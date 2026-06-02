Гороскоп Таро на завтра 3 июня: Тельцам - внимание, Овнам - риск

Алена Кюпели
2 июня 2026, 12:14
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 3 июня / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро на среду для Овна: Иерофант

Овен, карта Таро "Иерофант" символизирует традиции, и 3 июня вам следует придерживаться того, что вы знаете. Трудно порвать с системами, которым вы доверяли и которые казались надежными.

Трудно отвернуться от того, что вы знали, особенно когда другие идут тем же путем. Сегодняшний день может привести вас к ситуации, когда размышления о том, что могло бы быть, покажутся рискованными.

Телец

Карта Таро на среду для Тельца: Рыцарь Мечей, перевернутый

Вы любите делать все так, как знаете, что работает, но иногда жизнь может внести коррективы в ваши планы. Ваша ежедневная карта Таро в среду, Рыцарь Мечей, перевернутый, предупреждает о проблемах, вызванных спешностью и невнимательностью.

Сегодня Луна в Козероге призывает вас быть любопытными и не торопиться с тем, что вы делаете. Если это требует времени, это стоит вашего полного внимания.

Рак

Карта Таро на среду для Рака: Колесо Фортуны

Не волнуйтесь, все будет хорошо. Вы так близки к тому, чтобы получить желаемое, Рак. С активацией сектора партнерства Луной в Козероге ваши нынешние отношения или новые вот-вот изменятся к лучшему.

Вы никогда не сможете по-настоящему узнать, каким будет будущее, пока не окажетесь в нем. Иногда вы идёте по определённому пути, не зная, куда он приведёт, но карма помогает вам понять, что время и всё остальное было предопределено.

Лев

Карта Таро на среду для Льва: Двойка Мечей, перевёрнутая

Принимать решения так сложно, особенно когда вы не уверены в том, что произойдёт, когда вы выберете определённого человека или путь.

Ваша ежедневная карта Таро, Двойка Мечей, перевёрнутая, подчёркивает ситуации, когда вы как бы притворяетесь, что не видите вещи такими, какие они есть, потому что надеетесь избежать конфронтации или дискомфорта от осознания своей неправоты. Иногда способ преодолеть что-то — это не избегать этого, а пройти через это.

Дева

Карта Таро на среду для Девы: Сила

У вас так много смелости, Дева, проблема в том, что вы не всегда видите себя такими, какие вы есть. В среду вы можете быть немного самокритичны, и может быть больно думать, что вы так усердно работаете, чтобы всё сделать правильно, но терпите неудачу.

Карта Таро "Сила" напоминает вам, что иногда достаточно просто действовать, и когда нужно что-то изменить, у вас будет всё необходимое, чтобы это преодолеть.

Весы

Карта Таро на среду для Весов: Башня

Карта "Башня" означает внезапное озарение или жестокую реальность, которую трудно игнорировать. Внезапные проблемы маячат на горизонте, и вы можете быть застигнуты врасплох или неожиданно, но что поделаешь, Весы?

Иногда требуется неожиданная ситуация, чтобы направить вас на путь, по которому вы должны идти. Даже если вы не оцените момент или не поймете причину в данный момент, позже вы можете обнаружить, что это было действительно лучшим решением.

Скорпион

Карта Таро на среду для Скорпиона: Пятерка Жезлов

Вы не из тех, кто боится конфликтов, и когда возникает проблема, именно у вас хватает смелости высказаться.

В среду, 3 июня, ваша ежедневная карта Таро, Пятерка Жезлов, призывает вас рассматривать проблемы как возможности для роста, даже если поначалу все кажется некомфортным. Как только проблема решена, все чувствуют себя лучше, преодолев ее.

Стрелец

Карта Таро на среду для Стрельца: Король Пентаклей

Вы готовы к новому уровню финансового успеха в будущем, и Король Пентаклей помогает вам понять, что богатство действительно может быть в вашем будущем, если вы правильно подготовитесь к этому.

Сегодняшний день посвящен лидерству и инвестированию в себя, чтобы вы могли развивать и осваивать навыки, необходимые для достижения следующего уровня успеха.

Козерог

Карта Таро на среду для Козерога: Десятка Жезлов

У вас сегодня так много дел, и с Луной в вашем знаке вы чувствуете тяжесть всего мира на своих плечах, даже если у вас есть энергия, чтобы все закончить.

Карта Таро Десятка Жезлов напоминает вам о необходимости выделять время для себя в течение дня, даже если это всего несколько минут за раз, чтобы избежать выгорания или разочарования.

Водолей

Карта Таро на среду для Водолея: Семерка Мечей

Вы настолько умны, Водолей, что иногда, если вам предоставится такая возможность, вы можете перехитрить всех остальных. Семерка Мечей символизирует находчивость и способность находить то, что вам нужно.

Вместо того чтобы использовать свои таланты и навыки только для себя, подумайте о том, чтобы пожертвовать ими другим, у кого нет таких же даров или возможностей.

Рыбы

Карта Таро на среду для Рыб: Восьмерка Жезлов

Сегодня все дело в кристально чистой коммуникации, Рыбы, и карта Таро Восьмерка Жезлов сигнализирует вам о том, что события вот-вот начнут развиваться стремительно.

3 июня у вас ограниченное время, чтобы сделать все необходимое. Постарайтесь избегать прокрастинации и отвлечения на дела, которые можно сделать в другой день.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

00:13

На Днепропетровщине запустили бесплатные социальные автобусы - как они курсируют

01 июня, понедельник
23:22

"Никто не отчитывается": Ольга Сумская раскрыла правду о семейном бюджете

23:16

Проточной воды недостаточно: как правильно мыть купленную клубнику в два шагаВидео

22:24

"У противника снизился уровень страха": оккупанты усилили наступление - военный

22:21

Орхидеи будут цвести всё лето: что нужно сделать в июне

21:29

Ошеломляющий успех во всём: кому из знаков зодиака повезёт уже в июне

21:23

Сотни "Шахедов" и "Тушки": РФ подготовила новый комбинированный обстрел Украины

21:22

"Он на пенсии": легендарный 96-летний артист завершил карьеру в кино

21:16

МиГ-29 догнал и сбил "Шахед" над Ровенщиной во время массированной атаки - видео

