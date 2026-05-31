Судьба готовит щедрый подарок: какой знак зодиака окажется в центре внимания в июне 2026

Июнь станет месяцем исполнения желаний. Анжела Перл опубликовала гороскоп на месяц для Весов.

Гороскоп для Весов на июнь 2026 - прогноз Анжелы Перл

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2026 для Весов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 2 июня Меркурий входит в 10-й дом карьеры. Он задержится там надолго — почти на два с половиной месяца, до 10 августа. Десятый дом — это сектор карьеры, работы, статуса, ваших достижений, планов и целей. Разворот Меркурия говорит о том, что вам придется что-то переделать, подкорректировать или поменять в своих планах. Возможно, к вам вернутся старые клиенты, понадобится доработать прошлый проект или на работе придется выполнять обязанности, которыми вы уже занимались раньше. Не исключено возвращение на прежнее место работы, выход из декрета или просто возвращение из отпуска.

Уже с середины июня Меркурий начнет притормаживать перед остановкой. Если вы планируете важные начинания — плановые операции, регистрацию бизнеса, крупные открытия или покупку техники — постарайтесь сделать это до середины месяца. Позже Меркурий замедлится, и могут возникнуть проблемы и задержки.

При самом входе Меркурия в 10-й дом 2 июня могут прийти важные новости, информация, документы или рабочий контракт. Поскольку этот сектор отвечает и за статус, возможна подача заявления в ЗАГС (брак меняет статус) или новости о рождении ребенка.

8–10 июня произойдет соединение Венеры и Юпитера. Это просто супер-дни. Венера – это планета малого счастья и денег, а Юпитер – планета большого счастья и изобилия. Это принесет мощный прорыв в ваших целях: крупное достижение, финансовый успех, получение работы мечты, заключение брака или рождение ребенка. Возможен и карьерный взлет, например, назначение на высокую должность. Обязательно понаблюдайте, что приятного произойдет у вас в эти дни.

14 июня Венера переходит в 11-й дом гороскопа. Это сектор друзей, вечеринок, приглашений, социума и общения. Также 11-й дом символизирует покровителей, которые нам помогают. Ожидайте важных знакомств, приглашений на свадьбу, девичник или любое мероприятие, где собирается много людей: концерты, стадионы, конференции или семинары. Также это отличное время для работы в команде — вы можете стать частью успешного коллектива или организовать свой собственный проект.

15 июня нас ждет новолуние в девятом доме гороскопа. Там же сейчас находятся Уран (планета неожиданностей и спонтанности), Солнце и Луна.

Девятый дом отвечает за заграницу, путешествия и знакомство с другими культурами. Возможно, вы спонтанно решите улететь в другую страну или кто-то сделает вам такой подарок, оплатив поездку. Также это сектор высшего образования. В районе 15 июня вы можете начать обучение, заняться публикациями, написать статью в журнал или запустить свой крупный интернет-проект (сайт, блог в соцсетях). Возможно подписание договора с издательством или типографией.

Любые важные договоры и контракты лучше подписывать строго 15–16 июня, не позже.

21 июня — день летнего солнцестояния. Это прекрасное время для ритуалов, практик, медитаций, наведения порядка и освобождения от всего ненужного. В этот день светлые силы побеждают тьму, световой день становится самым длинным, и для нас открывается мощный энергетический портал.

22 июня Солнце тоже входит в ваш 10-й дом карьеры и достижений, присоединяясь к Меркурию. Солнце добавит вам энергии и подсветит этот сектор. Вы окажетесь в центре внимания. Возможно, вы будете публично выступать, читать лекции или защищать свой проект. Кроме того, Солнце символизирует авторитетных лиц (появится новый босс) и фигуру отца. Ждите важных новостей, связанных с вашим отцом, или ярких событий в его жизни.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

29 июня будет очень насыщенным днем. Произойдет сразу три важных астрологических события:

Во-первых, Марс соединяется с Ураном в девятом доме. Это может принести перелет на самолете. Но поскольку Уран — планета нестабильная, а Марс дает резкую энергию, возможны задержки рейсов, переносы или технические неполадки. Если вы летите куда-то 29 июня, будьте осторожны и готовы к неожиданным новостям, которые могут поменять ваши планы.

Кроме того, произойдет полнолуние в четвертом доме — это сфера дома, семьи, недвижимости и места жительства. В районе этой даты возможен переезд, аренда новой квартиры, покупка или продажа дома, дачи или офиса. Также это затронет ваших близких, особенно маму. Возможно, вы поедете к родителям, они приедут к вам в гости или дома состоится большой семейный праздник.

Также 29 июня произойдет разворот Меркурия в ретроградное движение. В этот же день Меркурий окончательно останавливается и начинает пятиться назад по вашему 10-му дому. Тема 9-го и 10-го домов в конце месяца будет ключевой. Вы можете активно менять работу, ходить по собеседованиям, выбирать лучшие варианты или подавать заявления. Период ретро-Меркурия идеально подходит для того, чтобы улучшать и перестраивать свой собственный бизнес, менять и переосмысливать свои глобальные цели и ценности.

30 июня Юпитер покидает ваш 10-й дом, но на прощание он может преподнести вам отличный подарок, связанный с карьерой, профессией или вашей компанией.

Юпитер переходит в 11-й дом гороскопа на целый год — до июля 2027 года. Последний раз он гостил в этом секторе 12 лет назад. Юпитер всегда расширяет и масштабирует ту сферу, куда приходит. У вас значительно увеличится круг друзей и знакомых, вы станете более заметными в социуме, будете активно участвовать в различных ивентах и обучающих программах. Это время для работы в группах и создания своей команды. Будет много поездок по приглашениям, активности и общения. Возможно расширение круга родственников или одно, но невероятно важное знакомство, которое изменит вашу жизнь.

Кстати, 11-й дом связан также с секторами любви и детей. Друзья могут познакомить вас с кем-то, и у вас завяжется роман (если вы свободны). Также в ближайшие 12 месяцев велика вероятность зачатия или рождения ребенка, и эти процессы запустятся уже с 30 июня.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

