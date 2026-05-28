Гороскоп Таро на завтра 29 мая: Овну - настоящая любовь, Стрельцам - обман

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро на пятницу для Овна: Рыцарь Кубков

Настоящая любовь стучится в вашу дверь, но сейчас вы можете чувствовать себя немного цинично и не видеть её. 29 мая вы можете получить немного информации о чувствах близкого вам человека. И всё же часть вас сомневается, реальна ли она.

Рыцарь Кубков говорит о романтических чувствах, выраженных искренне. Луна в Скорпионе в пятницу заставляет вас чувствовать себя сдержанно. Если вы чувствуете, что вам нужно больше времени, чтобы увидеть признаки истины, скажите об этом. При Солнце в Близнецах разговор и высказывание своего мнения помогут вам справиться с этими сложными эмоциями.

Телец

Карта Таро на пятницу для Тельца: Повешенный

В эту пятницу, с Луной в Скорпионе, активизируется ваш сектор отношений. Телец, вы готовы двигаться вперёд, но есть и часть вас, которая ждёт, пока другой человек предпримет какие-то действия.

Ваша ежедневная карта Таро, Повешенный, напоминает вам о необходимости отпустить то, что вы не можете контролировать. Возможно, у вас благие намерения, и вы хотите продвинуть дело вперед, но, как и во всех отношениях, для успеха нужны двое.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на пятницу: Десятка Пентаклей

Сегодняшняя карта Таро, Десятка Пентаклей, говорит о долгосрочном богатстве, которое вы сможете передать другим после своей смерти. Вы думаете о будущем, и правда в том, что вы хотите, чтобы людям было легче, чем вам когда-либо приходилось.

В эту пятницу, с Луной в Скорпионе, вы рассматриваете наихудшие сценарии, но не бойтесь также говорить и о лучших результатах. Хорошо готовиться к худшему, но также помните и о хороших вещах, чтобы не беспокоиться о том, чего еще не произошло.

Рак

Карта Таро на пятницу для Рака: Четверка Кубков

Карта Таро Четверка Кубков подчеркивает важность действий, когда представляется возможность, а не ожидания. Прокрастинация может превратить потенциально позитивные перемены в негативный результат, если вы не воспользуетесь моментом, когда он у вас есть.

В пятницу, 29 мая, пришло время взглянуть на творческий процесс таким, какой он есть: хаотичным. Вполне нормально сомневаться, правильно ли вы поступаете, и хотеть отложить ответственность, надеясь, что все само собой наладится. Однако сегодня не время для этого. Пришло время действовать.

Лев

Карта Таро на пятницу для Льва: Верховная Жрица

Луна в Скорпионе призывает вас делать то, что кажется знакомым и дает вам чувство комфорта.

Верховная Жрица — это интуиция и тот мягкий толчок, который вы получаете, когда чувствуете, что что-то не так. В пятницу это ощущение усиливается и подталкивает вас выйти из зоны комфорта.

Сейчас внутри вас происходит много всего, и вы можете не понимать, что означают ваши чувства или как интерпретировать интуицию, когда она вас охватывает. Дайте себе время на осмысление и не торопитесь сегодня.

Дева

Карта Таро на пятницу для Девы: Тройка Жезлов

Дева, Тройка Жезлов символизирует творчество и позитивный поток энергии, который возникает, когда вы пишете, говорите о будущем или предпринимаете действия, чтобы воплотить идеи в жизнь.

В пятницу, 29 мая, Луна в Скорпионе указывает на то, как раскрывается тайна там, где был скрыт потенциал, и возможности были нелегко найти. Но теперь, когда вы знаете, с чего начать новое путешествие, важно рискнуть и двигаться вперед.

Весы

Карта Таро на пятницу для Весов: Звезда

Вам нужна надежда, и вы хотите чувствовать, что ваша жизнь имеет смысл. В этом заключается основной смысл сегодняшней карты Таро "Звезда", Весы. Вы готовы начать все заново, вернувшись к основам.

Луна в Скорпионе напоминает вам, что это путешествие не обязательно должно быть дорогостоящим или требовать от вас поиска чего-то вне себя. Сегодня лучше проявить находчивость. Загляните внутрь себя, чтобы найти то, что вам нужно. Вы можете с удивлением обнаружить чувство покоя, которого не ожидали.

Скорпион

Карта Таро на пятницу для Скорпиона: Король Кубков

Поскольку Луна находится в вашем знаке, вы получаете двойную дозу энергии, которая помогает вам взглянуть на вещи в перспективе. Если вы в чем-то не уверены, вы почувствуете себя увереннее. Если у вас есть вопросы, ответы придут к вам легче.

Карта Таро "Король Кубков" говорит о лидерстве с сердцем. В пятницу вы испытаете все радости и горести, связанные с эмоциональностью, но при этом не почувствуете себя подавленными.

Стрелец

Карта Таро на пятницу для Стрельца: Луна

Пора поумнеть, Стрелец. Карта Таро "Луна" говорит об обмане и непонимании того, как всё должно быть, из-за лжи.

В пятницу, 29 мая, вам следует обратить особое внимание на то, что говорят и как поступают люди. Сегодняшний день может стать временем, когда вы научитесь отличать правду от вымысла и поймете, где вас ослепили из-за неоправданного доверия или просто наивности.

Козерог

Карта Таро на пятницу для Козерога: Пятерка Мечей, перевернутая

В пятницу, Козерог, проблемы, похоже, решатся, и это, вероятно, связано с дружбой. Сегодняшняя Пятерка Мечей, перевернутая, и Луна в Скорпионе указывают в одном направлении: дружба может быть сложной, когда вы не согласны друг с другом.

Сегодня вы готовы пойти на компромисс, но карта указывает на то, что это может быть одностороннее желание. Пока что главное — терпение, так как сегодня вы можете узнать больше, что раскроет отношения, которые вам следует изучить внимательнее.

Водолей

Карта Таро для Водолея на пятницу: Рыцарь Кубков

Бывают моменты, когда вам просто следует следовать своему сердцу. 29 мая Луна в Скорпионе указывает на изменения в вашей профессиональной жизни и дает вам повод мечтать о своем потенциале.

Рыцарь Кубков говорит о следовании своему сердцу, и вам действительно следует это делать, Водолей. Жизнь слишком коротка, чтобы оставаться в состоянии несчастливого существования.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на пятницу: Шестерка Пентаклей

Шестерка Пентаклей говорит о дарении и открытости к получению от других. Одно дело всегда быть добрым, но требуется много мужества, чтобы принять подарок.

Сегодняшняя карта Таро учит вас быть тем человеком, который говорит "спасибо", когда люди предлагают вам сделать что-то приятное. Вам нужно быть готовым принять это. С Луной в Скорпионе в пятницу близость может стать мощным катализатором перемен, и это легко может начаться с акта доброты.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

