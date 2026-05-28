Кому Полнолуние принесет судьбоносные финансовые перемены: гороскоп для всех знаков зодиака

Мария Тупик
28 мая 2026, 15:15
Астролог Анжелика Витренко рассказала, на какие сферы жизни стоит обратить внимание каждому знаку зодиака в этот мощный период Полнолуния 31 мая.
Гороскоп на Полнолуние 31 мая для всех / Коллаж Главред, фото pixabay, Анжелика Витренко

Полнолуние в Стрельце 31 мая — это время расширения горизонтов, переосмысления собственных целей и выхода за пределы страхов и ограничений. Энергия этого астрологического периода побуждает смотреть шире, искать новые возможности и честно отвечать себе на важные вопросы. Астролог Анжелика Витренко специально для Главреда подготовила прогноз для всех знаков зодиака и объяснила, на что стоит обратить особое внимание.

Гороскоп на Полнолуние в Стрельце для всех знаков зодиака

Овен

Вас ждут важные осознания относительно будущего и собственного развития. Не стоит спорить с людьми, которые имеют другой взгляд на жизнь. Сейчас особенно важно слышать разные точки зрения. Благоприятными будут путешествия, обучение и новые знакомства.

О персоне: Анжелика Витренко

Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.

Телец

Главная тема этого периода для вас — финансы, доверие и внутренняя устойчивость. Могут обостриться вопросы долгов, совместных ресурсов или эмоциональной зависимости. Пришло время отпустить чрезмерный контроль там, где он отнимает силы.

Близнецы

В центре внимания окажутся отношения и партнерство. Важные разговоры, решения или прояснения помогут увидеть ситуацию такой, какая она есть на самом деле. То, что долго оставалось неопределенным, станет очевидным.

Рак

Полнолуние акцентирует внимание на здоровье, режиме дня и повседневных обязанностях. Организм может подсказать, где вы переутомились. Наведите порядок в делах и не пытайтесь брать на себя больше, чем можете выполнить.

Лев

Для вас этот период связан с любовью, творчеством и самовыражением. Захочется быть заметными и проявлять свои таланты. Это хорошее время для романтических знакомств, творческих проектов и общения с детьми.

Дева

В центре внимания окажутся семья, дом и чувство стабильности. Возможны изменения в домашних планах или распределении обязанностей. Важно создать для себя комфортное пространство, где можно восстанавливать силы.

Весы

Вас ждет активный информационный период. Много общения, документов, новостей и контактов. Может состояться важный разговор или принятие решения, которое изменит ваше видение определенной ситуации.

Скорпион

Полнолуние обратит ваше внимание на финансы и самооценку. Вы можете осознать, где недооцениваете себя или тратите ресурсы не на то, что действительно имеет значение. Самое время пересмотреть свои приоритеты.

Стрелец

Главная тема этого периода — вы сами, ваши желания и жизненный путь. Возможны сильные эмоциональные озарения, завершение важного этапа и готовность начать новую страницу жизни.

Козерог

Полнолуние будет способствовать восстановлению и внутренней работе над собой. Может возникнуть потребность в тишине, паузе и уединении. Это хорошее время для завершения эмоционально сложных историй. Можно отпускать прошлое.

Водолей

В центре внимания будут друзья, единомышленники и планы на будущее. Полнолуние поможет понять, кто действительно является вашей опорой. Также это удачный период для новых идей, совместных проектов и командной работы.

Рыбы

Для вас этот период связан с карьерой и профессиональной реализацией. Возможны важные новости, касающиеся работы, или переоценка собственных целей. Стоит честно ответить себе на вопрос: ведет ли выбранный путь туда, куда вы на самом деле хотите прийти.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Угроза массированного ракетного удара: обстрел возможен уже в ближайшее время

"Возможно, даже в 2027": аналитик спрогнозировал масштабный провал оккупантов

Кремль угрожает Украине новой волной ударов: существует ли угроза для Киева

Почему нельзя брать кота на руки: причина, о которой мало кто говорит

