Гороскоп Таро на завтра 1 июня: Овнам - довериться, Козерогу - новые возможности

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Овен

1 июня ваша ежедневная карта Таро призывает вас довериться своей внутренней интуиции. Перевернутая Королева Кубков в перевернутом положении указывает на сложные эмоции.

Вы, Овны, можете почувствовать, когда переживаете эмоционально трудный период. Сегодняшний день посылает вам сигнал о том, что вы, возможно, слишком полагаетесь на эмоции или пренебрегаете своими потребностями.

Прислушайтесь к себе. Возможно, ваша интуиция либо зашкаливает, либо полностью затихает. Сейчас сосредоточьтесь на балансе и старайтесь избегать крайностей.

Телец

Карта Таро на понедельник для Тельца: Император

Тельцы, 1 июня вы решаете укрепить свою позицию. Ваша ежедневная карта Таро, Император, является основополагающей картой авторитета, порядка и контроля. Получив её, вы являетесь энергией этой карты и обладаете смелостью войти в хаотичные зоны или проявить инициативу.

Вы становитесь хозяином своей жизни. Возможно, раньше вы стеснялись высказывать своё мнение или брать на себя инициативу, но сейчас вы готовы. Вы больше не можете сдерживаться или ждать, чтобы получить желаемые результаты.

Близнецы

Карта Таро на понедельник для Близнецов: Отшельник

Есть определенные решения, к которым вы можете прийти только самостоятельно, Близнецы. В понедельник вы понимаете ценность участия в сообществе и совместного обдумывания вопросов.

Однако ваша ежедневная карта Таро, Отшельник, подчеркивает время и место для уединения. Бывают моменты, когда вам не нужно спрашивать мнение каждого, но лучше узнать, что думаете вы сами. Эта карта побуждает вас к самоанализу и наслаждению искусством познания себя. Сходите с собой на свидание, ведите дневник или заглушите шум социальных сетей.

Рак

Карта Таро на понедельник для Рака: Двойка Кубков, перевернутая

Ваша ежедневная карта Таро на понедельник, 1 июня, напоминает вам, что для того, чтобы ладить с другими, требуются усилия. Перевернутая Двойка Кубков означает, что сейчас вы, Рак, можете испытывать конфликт в отношениях. Это может вызвать у вас стресс; Вы ненавидите чувствовать отсутствие гармонии с любимым человеком.

Но не волнуйтесь, Рак; конфликты и недопонимания случаются. Если вы будете руководствоваться любопытством и стремлением к восстановлению, вы и ваши отношения сможете стать лучше.

Лев

Карта Таро на понедельник для Льва: Пятерка Пентаклей

Карта Таро "Пятерка Пентаклей" символизирует контроль над финансами, и это может стать главным приоритетом вашей жизни в понедельник. Вам рекомендуется помнить о находчивости, не цепляясь за нее из страха.

Вы можете справиться с тем, что задумаете, Лев. Ваша карта также служит напоминанием о том, что вы не одиноки. Поддержка доступна, если вы обратитесь за ней. Неудобство от просьбы кратковременно, но наградой может стать большее чувство покоя после этого.

Дева

Карта Таро на понедельник для Девы: Паж Кубков, перевернутый

Паж Кубков в перевернутом виде переворачивает мечтательное, творческое состояние карты Таро, выпавшей в понедельник. Это говорит о том, что что-то не так в этих областях эмоций и творчества.

Возможно, давление перфекционизма мешает вам создавать что-то прекрасное, и вам нужно отпустить это. Или, вместо того чтобы позволить себе чувствовать, ваши эмоции подавляются и проявляются неудобно позже. Подумайте о том, что вы сейчас чувствуете, Дева, и как эта карта может вам об этом сообщить.

Весы

Карта Таро на понедельник для Весов: Король Мечей

Король Мечей — карта логики и объективности. 1 июня вы смотрите на вещи свежим взглядом. Получение этой карты Таро говорит о том, что, возможно, пришло время полагаться на свой разум и факты, а не на сердце.

Ситуация в вашей жизни может потребовать от вас взглянуть на факты, а не на свои желания. Кроме того, не бойтесь прямо устанавливать границы, когда нужно действовать ясно.

Скорпион

Карта Таро на понедельник для Скорпиона: Колесница, перевернутая

Делайте то, что работает, Скорпион. Некоторые системы могут звучать великолепно в теории и даже работать для других, но это не значит, что они подходят именно вам. Перевернутая Колесница в понедельник указывает на хаотичную энергию или стремление что-то форсировать.

Даже если поначалу кажется, что вы двигаетесь медленнее, старайтесь двигаться вперед целенаправленно и сосредоточьтесь на главном. В долгосрочной перспективе это может оказаться гораздо продуктивнее.

Стрелец

Карта Таро на понедельник для Стрельца: Четверка Жезлов

Стрелец, пришло время остановиться и отпраздновать. 1 июня вы сможете ощутить радость успеха. Четверка Жезлов — это карта радости, единства и достижений.

Это означает, что у вас есть победа, заслуживающая внимания, и она приглашает вас замедлиться и позволить себе почувствовать себя хорошо. Будь то танцевальная вечеринка в одиночестве в вашей квартире или встреча с лучшими друзьями, сделайте что-нибудь, чтобы отметить и оценить, как далеко вы продвинулись.

Козерог

Карта Таро на понедельник для Козерога: Туз Мечей

Вас ждет сюрприз, Козерог. Ваша ежедневная карта Таро, Туз Мечей, — это высший знак, представляющий успех, прорывы и новые идеи.

Обратите внимание на то, что происходит вокруг вас, Козерог. Если вы чувствовали, что у вас закончились идеи, то в понедельник, 1 июня, это свет в конце туннеля. Это говорит о том, что вы можете ощутить прилив ясности ума и новых возможностей. Воспользуйтесь этим.

Водолей

Карта Таро на понедельник для Водолея: Влюблённые

В понедельник, Водолеи, вас может удивить, как некоторые из ваших лучших отношений могут возникнуть благодаря неожиданным встречам или случайным знакомствам. Карта Влюблённые символизирует гармонию, особенно союз противоположных сил, и это может произойти сегодня.

Поначалу вам может быть неприятно находиться рядом с кем-то, кто отличается от вас, но это может обострить вас так, как ничто другое не сможет. Вместо того чтобы избегать трения, воспользуйтесь им и посмотрите, не является ли это на самом деле возможностью для прочной связи или роста.

Рыбы

Карта Таро на понедельник для Рыб: Восьмерка Мечей

Ваша ежедневная карта Таро на 1 июня — Восьмерка Мечей, которая рисует картину человека, попавшего в ловушку или ставшего жертвой. Единственная загвоздка в том, что человек на самом деле может сбежать; Они просто этого не знают.

Это рисует картину потенциальных ситуаций в вашей жизни. Вы можете чувствовать себя в тупике или жертвой, но завеса приподнимается, и вы видите, что у вас больше власти, чем вы думали.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

