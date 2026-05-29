Любимчик фортуны в июне: кого ждут судьбоносные новости и новая глава жизни

Вы узнаете:
- Какие дни июня станут самыми счастливыми для романтики и любви
- Почему запуск нового бизнеса необходимо успеть сделать до 16 июня
- Как переход Юпитера изменит жизнь Дев за границей на целый год
Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2026 для Дев. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Судьба откроет новую дверь: таролог рассказала, кому повезет в июне 2026.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, влияние полнолуния 31 мая будет ощущаться всю первую неделю и даже первые десять дней месяца. Оно затронет четвертый дом гороскопа Дев.
В это полнолуние вы можете принять решение о переезде, заключить сделку по недвижимости, оформить кредит на покупку жилья или начать ремонт. Полнолуние часто приносит завершение процессов, так что у кого-то может закончиться ремонт.
Возможны и другие новости: например, известие о том, что нужно съезжать с арендованной квартиры, или, наоборот, вы найдете идеальный вариант для съема. Кто-то решит съехаться и жить вместе с кем-то, а кто-то — разъехаться. Также вероятны важные новости от членов семьи, приезд мамы в гости или ваша поездка к родителям. Для кого-то этот транзит проиграется как прохождение собеседования или получение документов на ПМЖ и гражданство.
2 июня Меркурий входит в 11-й дом гороскопа и задержится там на целых 2,5 месяца — до 10 августа. Меркурий отвечает за общение, коммуникацию и знакомства, а 11-й дом — это друзья, коллективы, социум и группы по интересам.
Вас будут часто приглашать в гости, на свадьбы или дни рождения. Вы станете посещать места, где собирается много людей: концерты, обучающие курсы или творческие секции (танцы, рисование, театр). Друзья могут познакомить вас с кем-то интересным, или вы станете частью команды единомышленников.
Такой долгий транзит связан с тем, что с середины июня Меркурий начнет замедляться, а 29 июня официально развернется в ретроградное движение. Из-за этого в вашу жизнь начнут возвращаться старые знакомые и друзья из прошлого, с которыми вы давно не виделись. Начнется активная переписка или телефонные переговоры с ними.
Соединение Венеры и Юпитера (8–10 июня)
С 8 по 10 июня в вашем 11-м доме соединятся две самые лучшие планеты: Венера (малое счастье, любовь и деньги) и Юпитер (большое счастье, изобилие, брак и дети). Это соединение принесет вам прибыль за проделанную ранее работу, приятные подарки от друзей или душевные застолья.
По Венере друзья могут устроить для вас судьбоносное знакомство, а Юпитер способен принести предложение руки и сердца или новость о беременности. Изобилие может проявиться в любом виде — как новые финансовые возможности или появление влиятельного покровителя, который вам очень поможет.
14 июня Венера переходит в ваш 12-й дом гороскопа почти на месяц — до 10 июля. Этот сектор символизирует изолированные пространства (санатории, клиники, спа-салоны) и дальние страны. Венера сделает этот период очень приятным. Возможна поездка за границу, оздоровительный отдых, курсы массажа или спа-процедуры. Вы будете прекрасно высыпаться и восстанавливать силы.
Также этот транзит может принести тайные встречи или романтическое знакомство в поездке либо в санатории. Возможно, вы захотите скрыть эти отношения и не станете показывать своего спутника окружающим. Что касается финансов, Венера в 12-м доме может дать доходы из скрытых источников или денежные переводы, посылки и подарки из-за рубежа. Это прекрасное время для медитаций, регрессий и любых практик самопознания.
15 июня произойдет новолуние в десятом доме карьеры, бизнеса, работы и социального статуса. Этот сектор определяет, чем вы занимаетесь и какую роль играете в обществе. Новая Луна может принести смену статуса: кто-то станет невестой или женихом, кто-то — родителем, студентом или выйдет на пенсию.
Возможны важные новости на работе: запуск нового проекта, приход крупного клиента, смена руководства, переезд в другой офис или кабинет. Если вы планируете открывать или регистрировать свой бизнес, то делайте это строго 15–16 июня. Это последние удачные дни, так как дальше Меркурий начнет сильно тормозить, и запущенные позже дела будут развиваться крайне медленно.
21 июня — день летнего солнцестояния. Это магический и сильный день для любых ритуалов и практик. Обязательно зажгите свечу и загадайте желание, ведь в это время светлые силы побеждают тьму.
А 22 июня Солнце переходит в 11-й дом, добавляя вам энергии, вдохновения и желания действовать. Вы начнете буквально светиться изнутри, что притянет к вам важные знакомства и продвинет вас ближе к заветной мечте.
О персоне: Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
29 июня — невероятно важный день, насыщенный астрологическими событиями.
Во-первых, Марс входит 10-й дом и дает огромную активность и физическую энергию. Вы будете очень много работать, проявите напористость, захотите защищать свои проекты или выступать на подиуме и лекциях.
Однако в негативном ключе Марс может дать накал страстей и жаркие конфликты с начальством или отцом. Возможно, наступит момент, когда вы решите высказать руководству всё свое мнение или начнете активно переходить с одной работы на другую.
Во-вторых, в этот же день Меркурий окончательно останавливается и разворачивается в ретроградное движение в 11-м доме до 23 июля.
Астролог предупредила, что с 29 июня по 23 июля строго не рекомендуется делать плановые операции (лучше успеть до 15–16 июня), подписывать крупные контракты, оформлять договоры на покупку квартир, машин или домов (можете сильно разочароваться), а также делать дорогие покупки.
Используйте это время для паузы, замедления и доработки старых проектов.
Кроме того, 29 июня будет полнолуние — на этот раз в вашем пятом доме любви, романтики и творчества. Это очень гармоничное и приятное положение. Вас ждут свидания, приглашения на ужины, романтические сюрпризы или своеобразный второй медовый месяц с супругом. Прекрасное время, чтобы пойти в театр, на выставку, в отпуск или поучаствовать в каком-то конкурсе или спортивном соревновании.
Пятый дом также отвечает за детей. Ждите новостей, связанных с ними: возможно, вы будете менять школу, детский сад или отдавать ребенка в новую секцию. Взрослые дети в этот период могут сильно порадовать вас своими достижениями.
Главное событие июня: Юпитер входит в 12-й дом на год
30 июня Юпитер официально входит в 12-й дом гороскопа Дев на целый год — до 27 июля 2027 года. 12-й дом отвечает за заграницу, поэтому в течение следующих 12 месяцев вас ждут частые поездки за рубеж, круизы (корабли и острова тоже подвластны этому дому) или жизнь в санаториях. Кто-то может получить работу за границей, уехать пожить на уединенный остров или вовсе решиться на эмиграцию.
Возможно романтическое знакомство с иностранцем или получение наследства. Поскольку этот сектор связан со всем мистическим, эзотерическим и религиозным, Юпитер поможет вам глубоко узнать себя, расширить духовные горизонты.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
