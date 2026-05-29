Гороскоп Таро на завтра 30 мая: Тельцам - урок, Раку - важная покупка

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-zavtra-30-maya-telcam-urok-raku-vazhnaya-pokupka-10768808.html Ссылка скопирована

Гороскоп Таро на 30 мая / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на субботу для Овна: Тройка Пентаклей

Тройка Пентаклей символизирует командную работу и особые навыки, которые развивались долгое время. 30 мая гордитесь тем, чему вы научились.

Ваши таланты, какими бы незначительными они вам ни казались, имеют большое значение. Вы можете использовать свои способности, чтобы помогать другим. Не держите их при себе, пытаясь казаться скромным. Предлагайте их другим, когда можете.

Телец

Карта Таро на субботу для Тельца: Шестерка Пентаклей

Вы берете, а иногда настает ваша очередь давать. Сегодняшняя карта Таро говорит как о дарении, так и о получении в дружбе, работе и любви.

Тельцы, возможно, вас ждет урок, когда вы научитесь просить о помощи, когда это неудобно. Или, возможно, вы получите просьбу, которую не захотите выполнять. 30 мая подумайте о танце, который проявляется в отношениях, и научитесь находить правильный баланс.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на субботу: Рыцарь Мечей

Карта Таро "Рыцарь Мечей" идеально подходит для ваших нужд в это воскресенье. Луна входит в ваш дом отношений, и это происходит непосредственно перед полнолунием, что указывает на необходимость принятия важного решения в любви.

Ваша карта Таро на 30 мая — Рыцарь Мечей, которая подчеркивает проницательность. Вам следует использовать свой самый острый и креативный ум прямо сейчас. Вам нужно обдумать несколько моментов, прежде чем принимать решение.

Рак

Карта Таро для Рака на субботу: Верховная Жрица

Сегодня для вас пронзена завеса, и с картой Таро "Верховная Жрица" вам откроются все инструменты и секреты, связанные с эзотерикой.

Если вы всегда интересовались самопознанием через астрологию или Таро, сегодня идеальное время для покупки собственной колоды или получения консультации.

Подумайте о том, чтобы записаться на консультацию к специалисту, который сможет дать вам подробные ответы на ваши вопросы в ближайшем будущем.

Лев

Карта Таро на субботу для Льва: Десятка Пентаклей

К счастью для вас, Лев, вы достигли важной вехи в своей жизни. В воскресенье ваше финансовое положение не только улучшится, но и превзойдет все ваши ожидания.

Ваша карта Таро на 30 мая предсказывает богатство различных видов. Десятка Пентаклей символизирует стабильность, поэтому, если вам понадобится больше времени или ресурсов, вы, вероятно, найдете способы воплотить свои желания в жизнь.

Дева

Карта Таро на субботу для Девы: Паж Мечей

Будьте осторожны с формулировкой своих сообщений, Дева. Паж Мечей указывает на чрезмерно эмоциональные заявления, которые могут показаться недобрыми или необдуманными.

Поскольку Луна входит в Стрелец в вашем секторе дома и семьи, сейчас самое время быть мягким в общении и его подаче. 30 мая дайте себе время подумать и спланировать, что вы хотите сказать, учитывая влияние ваших слов и то, как вы хотите, чтобы вас услышали.

Весы

Карта Таро для Весов на субботу: Луна

Карта Таро "Луна" говорит о лжи и скрытых истинах. Эта карта раскрывает обман, разоблачая попытки заставить вас поверить во что-то ложное.

В воскресенье будьте особенно внимательны к тому, во что вы верите. Это не значит, что нужно ходить на цыпочках, но позвольте себе быть любопытным. Вместо того чтобы воспринимать идеи как объективные, критически их изучайте, особенно когда часть вас чувствует, что кто-то нечестен. Луна в Стрельце также дает вам возможность вести честные разговоры, основанные на прозрачности.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на субботу: Справедливость

Карта Таро "Справедливость" указывает на сильную потребность в справедливости, Стрельцы. Возможно, вы слишком строги к себе.

30 мая подумайте о том, что значит быть добрым к себе, даже когда вы чувствуете, что потерпели неудачу или сделали что-то, что хотели бы сделать лучше. Вместо того чтобы наказывать себя за несовершенство, проявите к себе немного снисхождения.

Козерог

Карта Таро для Козерога на субботу: Король Жезлов

Козерог, сегодня ваш счастливый день, потому что Король Жезлов олицетворяет видение, харизму и все, что вам нужно. Он служит напоминанием о том, что жизнь не просто происходит с вами; вы можете забросить свою сеть и сделать ее такой, какой хотите.

Эта карта помогает раскрыть то, что всегда было внутри вас. Вы можете почувствовать вдохновение или стать смелее. Сначала вы можете почувствовать страх, но по мере того, как вы будете делать следующие шаги, ваша уверенность будет расти. Доверьтесь процессу.

Водолей

Карта Таро для Водолея на субботу: Семерка Кубков

Карта Семерка Кубков символизирует желание и надежду на то, что оно исполнится. В это воскресенье, Водолеи, вы можете весь день мечтать о будущем. У вас будут возникать идеи, которые кажутся почти реальными, и вам будет трудно не представить, как все может сложиться.

В таких случаях делайте заметки. Небольшое планирование перед тем, как делать то, что вы хотите, может сэкономить вам время и деньги. Просто не позволяйте нехватке ресурсов остановить вас от размышлений. Это волшебное время, которое позволяет вам придумывать всевозможные идеи, наполняющие ваше сердце надеждой на будущее.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на субботу: Туз Кубков

В вашей жизни начинается новая яркая эра, Рыбы. Туз Кубков — это карта, символизирующая любовь и надежду, а также эмоциональную восприимчивость к судьбоносной мысли или идее, которую вам суждено воплотить в жизнь.

В воскресенье, 30 мая, прислушайтесь к своей интуиции, поскольку она дает о себе знать очень ярко. Вы получите представление о чем-то особенном, что может помочь вам начать новый этап в жизни.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред