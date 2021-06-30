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Гороскоп для Скорпиона на июль: когда ловить удачу за хвост и чего нужно избегать в этом месяце

Влад Росс

Астролог

30 июня 2021, 19:16

Июль обещает быть тихим периодом в обычно бурной жизни Скорпиона.

Гороскоп на июль обещает Скорпиону неплохой период
Астролог составил гороскоп на июль 2021 для Скорпиона / Анастасия Олейникова для Главреда

Июль у Скорпиона пройдет с переменным успехом: месяц будет не особо хорош и не особо печален. Этот период Скорпиону лучше использовать для анализа итогов первого полугодия и обдумывания перспектив своего дальнейшего существования.

Наступающий месяц окажется настоящей находкой в смысле жизненного планирования, поскольку обычно Скорпиону не хватает времени на основательные раздумья, и он склонен к скоропалительным решениям – виной тому Марс, который управляет этим знаком. В июле же Скорпион сможет обдумать допущенные в прошлом ошибки и выстроить жизненную программу на предстоящие месяцы, опираясь на их соответствие собственным желаниям и устремлениям.

Июль обещает быть тихим периодом в обычно бурной жизни Скорпиона. Именно в этот момент представители знака могут ощутить острейшую потребность отпустить себя на волю, отдохнуть. Однако все это в понимании Скорпиона почти всегда обозначает авантюрные поступки и приключения. Обстоятельства предыдущих месяцев поставили Скорпиона в столь жесткие рамки – как на работе, так и в семье, что его стало угнетать чувство несвободы, и теперь этот джинн может вырваться из бутылки.

Скорпиону нужно будет немного отвлечься и дать себе отдых. Потому ему смело можно отправляться, к примеру, в Таиланд. Резкая смена обстановки с выбросом адреналина Скорпиону крайне необходима. В самом начале месяца вероятность попасть в приключение у него существенно увеличится и явит великолепный повод избавиться от недовольства собой и окружающими.

Так что в первую декаду июля стоит куда-нибудь съездить.

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В романтическом плане июль весьма благоприятен для Скорпиона. Он сможет привлечь внимание представителей противоположного пола и затеять прелюбопытнейшую интрижку на стороне.

Интимная жизнь в этот период приобретет вид интересного приключения, однако слишком увлекаться этим звезды Скорпиону не советуют. Легкий флирт доставит Скорпиону гораздо большее удовольствие, чем серьезные переживания.

Простота жизни – вот что требуется Скорпиону на данном этапе.

В сфере деловых интересов нечто важное может произойти в первой декаде июля. Скорпиону следует быть готовым к тому, что придется действовать быстро, решительно и обдуманно. На ловца и зверь будет бежать – фарт будет у Скорпиона. Удачное предприятие, помимо прочего, окажется еще и подкрепленным поддержкой партнеров и финансовых организаций.

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