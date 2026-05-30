Слишком наивные: какие знаки зодиака слишком быстро доверяют другим людям

Марина Иваненко
30 мая 2026, 21:28
Некоторые знаки зодиака склонны быстро доверять людям. Рассказываем, кого астрологи считают самыми наивными и что о человеческом доверии говорят психологи.
Самые наивные знаки зодиака
Самые наивные знаки зодиака / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Какие знаки зодиака чаще всего доверяют людям
  • Почему доброту могут воспринимать как наивность
  • Как не стать жертвой чужих манипуляций

Некоторые люди привыкли во всем сомневаться, а другие, наоборот, сразу думают о людях только хорошо. Верить окружающим — это хорошая черта, но иногда из-за этого можно попасть в неприятности. Астрологи говорят, что несколько знаков зодиака имеют такой характер, что доверяют другим слишком быстро. Главред расскажет более подробно.

Психолог Джозеф Форгас объясняет, что люди в целом склонны верить друг другу.

"Инстинктивная склонность верить другим — это фундаментальная часть человеческого сотрудничества. В то же время это также причина, почему иногда людей легко ввести в заблуждение, — говорит специалист.

Конечно, гороскоп — это не приговор, а лишь отражение черт характера. И только вы сами решаете, кому стоит открывать душу, а кому нет.

Какие знаки зодиака легче всего ввести в заблуждение

Рыбы

Рыбы — большие мечтатели. Вы очень добры, чувствительны и привыкли руководствоваться эмоциями, а не логикой. Из-за этого вы часто верите в то, во что верить не стоит. Вам хочется видеть в людях только хорошее, поэтому вы готовы давать второй шанс даже тем, кто вас уже сильно подвел.

Весы

Для Весов самое главное — чтобы вокруг царил покой. Вы терпеть не можете ссор, поэтому вам легче просто согласиться с чужими словами, лишь бы не начинать спор. Из-за такой уступчивости вами легко управлять и втягивать в ситуации, которые вам совершенно невыгодны.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Рак

Рак — очень преданный и заботливый знак. Если вы сблизились с человеком, то начинаете верить ему абсолютно во всем. Но эта эмоциональность может навредить: если кто-то начнет пользоваться вашей добротой, вы заметите это очень поздно. Для вас просто тяжелее сказать горькую правду, чем промолчать ради сохранения отношений.

Стрелец

Стрельцы — невероятные оптимисты. Вы открыты ко всему новому и верите, что мир вокруг добр и безопасен. Из-за такого позитива вы часто открываетесь людям слишком рано. Если кто-то говорит уверенно и красиво, вы можете легко повесить уши.

Почему мы вообще доверяем людям

Исследователь коммуникаций Тимоти Левин говорит, что большая доверчивость — это вовсе не слабость. Просто люди изначально созданы для того, чтобы жить вместе и помогать друг другу.

По умолчанию люди воспринимают то, что говорят другие, как правду — это называется презумпцией правдивости, — объясняет исследователь.

То есть вы верите другим не потому, что вы глупы или наивны, а потому, что так устроен наш мозг. Плохо становится только тогда, когда кто-то хитрый замечает это и начинает вас обманывать.

Почему не стоит терять доверие к людям

Если вы узнали себя, не пытайтесь стать строгими или злыми. Умение сочувствовать и доверять — это замечательные качества. Просто нужно понять, что перед тем, как открыть человеку сердце, стоит немного подождать и посмотреть на его поступки. И самое главное: даже если вас когда-то обидели, не закрывайтесь от всего мира.

Что следует учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

