Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра 18 апреля: Раку - перезагрузка, Скорпиону - новое начало

Алена Кюпели
17 апреля 2026, 11:42
Гороскоп таро на 18 апреля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на пятницу для Овна: Четверка Мечей

Овны, 18 апреля вы чувствуете себя готовыми покорить мир, но сегодня пришло время сделать паузу. Карта Таро Четверка Мечей символизирует необходимость планирования.

Даже если замедление кажется вам неестественным, постарайтесь не отговаривать себя. Не стоит считать себя ленивым. Замедление — это стратегия. Ваше тело и разум сигнализируют о необходимости отдыха. Прислушиваться к своему внутреннему голосу — это работа, и лучше всего уважать его.

Телец

Карта Таро на пятницу для Тельца: Умеренность

18 апреля ваша ежедневная карта Таро — Умеренность, которая символизирует баланс и умеренность. Сегодня лучше постепенно внедрять в свою повседневную жизнь то, чего вам хочется больше.

Не стоит торопиться, сочетая и совершенствуя любимые занятия. Ваш график можно скорректировать; Не обязательно заполнять его событиями или планами. Пусть перемены будут незаметными и стабильными, чтобы вы могли наслаждаться тем, что делаете.

Близнецы

Карта Таро на пятницу для Близнецов: Отшельник

Близнецы, ваша карта Таро, Отшельник, призывает вас заглянуть внутрь себя. 18 апреля выделите время для уединения и обретения ясности ума. Жизнь может быть очень насыщенной, но вы можете установить границы, чтобы не попасть в ловушку спешки и суеты.

Спокойное размышление может быть очень полезным для вас. Вы можете использовать это время, чтобы подумать и прочувствовать свои эмоции.

Рак

Карта Таро на пятницу для Рака: Туз Кубков

Рак, сегодня идеальное время, чтобы насладиться небольшой паузой. Карта Таро Туз Кубков приглашает вас отправиться в путешествие эмоционального обновления.

18 апреля сделайте мягкую перезагрузку. Позвольте себе почувствовать себя счастливыми в мелочах. Соединитесь со своей творческой стороной. Запланируйте немного заботы о себе.

Лев

Карта Таро на пятницу для Льва: Сила

Ваша карта Таро на 18 апреля — Сила, подчеркивающая мощь и внутреннюю смелость. Сегодня вам предоставляется возможность оценить, что значит быть сильным, когда вы чувствуете себя испытанным.

Вы можете проявить свою силу через сдержанность или оценить свои возможности, громко заявив о себе тихим действием.

Дева

Карта Таро на пятницу для Девы: Восьмерка Пентаклей, перевернутая

Дева, перевернутая Восьмерка Пентаклей говорит о необходимости переоценки своих действий перед тем, как предпринимать дальнейшие шаги. Пришло время сделать перерыв, перестав заставлять себя делать так много.

Вы можете переутомляться, вместо того чтобы уважать свою потребность в отдыхе. Сегодня речь идет о ментальной паузе и о том, чтобы убедиться, что ваши усилия соответствуют тому, чего вы действительно хотите от жизни.

Весы

Карта Таро на пятницу для Весов: Справедливость

Весы, 18 апреля важно обрести ясность ума через покой. Карта Таро "Справедливость" символизирует честность, не позволяя эмоциям, подталкивающим к эгоистичным поступкам, влиять на вас.

Не нужно спешить к какому-либо выводу или давать ответ, к которому вы не готовы. Вместо этого, уделите время точности и вдумчивости. Стремитесь к честности.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на пятницу: Смерть

Карта Таро "Смерть" — символ завершения и новых начинаний.

18 апреля лучше всего поразмышлять над своими действиями по мере развития ситуации. Вы можете извлечь уроки из прошлого и использовать эти важные уроки для построения будущего, которое вам нравится. Не воспринимайте потерю как конец, а как перезагрузку, которая улучшит ваше будущее.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на пятницу: Повешенный

18 апреля карта Таро "Повешенный" напоминает Стрельцу о необходимости отпустить ситуацию и смириться с результатом. Возможно, вы терпеливо ждете решения друга, но это может быть не лучшим решением для вас.

Перестаньте пытаться что-то форсировать; вместо этого позвольте своей жизни течь в соответствии с вашими потребностями. Вы можете позволить другим подготовиться, не мешая себе жить своей жизнью.

Козерог

Карта Таро для Козерога на пятницу: Четверка Пентаклей

Козерог, ваша карта Таро на 18 апреля — Четверка Пентаклей, которая говорит о сохранении энергии.

Сегодня скажите себе, что вам не нужно расширять свою деятельность, чтобы делать больше. Вместо этого стабилизируйте свою работу. Защитите свое сердце и избегайте ненужной траты времени и энергии.

Водолей

Карта Таро для Водолея на пятницу: Звезда

Водолей, карта Таро "Звезда", символизирует исцеление и духовное восстановление.

18 апреля вас окружает спокойная энергия, и это напоминание о том, что восстановление возможно, если вы этого захотите. Доверьтесь тому, что всё, что вам нужно, встанет на свои места. Вселенная работает на вас за кулисами.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на пятницу: Луна

Рыбы, Луна символизирует интуитивное уединение от давления окружающего мира. 18 апреля вам следует глубоко и внимательно поразмышлять о том, что вы переживаете в жизни, дружбе, работе и многом другом.

Вместо того чтобы просить других о ясности, примите свои чувства и позвольте Вселенной говорить прямо с вашим сердцем.

Источник:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
15:13Синоптик
14:45Война
13:06Война
Популярное

Ещё
Последние новости

15:37

15:30

15:28

15:18

15:13

15:13

14:45

14:45

14:38

14:18

14:02

13:50

13:49

13:27

13:06

12:20

12:17

12:12

12:02

11:57

11:46

11:42

11:36

11:29

11:17

11:05

10:53

10:35

10:35

10:33

10:21

10:00

09:59

09:57

09:54

09:46

09:31

08:26

08:25

07:26

07:22

07:01

05:55

05:37

05:11

04:30

04:00

03:36

03:10

02:33

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять