Один знак зодиака ждет богатство в июне 2026: гороскоп на первый месяц лета

Анна Ярославская
28 мая 2026, 18:38
Ретроградный Меркурий может затормозить финансовый поток в конце месяца. Детали раскрыла Анжела Перл.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп для Близнецов на июнь 2026 - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот, ua.depositphotos.com

Краткий прогноз на месяц:

  • Марс наделит Близнецов колоссальной энергией и смелостью
  • День летнего солнцестояния откроет портал для ритуалов
  • Июнь станет месяцем подвижного и активного денежного потока

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2026 для Близнецов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в первый месяц лета на небе будет сохраняться треугольник между Ураном, Нептуном и Плутоном. Это три мощные медленные планеты, которые сейчас формируют аспект и энергетически связаны между собой. Уран находится в знаке Близнецов. Плутон расположился в девятом доме — это сектор, который отвечает за нашу веру, убеждения, ценности, то, во что мы верим, и информация, которую мы получаем. Это дом удачи и дом будущего. Нептун находится в 11-м доме — это тоже дом будущего, дом мечты, манифестации наших мыслей, нашего окружения и единомышленников.

"В ближайшие месяцы комбинация этих трех планет будет менять ваши мысли, убеждения и окружение. В связи с этим выстроится четкая картина вашей мечты и вашей цели — станет ясно и понятно, чего вы хотите достичь в жизни и куда направляетесь (особенно если сейчас вы этого не знаете). Это сильно поменяет вас, потому что Уран находится в вашем первом доме личности. Уран делает вас настоящими и аутентичными. Вы перестанете играть любые роли, которых от вас хочет общество, друзья, родные или партнер, — вы станете собой, настоящими. И будете уверенно идти к своей цели и к своей мечте. Это очень мощное положение планет. Станет больше путешествий, знакомств, новых друзей, придут новые знания, которые изменят вас и откроют вам самих себя с новой стороны. При этом какие-то друзья могут отпасть — те, кому не понравится ваше новое поведение, новые привычки и видение мира. Они могут пойти своей дорогой, но вас уже будет не остановить", - объяснила астролог.

31 мая — полнолуние в вашем секторе гороскопа, который отвечает за любовь и отношения. Это сектор взаимодействия между вами и другим человеком: мужем, женой, партнером, любимым человеком, подругой — всеми, с кем у вас есть близкие, рабочие, дружеские или романтические связи. Это полнолуние высветит ситуации в районе 31 мая, а действовать оно будет две недели, тот есть до середины июня. Полнолуние часто приносит ясность, завершает что-то или дает важную информацию, связанную с другим человеком. Возможно завершение отношений — вы решите развестись, расстаться или выйти из какого-то союза. Может быть, это финал бизнес-партнерства, либо, наоборот, подписание важного контракта (на аренду, работу или завершение старого договора).

Со 2 июня Меркурий — планета Близнецов — входит в сектор денег, во второй дом гороскопа. Здесь возможны покупки, подписание финансовых документов, переговоры по работе или информация о том, как заработать. Может поступить предложение о новой работе, проекте или появится новый клиент — словом, активизируется всё, что связано с деньгами. Средства могут прийти в виде страховок, налоговых вычетов, алиментов или официального письма из банка.

Соединение Венеры с Юпитером: почему это важно

В период с 8 по 10 июня Близнецы получат деньги. В вашем финансовом секторе произойдет соединение Венеры с Юпитером. Венера — это малое счастье, деньги, любовь и подарки, а Юпитер — планета большого счастья, крупных сумм и изобилия. Вы получите очень хорошее денежное предложение, работу или контракт на хорошую сумму — то, что принесет реальную прибыль, порадует душу и окажется очень важным для вас.

14 июня Венера переходит в третий дом гороскопа. Третий дом — это знакомые, общение, контакты, новые люди. А Венера приносит то, что нам нравится, так что вам придется по душе ваше окружение. Возможны праздники у соседей или события, связанные с родственниками (сестрами, братьями, племянниками). Может, вы вместе куда-то поедете, встретитесь или они приедут в гости. Возможны хорошие новости от родных.

Может появиться новый привлекательный сосед или соседка, которая вам очень понравится. Возможны приятные знакомства: вы пойдете учиться, запишетесь в клуб по интересам, и вам безумно понравится новая компания и то, как люди общаются между собой.

15 июня — новолуние в знаке Близнецов, в первом доме гороскопа. Это начало чего-то совершенно нового в вашей жизни, прилив свежей энергии и желание действовать. Сильнее всего новолуние ощутят это новолуние те Близнецы, у кого Асцендент или Луна находятся в 20-м, 23-м или 24-м градусе Близнецов. Также если ваш день рождения выпадает на даты с 14 по 16 июня, то новолуние произойдет прямо в ваш день рождения и окажет на вас мощнейшее влияние — оно соединится с вашим Солнцем и может дать новую работу, масштабные цели и большие достижения.

По словам специалиста, часто проекты, которые начинаются в такое время, требуют нескольких месяцев и дают максимальный результат или кульминацию через полгода, когда произойдет полнолуние в вашем знаке. В этот раз полнолуние в Близнецах будет 24 ноября, так что к концу ноября вы получите итог или завершение начатого сейчас процесса.

Астролог посоветовала: если вы планируете что-то начинать — открывать бизнес, подписывать документы, делать важные покупки или примерять на себя новый образ — делайте это прямо 15 или 16 июня, не позже. Дело в том, что с 16 июня Меркурий уже начинает замедляться, а в конце месяца развернется в ретроградное движение. Особенно это касается плановых операций — их тоже желательно провести не позже 16 июня.

знаки зодиака, стихия воздух, знаки воздуха, гороскоп
Знаки зодиака - стихия воздух / Инфографика: Главред

21 июня — день летнего солнцестояния. Это прекрасное время для ритуалов, манифестаций, работы с мыслеформами и духовных практик. Этот день считается мощным порталом, когда свет побеждает тьму.

22 июня Солнце входит в ваш сектор денег, во второй дом прибыли.

"У вас очень прибыльный месяц, Близнецы! Солнце добавляет колоссальной энергии во второй дом, который также отвечает за здоровье. Вы станете лучше себя чувствовать, появится больше сил, укрепится организм, и вы начнете ценить себя гораздо выше. Это очень хорошее положение Солнца", - подчеркнула Анжела Перл.

29 июня Марс входит в знак Близнецов. Это даст вам еще больше энергии, драйва, активности и смелости. Возможно, вы начнете активно заниматься спортом, станете более инициативными. Появится ощущение "я всё могу". Марс — это действие, скорость, решительность.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Чего ждать от ретроградного Меркурия

Меркурий будет ретроградным с 29 июня по 23 июля в секторе денег. В этот период возможны возвраты покупок в магазин, ремонт техники или обмен вещей. По деньгам это часто проигрывается как возвращение старых долгов, получение застрявших выплат или рефинансирование кредитов и ипотеки.

С другой стороны, с 29 июня и в июле могут возникать задержки выплат. Например, если вам отменят авиабилет, то деньги могут возвращать долго или предложат вместо них ваучер.

Почти весь июль Меркурий будет ретроградным, что принесет пересмотр и улучшение дел, связанных с работой, клиентами и проектами. Это прекрасное время, чтобы пересмотреть и свои ресурсы, включая систему питания.

29 июня произойдет полнолуние в восьмом доме финансов. Оно внесет предельную ясность в денежные дела. Это может коснуться общих финансов, раздела имущества, судебных решений по разделу долей или ясности в совместном бизнесе. Возможно завершение какой-то общей финансовой истории, получение наследства, грантов, стипендий, субсидий или закрытие вопросов по налогам и алиментам. Могут поменяться финансовые обстоятельства у вашего мужа или жены.

"Месяц обещает быть невероятно интересным и насыщенным материальными событиями. Финансовый поток будет очень подвижным: в июне деньги будут активно приходить, тратиться, инвестироваться и перераспределяться. Вас ждет много новостей и подписание различных денежных документов", - резюмировала астролог.

Детальный гороскоп для Близнецов на июнь 2026 смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

