Резкие перемены и крупные деньги: таролог назвала фаворита июня 2026

Анна Ярославская
18 мая 2026, 19:10
Карты Таро обещают Львам неожиданное разрушение привычной стабильности.
Анжела Перл
Анжела Перл спрогнозировала Львам резкую смену в июне - Таро-прогноз / скриншот

  • Какие судьбоносные сюрпризы карты Таро готовят огненному знаку
  • Почему Львам придется рассчитывать исключительно на собственные силы
  • Как ретроградный Меркурий повлияет на покупку недвижимости летом

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июнь 2026 для знака зодиака Лев.

Таро-прогноз для Львов на июнь 2026

3 жезлов Таро - значение

Тройка — это всегда три человека или больше, то есть вы будете находиться в окружении социума. Отличная карта огненной стихии, символизирующая активность, движение и сильное желание двигаться вперед, рассказала Анжела Перл на своем Youtube-канале.

5 жезлов Таро - значение

Пятерки приносят перемены, когда приходится быстро, буквально на ходу подстраиваться под новые обстоятельства. Это карта соревнований и конкуренции. У вас появится внутренняя уверенность: "Я смогу, у меня все получится".

По этой карте рассчитывать нужно только на себя — вы со всем справитесь самостоятельно, не ждите помощи со стороны.

9 мечей Таро - значение

Эта карта символизирует кульминацию. Вы подошли к определенному рубежу или точке, где нужно остановиться и все тщательно обдумать. Карта часто приносит бессонные ночи из-за напряженных размышлений. Возможно, вы к чему-то усердно готовитесь (например, к экзаменам). Мы будем усиленно думать, как решить накопившиеся вопросы и какой сделать выбор. Возможно, вам нужно преодолеть внутренние страхи.

3 кубков Таро - значение

Вас ждет девичник, праздник или вечеринка по случаю хороших новостей. Все задуманное получится, даже если ради этого пришлось преодолеть небольшие препятствия.

Королева пентаклей Таро - значение

Карта указывает на получение прибыли, появление новой клиентки или общение с женщиной-финансистом (бухгалтером), с которой вы будете закрывать дела.

Также это может быть близкий человек из вашего окружения — подруга, сестра, мама или коллега земного знака зодиака (Телец, Дева или Козерог). Очень стабильная, практичная и консервативная личность.

Башня Таро - значение

Башня сулит резкую смену планов и неожиданности. В июне очень важно быть готовыми к сюрпризам и к тому, что все может повернуться иначе, в том числе и в финансовой сфере.

То, что вы считали незыблемым, стабильным и постоянным, вдруг изменится, как гром среди ясного неба. Либо то, что имело для вас колоссальную ценность, внезапно ее потеряет.

4 кубков Таро - значение

Четверка кубков указывает на тайм-аут. Иногда она буквально символизирует плохую погоду: например, вы приедете в отпуск, а там пойдет дождь, из-за чего придется скорректировать планы.

Возможны задержки в пути, из-за которых вы застрянете где-то дня на четыре. Это период ожидания документов, вестей, гостей или встреч. А может быть, вам просто захочется побыть дома в одиночестве, посмотреть кино, почитать книгу и попросить, чтобы вас никто не трогал.

4 жезлов Таро - значение

Четверки — это стабильность, поэтому после череды сюрпризов ситуация выравнивается. Это шикарная карта для вопросов недвижимости: покупки, продажи или аренды.

Стоит учитывать, что в конце июня начнется ретроградный Меркурий. Если вы планируете подписывать важные контракты, договоры купли-продажи или аренды жилья, обязательно сделайте это в первой половине месяца — максимум до 20 июня.

Туз мечей Таро - значение

Все станет предельно четко, ясно и прозрачно, с глаз спадут розовые очки. Начинается новый цикл и открывается чистая страница вашей жизни. Тузы всегда дают колоссальное ускорение событиям и указывают на принятие ключевых решений.

5 пентаклей Таро - значение

Пятерка пентаклей - это финансовая карта, предупреждающая о временных трудностях или крупных тратах. Возможна заморозка средств, большие расходы на путешествие или временное отсутствие дохода из-за увольнения или закрытия бизнеса.

Иногда карта указывает на недомогание и траты на лечение, а также на минутную жалость к себе. Перл отметила, что пятерки быстротечны, поэтому финансовый дисбаланс очень скоро сменится улучшением ситуации.

3 пентаклей Таро - значение

Деньги вернутся к вам очень быстро благодаря работе в команде, сотрудничеству с клиентами или созданию новых творческих проектов. Также это карта обучения новым навыкам у опытного мастера.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

9 пентаклей Таро - значение

Это шикарная карта, когда вы можете позволить себе абсолютно все, что хотите. Она обещает отличные доходы, дорогие подарки, комфорт и отдых в прекрасном, райском месте (возможно, вам подарят роскошный тур).

Маг Таро - значение

В июне вы сможете написать абсолютно любой сценарий для своего будущего, главное — четко определиться с желаниями и визуализировать их. У вас есть для этого все ресурсы, инструменты и энергия. Вы сделаете уверенный первый шаг в выбранном направлении.

7 пентаклей Таро - значение

Карта финансового роста. Возможно, плодов придется немного подождать и потрудиться, но ваши денежные семена уже проросли, и совсем скоро вы увидите отличный материальный результат от майских и июньских начинаний.

Рыцарь мечей Таро - значение

Карта огромной скорости. Возможен неожиданный перелет, спонтанное решение отправиться куда-то вдвоем или внезапный приезд гостей, когда собираться придется за 15 минут.

Если вы одиноки, карта сулит стремительное знакомство и бурное развитие романтических отношений.

Смотрите видео - Таро прогноз Лев - прогноз на июнь 2026 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

США продлили исключение для Москвы: нефть РФ вывели из-под санкций

Кто может стать спецпредставителем ЕС на переговорах с Россией – СМИ назвали фамилии

