляет седьмым домом гороскопа, а это брак развод, любовь, отношения, бизнес-партнерство. Сатурн может принести развод, если ваши отношения уже дали трещину или если они нечестные, непрозрачные, несправедливые. Сатурн - планета закона и справедливости", - рассказала астролог.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Также Сатурн может давать охлаждение в отношениях, ведь это планета льда, холода или расстояния. Возможно вы по каким-то причинам разъедетесь или расстанетесь.

"В марте-апреле 2028 года, то есть через три года, вы получите результат всего, чему вы научились за эти три года. Это может быть и финансовая прибыль, и получение диплома, если вы пойдете учиться", - свидетельствует гороскоп.

Перл добавила, что важно будет проявить дисциплину и настойчивость. Сатурн поощряет постоянство и длительную работу над собой и своим окружением.

Смотрите видео - Гороскоп для Раков на 2025-2028 годы - прогноз Анжелы Перл:

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