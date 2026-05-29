Карьерный взлет и прибыль на целый год: кого ждет невероятная удача с июня 2026

Вхождение Юпитера в знак Льва откроет уникальные возможности. Анжела Перл раскрыла детали.

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2026 для Львов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Резкие перемены и крупные деньги: таролог назвала фаворита июня 2026.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 2 июня Меркурий меняет знак и входит 12-й дом гороскопа Львов надолго — до 10 августа. Такой долгий транзит связан с тем, что в конце месяца планета развернется в ретроградное движение и трижды пройдется вперед-назад по одному и тому же месту вашего гороскопа.

Во-первых, двенадцатый дом — это дальние земли. Возможно, вы отправитесь в поездку, особенно туда, где вы уже когда-то бывали. Вы можете возобновить контакты с кем-то, кто живет далеко, или снова уедете на работу вахтовым методом — на корабль, на остров или в другую страну.

Во-вторых, 12-й дом символизирует изолированные места, включая больницы. Если вы планируете операцию, то ее желательно сделать не позже 15–16 июня. Позже Меркурий начнет замедляться, остановится и 29-го числа пойдет вспять, что может затянуть процесс восстановления и заживления. В то же время в это время здорово поехать в санаторий, пройти обследование в клинике, походить на массаж или спа-процедуры.

Кроме того, 12-й дом — это сектор очищения и избавления. Вы можете сесть на диету, снова начать худеть, избавиться от вредной привычки, навести порядок дома, выбросить хлам или отдать ненужные вещи. Так как этот дом связан с прошлым, возможно, вы займетесь поиском или переоформлением архивных документов. Прекрасно пройдут любые психологические практики, расстановки или сеансы регрессии в прошлые жизни — всё, что направлено на познание себя.

Соединение Венеры и Юпитера 8–10 июня

С 8 по 10 июня в вашем 12-м доме произойдет великолепное соединение Венеры и Юпитера. Венера — это планета малого счастья, любви, денег и гармонии. Юпитер — планета большого счастья, изобилия и прибыли. Они символизируют всё самое лучшее, чего мы хотим от жизни.

Поскольку это соединение пройдет в 12-м доме — секторе мистики и тайных желаний, у вас может реализоваться то, о чем вы долго мечтали. Вдруг всё сложится будто бы случайно, благодаря силе вашей манифестации.

14 июня Венера официально входит в ваш знак Льва и останется там до 10 июля. Это потрясающий период. Вы будете наслаждаться красотой, шикарно выглядеть и излучать мощные вибрации любви. К вам начнут притягиваться люди, появится много желающих познакомиться.

15 июня нас ждет новолуние в 11-м доме. Это очень социальный сектор, отвечающий за группы, коллективы, команды и друзей. Возможно, вас пригласят на свадьбу или день рождения. Вы можете войти в новую команду по интересам, посетить крупное событие или соревнования, где собирается много людей.

Новая Луна принесет свежие знакомства или важные новости, касающиеся вашей подруги или друга. Также 11-й дом — это сектор покровителей, поэтому в районе 15 июня вы можете встретить человека, который очень сильно вам в чем-то поможет.

12 июня Уран сделает аспект к кармическим космическим узлам, которые сейчас находятся в ваших втором и восьмом домах (ось финансов, ценностей и самооценки). Уран может принести совершенно неожиданное событие или внезапное знакомство, которое в корне изменит вашу финансовую ситуацию и отношение к себе. Вы поймете, что можете рассчитывать на поддержку и ресурсы других людей, либо у вас самих откроются новые финансовые источники.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

21 июня — день летнего солнцестояния. Это уникальное и сильное время для ритуалов, медитаций и загадывания желаний. Считается, что в этот день светлые силы побеждают тьму и начинают активно нам помогать.

А 22 июня Солнце переходит в ваш 12-й дом гороскопа. Оно подарит вам смелость и энергию для самопознания. Кому-то приснится вещий сон, а кто-то найдет в себе силы освободиться от того, что давно беспокоило и было не нужно. Произойдет мощный момент духовного очищения, исцеления и выздоровления.

29 июня — невероятно насыщенный день, когда пересекаются сразу несколько мощных астрологических влияний.

Во-первых, Марс входит в ваш 11-й дом — туда же, где недавно было новолуние. Марс дает активность, напористость и желание действовать. Вы можете заняться организацией крупных мероприятий, поехать куда-то с друзьями или записаться в компанию по интересам (например, на танцы, плавание или бег).

Полноценный драйв и поддержка друзей вам обеспечены. Так как 11-й дом отвечает за будущее, это идеальный момент, чтобы составить план и предпринять конкретные шаги в направлении своей мечты.

Во-вторых, в этот же день Меркурий окончательно останавливается и разворачивается в ретроградное движение в вашем 12-м доме до 23 июля. Ретро-Меркурий в секторе завершения как бы говорит: "Подождите, давайте пересмотрим старые дела. Возможно, нужно избавиться от чего-то еще или вернуться в прошлое и что-то оттуда достать".

Это великолепное время для работы с психологом или психотерапевтом, чтобы проработать старые травмы. Могут вернуться клиенты из прошлого или старые рабочие истории, которые нужно наконец закрыть или улучшить.

По словам астролога, с 29 июня по 23 июля не рекомендуется покупать квартиры, машины или дома — вы можете быстро поменять мнение и разочароваться. Лучше переждать. А поскольку теневой период Меркурия продлится аж до 7 августа, то подписание судьбоносных контрактов и важных документов и вовсе стоит перенести на даты после 7 августа.

29 июня — полнолуние в шестом доме работы, рутины, здоровья и ежедневных обязательств. Полная Луна высветит новости, связанные с вашим коллективом, начальником или организацией. Кто-то решит сменить работу или уволиться, а кто-то, наоборот, выйдет на новое место.

Если у вас свой бизнес, в районе 29 июня вы можете нанять новых сотрудников или уволить тех, кто не справляется. Также шестой дом отвечает за домашних животных (возможны события с вашими питомцами) и за здоровье. Полнолуние подскажет, на какие сигналы организма вам нужно срочно обратить внимание.

Главное событие месяца

30 июня произойдет самое главное и грандиозное событие месяца. Юпитер — планета изобилия, счастья, любви и подарков — официально входит в знак Льва. Такое бывает всего раз в 12 лет.

"Юпитер будет гостить у вас целый год — с 30 июня этого года по 27 июля следующего года. Дорогие Львы, мы с вами наконец-то дождались подарков судьбы! Начиная с конца июня перед вами начнут легко открываться двери новых возможностей. Вы получите то, о чем даже боялись мечтать. Транзит Юпитера по первому дому приносит большую любовь, счастливый брак, рождение детей (если это есть в ваших планах), а также невероятное везение в карьере и профессии. Вы — главные счастливчики года", - резюмировала Анжела Перл.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

