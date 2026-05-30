Гороскоп Таро на полнолуние 31 мая: Овнам - триумф, Близнецам - страх, Рыбам - выбор

Анжела Перл рассказала, каким знакам карты предвещают финансовый успех и карьерный рост, а кому важно уйти в тень и отказаться от предложений.

Полнолуние в мае 2026: что ждет все знаки зодиака - гороскоп Таро

31 мая в знаке Стрельца взойдет редкое голубое полнолуние

Таролог Анжела Перл составила прогноз для каждого знака зодиака

Карты указывают на ключевые изменения, поездки и новые проекты

31 мая состоится полнолуние в знаке Стрельца. Оно называется "голубое", поскольку будет вторым за этот месяц.

Таролог Анжела Перл опубликовала на своем Youtube-канале Таро-прогноз для каждого знака зодиака.

Гороскоп Таро на полнолуние — Овен

Карта: Мир

Во-первых, это карта завершения и кульминации, когда вы переходите на следующий уровень. Ваш цикл меняется, вы что-то заканчиваете и выходите в мир. Это может быть поездка, путешествие, переезд или что-то, связанное с заграницей или работой, потому что Мир — это карта Сатурна, она говорит о ваших достижениях.

Возможно, вы получите сообщение о признании, станете авторитетом, укрепите свою репутацию. Или это будет получение диплома, сдача важного экзамена, рождение ребенка, брак — вы дойдете до важной точки триумфа.

Гороскоп Таро на полнолуние — Телец

Карта: Туз жезлов

Вы загоритесь какой-то идеей из серии "хочу — и всё!". Тузы — это всегда начало, новые начинания и возможности, перед вами открывается новая дверь. Вы будете настолько воодушевлены в хорошем смысле слова, что скажете: "Да, я берусь за это!".

Таролог советует обязательно соглашаться на новую возможность. Это что-то новое и интересное. Также карта может указывать на человека с невероятной харизмой. Это огненная стихия, которая приносит огромное желание получить то, что вы хотели.

Гороскоп Таро на полнолуние — Близнецы

Карта: Дьявол

Эта карта говорит о том, что возникнут вопросы контроля или столкновения с государственными органами. Это может быть банк (вопросы кредитов или больших денег), полиция, налоговая или другие структуры — все они идут по Дьяволу. Также возможна ситуация, когда руководитель захочет вас контролировать и нагрузит лишней работой.

Главное — понять эту карту. Дьявол говорит: уберите страх. Когда вы не боитесь, никто не сможет вас контролировать и навязывать свои условия. Полнолуние призывает вас перестать бояться, ведь бояться нечего.

Если вы уберите страх, то станете свободным человеком, который принимает решения сам, и повлиять на вас будет невозможно.

Гороскоп Таро на полнолуние — Рак

Карта: 8 жезлов

Карта означает дорогу, путешествия и скорость. События будут не просто меняться, они будут ускоряться.

Возможно быстрое оформление документов, получение посылок или писем от курьеров. Всё завертится очень стремительно. Могут неожиданно приехать гости, либо вы сами внезапно куда-то соберетесь.

Гороскоп Таро на полнолуние — Лев

Карты: 7 жезлов, 3 жезлов

Семерка жезлов говорит о том, что нужно разбирать какие-то завалы. Возможно, вы будете что-то организовывать или, наоборот, избавляться от ненужного, чтобы продвинуться вперед. Например, чтобы поехать в путешествие, вам нужно завершить дела по работе, а ради переезда — оформить документы. То есть, чтобы машина поехала, нужно сначала расчистить путь и проделать базовую работу.

Тройка жезлов - это цели, мечты, взгляд в будущее. Возможно, это группа людей, с которой вы куда-то поедете или встретитесь.

Гороскоп Таро на полнолуние — Дева

Карта: 4 кубков

Вам придется что-то выбирать и принимать решения, и это будет эмоционально. Возможно, вы решите уехать на природу, устроите себе выходной и не захотите ни с кем общаться. Вы можете отказаться от какого-то предложения, чтобы побыть в одиночестве.

Возможно, вам не захочется принимать чьи-то условия или предложения, они вам просто не понравятся. Вы станете думать о других вариантах. Скорее всего, вам нужно будет найти альтернативу, которая окажется для вас удобнее, лучше и комфортнее.

Гороскоп Таро на полнолуние — Весы

Карта: 10 кубков

Эта карта говорит о семейном счастье, любви, дететях, исполнении желаний. Это может быть время, проведенное с семьей, отпуск, поездка или исполнение заветной мечты. Это полнолуние покажет вам, что всё возможно.

В целом, это карта гармонии, наполненности и огромной радости.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на полнолуние — Скорпион

Карта: 3 пентаклей

Это контакты, работа и творческие проекты. Возможна командная работа — например, с фотографами, визажистами, или вы с подругами будете что-то планировать, пойдете на шопинг. Также это может быть визит к стилисту или дизайнеру.

Если вы пойдете учиться какому-то ремеслу, то на карте есть лестница — это символ повышения мастерства и профессионального уровня, что в итоге принесет деньги. А может быть, вы сами начнете передавать свой опыт и возьмете учеников.

Карта очень денежная, она приносит навыки, опыт, доход и хорошее времяпрепровождение в приятной команде.

Гороскоп Таро на полнолуние — Стрелец

"Полнолуние проходит именно в вашем знаке, так что для вас что-то проявится и откроется особенно сильно", - отметила таролог.

Карта: 3 кубков

Это веселое время. Вы будете что-то праздновать, отмечать, встречаться с друзьями за бокалом вина или чашкой кофе. Ждите хороших новостей и приятных событий. Может, отправитесь с подругами на шопинг или организуете совместную поездку. Карта прекрасного настроения и позитива.

Гороскоп Таро на полнолуние — Козерог

Карта: Паж жезлов

Карта несет в себе детский интерес к жизни. Вы можете почувствовать себя ребенком: отправитесь в путешествие или займетесь чем-то совершенно новым, что вас по-настоящему увлечет.

Поскольку Паж — это самое начало пути, возможно, вы начнете изучать новую тему, купите интересную книгу, посмотрите фильм или освоите новую технику (например, велосипед или гаджет).

Также Пажи часто символизируют детей. Возможно, вы будете проводить время с ребенком, отдадите его в кружок или получите важную новость от взрослого сына или дочери. Для студентов и учеников это карта новых знаний и полезной информации.

Гороскоп Таро на полнолуние — Водолей

Карта: 3 пентаклей

Возможно, вам стоит скооперироваться со Скорпионами, ведь это карта единомышленников. Вы будете творить что-то классное в группе с друзьями или коллегами. Возможно, вы найдете стилиста, визажиста и решите полностью изменить свой образ, или устроите фотосессию.

Кто-то из Водолеев организует вебинар, курс, возьмет учеников или пойдет повышать квалификацию. Карта денежная, она обязательно принесет ценные знания и доход. Также она хороша для обустройства дома: возможно, вы затеете ремонт, начнете менять интерьер, подбирать шторы с дизайнером или займетесь озеленением и посадкой цветов. Это творческая работа, которая подарит вам опыт и прибыль.

Гороскоп Таро на полнолуние — Рыбы

Карта: 4 кубков

Эта карта говорит о том, что вам, возможно, захочется, чтобы все оставили вас в покое. Вы уедете на дачу, побудете на природе, полежите в ванной или почитаете книжку со словами: "Не трогайте меня".

Вам сделают предложение, но вы ответите отказом. Скорее всего, вас позовут на работу или на вечеринку, но это будет совсем не то, что вам сейчас нужно для комфорта. У вас будут свои планы либо просто желание поставить жизнь на паузу и отдохнуть. Также вам предстоит обдумывать варианты.

Полнолуние всегда высвечивает суть и дает ответы. И вам оно поможет понять, что делать дальше, какой выбор совершить и в какую сторону двигаться.

Смотрите видео - Прогноз Таро для всех знаков на полнолуние 31 мая от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

