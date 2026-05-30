Гороскоп на июнь 2026: назван везунчик месяца в любви и финансах

В первый месяц лета Венера соединяется с Юпитером — и это идеально для Раков,

https://horoscope.glavred.info/goroskop-dlya-rakov-na-iyun-2026-nazvan-vezunchik-mesyaca-v-lyubvi-i-finansah-10768814.html Ссылка скопирована

Гороскоп для Раков на июнь 2026 - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот

Читайте в материале:

Астролог назвала главные судьбоносные даты месяца для Раков

Вы узнаете, когда планеты принесут вам внезапную прибыль

Анжела Перл объяснила опасность июньского ретро-Меркурия

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2026 для Раков. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: У кого сбудется желание в начале лета: Таро-прогноз на июнь 2026.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 31-го состоится полнолуние в шестом доме работы. У вас могут появиться новые планы на работу, свежие новости или даже мысли о смене деятельности. Придет важная информация, касающаяся коллег, босса, организации, ваших клиентов или бизнеса. Кто-то на работе может уволиться, или, наоборот, вы будете нанимать новых сотрудников.

видео дня

Помощники — это тоже шестой дом. Возможно, вы будете искать ассистента в бизнес или няню для детей. Также этот сектор отвечает за домашних животных, так что возможны ситуации, связанные с питомцами — например, вы решите купить себе щенка или котенка.

И конечно, шестой дом — это здоровье. Влияние полной Луны будет особенно сильным всю первую неделю июня. Самое время уделить внимание организму: провериться, сдать анализы, сходить к зубному или любому другому врачу. Вы будете больше времени посвящать заботе о себе или начнете менять привычки.

2 июня Меркурий входит в знак Рака и останется там до 10 августа. Меркурий — это планета общения, коммуникации, поездок, обучения и информации. Такой долгий транзит связан с тем, что в конце месяца планета развернется в ретроградное движение и будет ходить туда-сюда по одним и тем же градусам вашего знака.

Это указывает на то, что вы вернетесь к прошлой информации или к людям, которых знали раньше. Придется что-то улучшать, переделывать, заново вести переговоры. В любом случае, вас ждет большой и активный период, в том числе связанный с поездками.

Соединение Венеры и Юпитера: чего ждать Ракам

С 8 по 10 июня нас ждут потрясающие три дня: Венера соединяется с Юпитером в вашем первом доме, Венера — это планета малого счастья, денег и любви. А Юпитер — планета большого счастья, брака, изобилия и детей. Это время для исполнения желаний. Если вы мечтаете о детях, Юпитер может дать вам их. Если хотите замуж — Юпитер принесет судьбоносное знакомство и брак.

"Это две самые благоприятные планеты в астрологии, и они соединяются прямо у вас. Сильнее всего этот аспект почувствуют Раки, родившиеся 17, 18 или 19 июля, а также те, у кого асцендент или Луна находятся с 24-го по 26-й градус Рака. Вы настоящие везунчики!", - рассказала Анжела Перл.

14 июня Венера меняет знак и входит в ваш сектор денег. Начиная с этого дня ждите прибыль. Это могут быть денежные поступления, подарки, цветы или просто приятные крупные покупки. Финансовая ситуация однозначно пойдет в гору, и с 14 июня вас ждут хорошие новости, касающиеся материального положения.

15 июня — новолуние в12-м доме гороскопа. Это сектор завершения, избавления и очищения. Новая Луна всегда приносит свежую энергию, но чтобы впустить ее, 15-го числа нужно освободить место и от чего-то избавиться.

Этот транзит может проигрываться как далекая поездка (12-й дом отвечает за заграницу) или плановое лечение. Кстати, если вы планируете операцию, то делать её стоит не позже 15–16 июня. Дальше Меркурий начнет сильно замедляться, готовясь к остановке и ретроградному движению. Так что планируйте медицинские вмешательства строго на 15–16 число, не позже.

Также это хорошее время для поездки в санаторий, ретрит или просто в далекое путешествие. Возможно, в районе 15 июня вы будете покупать билеты или получите известия от тех, кто живет за рубежом.

Ракам могут сниться вещие сны. Полезно посещать места силы, монастыри. Также прекрасно подействуют курсы массажа, спа-процедуры, иглоукалывание или сеансы рейки — любые практики, которые меняют и восстанавливают нашу энергетику.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

21 июня — день летнего солнцестояния. Это уникальное время для любых ритуалов, практик и загадывания желаний, ведь в этот день свет побеждает тьму.

А 22 июня Солнце официально входит в знак Рака. Солнце добавит вам жизненных сил, энергии, отличного настроения и позитива.

29 июня — невероятно мощный день, когда происходит сразу несколько важных астрологических событий.

Во-первых, Марс входит в ваш 12-й дом. Эта планета дает напористость, силы и физическую энергию. Появится мощный импульс навести порядок: почистить пространство, убраться в гараже или на кухне, перебрать старые вещи, что-то выбросить или отдать. Поскольку Марс — планета физического действия, вы будете очищать жизнь через реальные дела.

Также Марс отвечает за спорт. Возможно, вы поедете на соревнования или отправитесь в пешее путешествие. Например, пойдете по какому-то паломническому маршруту. Кто-то решит заняться продажами и избавиться от лишнего имущества, а кто-то сядет на жесткий детокс или голодание — 12-й дом идеально подходит для очищения организма и сброса веса.

Во-вторых, 29 июня Меркурий окончательно останавливается и разворачивается в ретроградное движение в вашем первом доме. Продлится этот период до 23 июля.

Теневой период начнется еще в середине месяца, но именно с 29 июня по 23 июля строго не рекомендуется:

начинать что-то новое;

подписывать важные документы;

совершать крупные сделки (покупка квартир, домов, машин).

В этот период дела могут затягиваться и буксовать, могут теряться посылки (но позже они обязательно найдутся). Это время для паузы, ожидания и повторения того, что вы уже делали раньше.

29 июня — полнолуние в седьмом доме. Этот сектор отвечает за любовь, брак, романтические дела и бизнес-партнерство. Полная Луна всегда все "высвечивает", делает тайное явным. Из-за ретроградного Меркурия наружу могут всплыть нюансы из прошлых отношений. Прояснятся ситуации с друзьями, подругами, деловыми партнерами или контрактами с организациями. Станет предельно понятно ваше отношение к человеку или его к вам, решатся вопросы совместного проживания или работы.

30 июня Юпитер переходит во второй дом гороскопа Рака и останется там на целый год — до 27 июля 2027 года.

"Это просто супер-положение! Второй дом — это деньги, прибыль, личные ценности. Юпитер, который в астрологии все расширяет и увеличивает, принесет вам рост доходов, обилие клиентов, новые источники заработка, подарки судьбы и даже улучшение здоровья. Ведь второй дом — это дом ресурсов, а здоровье — наш главный ресурс. Ждите поддержки от других людей и финансовых вливаний. С конца июня этого года и на весь следующий год вы — главные любимчики фортуны. Это потрясающий аспект для всех Раков", - рассказал астролог.

Детальный гороскоп для Раков на июнь 2026 смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред