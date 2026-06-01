Когда начнется "денежный дождь": самые удачные дни для Козерогов в июне 2026

Анна Ярославская
1 июня 2026, 15:34
Анжела Перл рассказала, в какие дни Козероги смогут встретить свою любовь, а когда получат прибыль.
Гороскоп для Козерогов на июнь 2026 - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Ключевые тезисы:

  • Июнь принесет Козерогам раскрытие тайн и дальние поездки
  • Период с 8 по 10 июня станет самым удачным для любви и сделок
  • С конца месяца ретроградный Меркурий поставит дела на паузу

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2026 для Козерогов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 31 мая произошло полнолуние в 12-м доме гороскопа Козерогов, влияние которого будет ощущаться всю первую неделю июня. 12-й дом — это завершение. Полнолуние также символизирует окончание чего-либо или высвечивает ситуацию, которую вы раньше не видели или не знали. Возможно, откроется какая-то тайна.

"Двенадцатый дом очень закрытый, он символизирует личное, индивидуальное пространство. Может быть, это будет знакомство с собой, когда вы узнаете о себе что-то новое. Кроме того, 12-й дом — это изолированные места. То есть возможно состоится посещение больницы, сеансы массажа, поездка в спа-салон или в дальние края. В первые 7–10 дней июня вы можете отправиться куда-то очень далеко", - объяснила астролог.

2 июня Меркурий входит в седьмой дом почти на 2,5 месяца — до 10 августа. Это сектор, который отвечает за других людей. Меркурий включается, когда мы с кем-то общаемся, договариваемся, торгуем или подписываем документы.

"Но здесь всё затянется, потому что в конце месяца Меркурий станет ретроградным. И двигаться он будет как раз по вашему дому отношений и партнерства. Сначала Меркурий пойдет вперед, а затем развернется назад. Когда 29 числа он начнет обратное движение (на три недели), какие-то процессы могут встать на паузу, возникнет ожидание или временное расставание. Либо вы снова вернетесь к какому-то вопросу, будете заново что-то обсуждать, переподписывать документы или возобновлять контракт. Возможно, это будет старый контракт, например, с арендодателем или арендатором по поводу съема жилья. А может, вы будете прояснять и выяснять отношения с любимым человеком. И только в конце июля или начале августа у вас что-то окончательно сложится, вы договоритесь или подпишете документы", - свидетельствует гороскоп на месяц.

Назван самый удачный период июня

Период с 8 по 10 июня — это супердаты. В это время произойдет соединение Венеры с Юпитером в вашем доме любви, отношений и партнерства. Венера — планета любви и малого счастья, а Юпитер — планета большого счастья и изобилия. Такое соединение прекрасно подходит для встречи "своего" человека, для подписания важных документов, сделок купли-продажи, для романов, свиданий и любви с первого взгляда.

По словам Перл, это время для принятия важных решений, связанных с партнерством. Если это романтические отношения, вы можете решить съехаться, получить предложение руки и сердца или вступить в брак. В деловой сфере это может быть начало совместного бизнеса или появление инвестора, который вложит в вас деньги. Это очень хорошее соединение для привлечения финансов.

14 июня Венера входит в восьмой дом денег и финансов. Возможен рост доходов или получение прибыли. Это может быть заработок вашего мужа или жены, либо ресурсы других людей. Например, банковские средства, страховые выплаты, наследство, алименты, стипендия или государственная поддержка. Любые финансы, какая-то крупная сумма может прийти к вам начиная с 14 июня.

Поскольку Венера находится в этом доме до конца месяца, она также указывает на близкие, интимные отношения — вы можете с кем-то очень сблизиться.

15 июня нас ждет новолуние в шестом доме гороскопа — это работа и ежедневная рутина, то, чем вы занимаетесь каждый день. Новолуние принесет сюда какие-то новшества: придет новый сотрудник в коллектив, либо вы сами наймете помощника в свой бизнес. Возможны перемены на работе: новый начальник, новые задачи. Вас могут перевести в другой офис или появится крупный клиент. Если вы работаете на себя, возможно, возьмете ассистента или помощницу.

Шестой дом также отвечает за здоровье, и новолуние может показать, что пора заняться собой. Возможно, потребуется сдать анализы, сходить к терапевту или к стоматологу. Если вы планируете операцию, то 15–16 июня — это последние дни, когда еще можно делать плановые вмешательства. Дальше это нежелательно, так как Меркурий начнет замедляться. Это касается и покупок техники, и подписания важных документов — всё это

22 июня — летнее солнцестояние, время, когда свет побеждает тьму. Это очень хороший день для ритуалов и духовных практик, в этот день открывается настоящий портал.

Также 22 июня Солнце высветит ситуацию, касающуюся вашего партнера, отношений с людьми или с какой-то организацией.

Возможно, с 22 июня вам придется посещать госорганы или офисы.

29 июня — по-настоящему мощный день, потому что ожидается сразу несколько важных событий. Во-первых, Марс входит в шестой дом. Марс — это планета действий и активности, а шестой дом отвечает за работу и здоровье. Марс потребует от вас решительных действий.

Может быть, вы поедете в командировку или, наоборот, резко уйдете в отпуск. Возможно, начнете наводить порядок в офисе или проводить аудит в бизнесе. Марс требует максимальной активности в работе или в вопросах здоровья.

Стоит помнить, что Марс может провоцировать конфликты или бытовые поломки. Дома или на работе может сломаться кран, и проблему придется решать оперативно. Марс в этом секторе часто требует срочного устранения неполадок.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

В этот же день, 29 июня, Меркурий останавливается и разворачивается в ретроградное движение до 23 июля.

"Мы как будто снова вернемся к прежнему вопросу или теме, придется заново подписывать бумаги. Это либо возврат к прошлому, либо пауза — например, вы уедете с детьми на дачу или к маме", - рассказала астролог.

Кроме того, 29 июня нас ждет полнолуние в знаке Козерога.

"!Оно высветит вас самих. Первый дом — это вопрос "Кто я?", "Какой у меня статус?", "Куда я иду и каков мой план?". Именно эти вопросы вы будете задавать себе 29 июня. Те, у кого асцендент или Луна находятся в 7-м, 8-м или 9-м градусе Козерога, а также те, кто празднует день рождения с 29 по 31 декабря, ощутят это полнолуние ярче остальных", - рассказала астролог.

И еще одно важнейшее событие: 30 июня Юпитер меняет знак и входит в восьмой дом гороскопа — это сектор финансов.

"Юпитер здесь очень хорош, так как он увеличивает доходы, приносит крупные суммы или выплаты. Возможно, вы начнете оформлять наследство. Это также могут быть ресурсы других людей, но весь год Юпитер будет оказывать вам мощную финансовую поддержку. Может, вы решите купить недвижимость и взять кредит, который вам одобрят. С 30 июня этого года по 27 июля следующего года Юпитер превосходно урегулирует ваши финансовые вопросы", - резюмировала Анжела Перл.

Детальный гороскоп для Козерогов на июнь 2026 смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Россия готовится взять один из областных центров Украины, это цель 2026 года - Преображенский

