Любимчик фортуны в июне: кого ждут судьбоносные новости и новая глава жизни

Гороскоп на первый месяц лета свидетельствует: одному знаку зодиака звезды сулят исполнение мечты.

Гороскоп для Дев на июнь 2026 - прогноз Анжелы Перл

Вы узнаете:

Какие дни июня станут самыми счастливыми для романтики и любви

Почему запуск нового бизнеса необходимо успеть сделать до 16 июня

Как переход Юпитера изменит жизнь Дев за границей на целый год

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2026 для Дев. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Судьба откроет новую дверь: таролог рассказала, кому повезет в июне 2026.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, влияние полнолуния 31 мая будет ощущаться всю первую неделю и даже первые десять дней месяца. Оно затронет четвертый дом гороскопа Дев.

В это полнолуние вы можете принять решение о переезде, заключить сделку по недвижимости, оформить кредит на покупку жилья или начать ремонт. Полнолуние часто приносит завершение процессов, так что у кого-то может закончиться ремонт.

Возможны и другие новости: например, известие о том, что нужно съезжать с арендованной квартиры, или, наоборот, вы найдете идеальный вариант для съема. Кто-то решит съехаться и жить вместе с кем-то, а кто-то — разъехаться. Также вероятны важные новости от членов семьи, приезд мамы в гости или ваша поездка к родителям. Для кого-то этот транзит проиграется как прохождение собеседования или получение документов на ПМЖ и гражданство.

2 июня Меркурий входит в 11-й дом гороскопа и задержится там на целых 2,5 месяца — до 10 августа. Меркурий отвечает за общение, коммуникацию и знакомства, а 11-й дом — это друзья, коллективы, социум и группы по интересам.

Вас будут часто приглашать в гости, на свадьбы или дни рождения. Вы станете посещать места, где собирается много людей: концерты, обучающие курсы или творческие секции (танцы, рисование, театр). Друзья могут познакомить вас с кем-то интересным, или вы станете частью команды единомышленников.

Такой долгий транзит связан с тем, что с середины июня Меркурий начнет замедляться, а 29 июня официально развернется в ретроградное движение. Из-за этого в вашу жизнь начнут возвращаться старые знакомые и друзья из прошлого, с которыми вы давно не виделись. Начнется активная переписка или телефонные переговоры с ними.

Соединение Венеры и Юпитера (8–10 июня)

С 8 по 10 июня в вашем 11-м доме соединятся две самые лучшие планеты: Венера (малое счастье, любовь и деньги) и Юпитер (большое счастье, изобилие, брак и дети). Это соединение принесет вам прибыль за проделанную ранее работу, приятные подарки от друзей или душевные застолья.

По Венере друзья могут устроить для вас судьбоносное знакомство, а Юпитер способен принести предложение руки и сердца или новость о беременности. Изобилие может проявиться в любом виде — как новые финансовые возможности или появление влиятельного покровителя, который вам очень поможет.

14 июня Венера переходит в ваш 12-й дом гороскопа почти на месяц — до 10 июля. Этот сектор символизирует изолированные пространства (санатории, клиники, спа-салоны) и дальние страны. Венера сделает этот период очень приятным. Возможна поездка за границу, оздоровительный отдых, курсы массажа или спа-процедуры. Вы будете прекрасно высыпаться и восстанавливать силы.

Также этот транзит может принести тайные встречи или романтическое знакомство в поездке либо в санатории. Возможно, вы захотите скрыть эти отношения и не станете показывать своего спутника окружающим. Что касается финансов, Венера в 12-м доме может дать доходы из скрытых источников или денежные переводы, посылки и подарки из-за рубежа. Это прекрасное время для медитаций, регрессий и любых практик самопознания.

15 июня произойдет новолуние в десятом доме карьеры, бизнеса, работы и социального статуса. Этот сектор определяет, чем вы занимаетесь и какую роль играете в обществе. Новая Луна может принести смену статуса: кто-то станет невестой или женихом, кто-то — родителем, студентом или выйдет на пенсию.

Возможны важные новости на работе: запуск нового проекта, приход крупного клиента, смена руководства, переезд в другой офис или кабинет. Если вы планируете открывать или регистрировать свой бизнес, то делайте это строго 15–16 июня. Это последние удачные дни, так как дальше Меркурий начнет сильно тормозить, и запущенные позже дела будут развиваться крайне медленно.

21 июня — день летнего солнцестояния. Это магический и сильный день для любых ритуалов и практик. Обязательно зажгите свечу и загадайте желание, ведь в это время светлые силы побеждают тьму.

А 22 июня Солнце переходит в 11-й дом, добавляя вам энергии, вдохновения и желания действовать. Вы начнете буквально светиться изнутри, что притянет к вам важные знакомства и продвинет вас ближе к заветной мечте.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

29 июня — невероятно важный день, насыщенный астрологическими событиями.

Во-первых, Марс входит 10-й дом и дает огромную активность и физическую энергию. Вы будете очень много работать, проявите напористость, захотите защищать свои проекты или выступать на подиуме и лекциях.

Однако в негативном ключе Марс может дать накал страстей и жаркие конфликты с начальством или отцом. Возможно, наступит момент, когда вы решите высказать руководству всё свое мнение или начнете активно переходить с одной работы на другую.

Во-вторых, в этот же день Меркурий окончательно останавливается и разворачивается в ретроградное движение в 11-м доме до 23 июля.

Астролог предупредила, что с 29 июня по 23 июля строго не рекомендуется делать плановые операции (лучше успеть до 15–16 июня), подписывать крупные контракты, оформлять договоры на покупку квартир, машин или домов (можете сильно разочароваться), а также делать дорогие покупки.

Используйте это время для паузы, замедления и доработки старых проектов.

Кроме того, 29 июня будет полнолуние — на этот раз в вашем пятом доме любви, романтики и творчества. Это очень гармоничное и приятное положение. Вас ждут свидания, приглашения на ужины, романтические сюрпризы или своеобразный второй медовый месяц с супругом. Прекрасное время, чтобы пойти в театр, на выставку, в отпуск или поучаствовать в каком-то конкурсе или спортивном соревновании.

Пятый дом также отвечает за детей. Ждите новостей, связанных с ними: возможно, вы будете менять школу, детский сад или отдавать ребенка в новую секцию. Взрослые дети в этот период могут сильно порадовать вас своими достижениями.

Главное событие июня: Юпитер входит в 12-й дом на год

30 июня Юпитер официально входит в 12-й дом гороскопа Дев на целый год — до 27 июля 2027 года. 12-й дом отвечает за заграницу, поэтому в течение следующих 12 месяцев вас ждут частые поездки за рубеж, круизы (корабли и острова тоже подвластны этому дому) или жизнь в санаториях. Кто-то может получить работу за границей, уехать пожить на уединенный остров или вовсе решиться на эмиграцию.

Возможно романтическое знакомство с иностранцем или получение наследства. Поскольку этот сектор связан со всем мистическим, эзотерическим и религиозным, Юпитер поможет вам глубоко узнать себя, расширить духовные горизонты.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

