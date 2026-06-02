Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Обладают особой энергией: в какие даты рождаются самые успешные люди

Анна Ярославская
2 июня 2026, 03:30
google news Подпишитесь
на нас в Google
Нумеролог назвала четыре даты рождения, которые ведут к успеху.
Нумерология, люди-"четверки"
Энергия четверки помогает выдерживать кризисы и строить системы / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Ключевые тезисы:

  • Люди с энергией четверки отличаются выносливостью и дисциплиной
  • Рожденные 4, 13, 22 и 31 числа имеют разные сильные стороны
  • Лучше всего реализуются в бизнесе, IT, финансах и недвижимости

Нумеролог и регрессолог Анастасия Лаптева рассказала, что люди, рожденные 4, 13, 22 и 31 числа любого месяца, обладают качествами, которые помогают им строить устойчивый успех и добиваться долгосрочных результатов.

По словам специалиста, людей-"четверок" отличают высокая стрессоустойчивость, дисциплина и способность мыслить на перспективу. Они не стремятся к быстрым победам, а предпочитают создавать системы и проекты, которые могут работать годами.

видео дня

Чем отличаются разные даты рождения

Рожденные 4 числа обладают наиболее выраженной энергией выносливости. Нередко им приходится начинать с нуля и проходить через серьезные жизненные испытания, однако именно это помогает им создавать прочный фундамент для будущего.

Люди, рожденные 13 числа, сочетают в себе способность преодолевать трудности с лидерскими качествами. Кризисные ситуации часто становятся для них точкой роста и приводят к управленческим ролям или собственному бизнесу.

Рожденные 22 числа считаются обладателями "мастер-числа". Им приписывают масштабное мышление и способность реализовывать крупные проекты, влияющие на большие группы людей или целые системы.

Рожденные 31 числа умеют совмещать практичность и творчество. Они способны создавать нестандартные идеи и одновременно превращать их в стабильные и востребованные продукты.

В каких сферах "четверки" чаще достигают успеха

По мнению Лаптевой, обладатели энергии четверки наиболее ярко проявляют себя в сферах:

  • недвижимости;
  • IT и технологий;
  • производства и бизнеса;
  • финансов;
  • управления проектами.

Нумеролог отмечает, что их путь редко бывает легким и быстрым. Однако именно способность сохранять устойчивость под давлением и последовательно двигаться к цели помогает им добиваться результатов, которые сохраняются надолго.

О личности: Анастасия Лаптева

Анастасия Лаптева позиционирет себя как нумеролог, регресолог, родолог, родокодолог.

Владелица Академии The Numerologic Academy Club by L&S и школы The Numerologic Arcana.

Ведет каналы на Youtube, Tik Tok и Instagram.

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
нумерология нумеролог
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Серия громких взрывов в Киеве: врага комбинированно атакует столицу, подробности

Серия громких взрывов в Киеве: врага комбинированно атакует столицу, подробности

02:32Война
Громкие взрывы, разрушения, пожары и пострадавшие: РФ атакует Украину

Громкие взрывы, разрушения, пожары и пострадавшие: РФ атакует Украину

01:59Война
РФ запустила "Калибры" и подняла "Тушки": когда ожидать ракеты над Украиной

РФ запустила "Калибры" и подняла "Тушки": когда ожидать ракеты над Украиной

00:26Война
Реклама

Популярное

Ещё
Почему в СССР спецслужбы носили именно кожаные куртки: ответ удивит многих

Почему в СССР спецслужбы носили именно кожаные куртки: ответ удивит многих

Жизнь четырех знаков зодиака кардинально изменится после "голубой луны"

Жизнь четырех знаков зодиака кардинально изменится после "голубой луны"

Китайский гороскоп на завтра, 2 июня: Кроликам - мстительность, Обезьянам - драма

Китайский гороскоп на завтра, 2 июня: Кроликам - мстительность, Обезьянам - драма

В украинском языке нет слова "почва" как правильно называть землю - знают не все

В украинском языке нет слова "почва" как правильно называть землю - знают не все

Карта Deep State онлайн за 1 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

03:30

Обладают особой энергией: в какие даты рождаются самые успешные люди

02:32

Серия громких взрывов в Киеве: врага комбинированно атакует столицу, подробности

02:29

Знают далеко не все: "радуга" или "веселка" - как сказать по-украински правильно

01:59

Громкие взрывы, разрушения, пожары и пострадавшие: РФ атакует Украину

00:26

РФ запустила "Калибры" и подняла "Тушки": когда ожидать ракеты над Украиной

Россия готовится взять один из областных центров Украины, это цель 2026 года - ПреображенскийРоссия готовится взять один из областных центров Украины, это цель 2026 года - Преображенский
00:13

На Днепропетровщине запустили бесплатные социальные автобусы - как они курсируют

01 июня, понедельник
23:22

"Никто не отчитывается": Ольга Сумская раскрыла правду о семейном бюджете

23:16

Проточной воды недостаточно: как правильно мыть купленную клубнику в два шагаВидео

22:24

"У противника снизился уровень страха": оккупанты усилили наступление - военный

Реклама
22:21

Орхидеи будут цвести всё лето: что нужно сделать в июне

21:29

Ошеломляющий успех во всём: кому из знаков зодиака повезёт уже в июне

21:23

Сотни "Шахедов" и "Тушки": РФ подготовила новый комбинированный обстрел Украины

21:22

"Он на пенсии": легендарный 96-летний артист завершил карьеру в кино

21:16

МиГ-29 догнал и сбил "Шахед" над Ровенщиной во время массированной атаки - видео

20:58

Гороскоп на завтра, 2 июня: Овнам — счастье, Близнецам — раздражение

20:53

Хитрая головоломка со спичками: дети решают за секунды, а взрослые теряютсяВидео

20:29

Любимый цвет — не случайность: как выбор оттенка определяет характер

20:27

"Наших возможностей достаточно": Буданов намекнул на сроки завершения войны

20:21

"Трудно подсчитать": Влад Дарвин сказал, сколько зарабатывает на хите "Три сестры"Видео

19:57

Куда на самом деле исчезла техника с ЧАЭС: тайна, которую скрывали годамиВидео

Реклама
19:56

Зеленский дал поручение дипломатам после Ставки: что в приоритете

19:29

Уход за перцем в июне: почему больше не нужно обрывать цветы

19:17

Чем протереть мебель, чтобы пыль не оседала неделями: трюк, о котором знают единицы

19:17

"Проблемы игнорируются": Лубинец возмущен нарушениями прав граждан при мобилизации

19:10

Как атаки на нефтяную инфраструктуру влияют на Россию: Невзлин назвал главный эффектмнение

19:01

Урожай будет до конца лета: что нужно посадить на огороде в июнеВидео

18:46

Лук вырастет большим и будет хорошо сохраняться: чем подкормить его в июнеВидео

18:39

Лягушка залезла в дом: почему её нельзя трогать и чего ждать семье

18:24

Некоторые продукты значительно подорожают летом: что больше всего вырастет в цене

18:12

Худший показатель за 3 года: какую площадь Украины РФ оккупировала в мае

18:03

Дуа Липа официально вышла замуж – как прошла свадьба

17:53

Какие украинские фамилии были под запретом в СССР: заставляли менять

17:36

"Теперь есть мы": звезда "Спіймати Кайдаша" объявила о пополнении в семьеВидео

17:30

В регионах пройдут дожди: где будет самая холодная погода

17:15

Трамп обратился к Си Цзиньпину с просьбой помочь завершить войну в Украине – СМИ

17:02

В украинском языке нет слова "плесень": как сказать правильно - знают не все

17:01

РФ ударила по роддому в Одесской области: во время атаки женщина рожала ребенка

16:54

Какие люди обладают "золотой аурой": месяц рождения раскроет скрытые черты

16:45

Как не испортить стильный образ прической: 4 важных правила на все случаи жизниВидео

16:22

В Житомирской области пограничники сбили "Шахед" из стрелкового оружия

Реклама
16:15

Почему 2 июня нельзя ходить на кладбище: какой церковный праздник

16:07

Один знак зодиака ждет невероятный месяц любви: гороскоп на июнь 2026Видео

16:06

Доллар и евро внезапно подскочили: новый курс валют на 2 июня

16:05

Какие вещи категорически нельзя вытирать бумажными полотенцами: список удивит

16:04

Рыба сама будет проситься на крючок: лучшие дни для рыбалки в июне 2026Видео

16:00

Можно ли давать детям пить сок: специалист предупредил родителей о вреде

15:49

Носил на руках: Коляденко и Билык поразили внезапным воссоединениемВидео

15:34

Когда начнется "денежный дождь": самые удачные дни для Козерогов в июне 2026

15:15

ТЦК могут расформировать: в Украине готовят реформу армии

15:00

Людей призывают мыть пол черным чаем летом — причина удивитВидео

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости Черкассы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять