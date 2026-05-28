Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Кого ждет редкая удача и покупка дома мечты: гороскоп на июнь 2026

Анна Ярославская
28 мая 2026, 03:17
google news Подпишитесь
на нас в Google
Анжелы Перл назвала самые удачные дни начала лета для Овнов.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп на июнь 2026 для Овнов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Почему в первый месяц лета начнется кардинальная смена друзей
  • Какое астрологическое событие поможет Овнам купить дом мечты
  • Когда категорически запрещено запускать бизнес и подписывать важные документы

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2026 для Овнов.

Если вам интересно знать, с кем представителям этого знака зодиака повезет в любви, читайте материал: Кто на 100% подходит Овну: названы идеальные и опасные союзы.

видео дня

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в первый месяц лета продолжается взаимодействие между тремя медленными планетами-тяжеловесами: Плутоном, Нептуном и Ураном.

Уран находится в третьем доме, который отвечает за коммуникацию, общение, знакомства и ваше окружение. Плутон расположен в 11-м доме — это сектор друзей, социума и коллективов, к которым вы принадлежали или принадлежите. А Нептун находится в первом доме гороскопа Овнов, который символизирует лично вас.

"Это значит, что ваше окружение медленно, но верно меняется. Этот процесс запущен, как шестеренки механизма, который уже не остановить. Меняются ваши друзья, круг общения, знакомства и сама манера коммуникации. И всё это в итоге меняет вас самих. Момент очень сильный. Буквально через несколько месяцев вы оглянетесь назад и удивитесь: "Как так получилось, что в мою жизнь вошли абсолютно новые люди, а старые отошли в сторону?" Окружающие начнут вам говорить: "Ты стал совсем другим" или "Ты стала другой", - объяснила астролог.

Что принесет полнолуние

31 мая нас ждет полнолуние. Его влияние будет отчетливо ощущаться как минимум всю первую неделю июня.

"Это полнолуние пройдет в вашем девятом доме гороскопа. Девятый дом связан с путешествиями, поездками за границу и контактами с иностранцами. Полная Луна высветит ваши истинные убеждения, веру, идеи и заветные мечты. Девятый дом — это глобальные цели, то, чего вы хотите достичь. Возможно, для кого-то это будет долгожданное путешествие, получение визы, загранпаспорта или важных документов. Для кого-то — встреча или знакомство с человеком другой национальности и культуры", - рассказала Анжела Перл.

Также это прекрасное время для обучения, получения новых знаний, ярких впечатлений и информации, которая расширяет кругозор и дает пищу для ума.

Полнолуние может принести даже переезд или встречу с важным учителем, наставником. Возможно, вы сами будете выступать в роли учителя — читать лекции или проводить вебинары.

2 июня Меркурий входит в ваш четвертый дом гороскопа. Четвертый дом — это место, где вы живете. К вам могут приехать гости. Либо вы получите важную информацию, касающуюся недвижимости. Возможно, вы планируете переезд, или кто-то, наоборот, заселится к вам. Может быть, вы начнете обустраивать жилье, делать покупки для дома или пригласите мастера для ремонта. Также вероятна сделка у нотариуса, получение документов на право собственности, оформление прописки, вида на жительство или подписание контракта на аренду квартиры. По словам специалиста, любые вопросы, связанные с домом и семьей, активизируются со 2 июня.

знаки зодиака, стихия огонь, знаки огня, гороскоп
Знаки зодиака - стихия огонь / Инфографика: Главред

Когда начнется удачный период

С 8 по 10 июня будет Венера соединяется с Юпитером. В астрологии Венера считается планетой малого счастья, а Юпитер — планетой большого счастья.

"Получается, что в секторе вашего дома и семьи объединятся сразу два счастья! Кроме того, Венера отвечает за деньги и подарки, а Юпитер — за изобилие и исполнение желаний. Это потрясающее соединение. В вашей семье может родиться ребенок, состоится свадьба или счастливое событие у родителей. Возможно, вы наконец-то найдете и купите квартиру или дом своей мечты", - свидетельствует гороскоп для Овнов на июнь.

14 июня Венера переходит в ваш пятый дом гороскопа. Пятый дом — это сектор любви, удовольствий, радости и творчества. Венера приносит гармонию, красоту и всё, что доставляет нам истинное наслаждение.

Венера задержится в пятом доме почти на месяц — до 10 июля. В это время вы можете отправиться в отпуск, получить приятный подарок, пойти на романтическое свидание или завязать новые любовные отношения.

Также возможны прекрасные новости, связанные с детьми. Если у вас есть хобби, вы сможете полностью посвятить себя ему. Это времяпровождение будет вас максимально наполнять и вдохновлять.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

15 июня — новолуние в третьем доме гороскопа. Это сектор коммуникаций, знакомств, транспорта и ближних поездок. Энергия новой Луны может принести покупку автомобиля, билетов или планирование новой поездки.

Поскольку этот дом отвечает и за родственников, возможны важные новости от сестры, брата или племянников. Вероятно оформление каких-то документов. Могут появиться новые соседи или полностью смениться манера вашего общения. Вы можете начать дружить с кем-то, войти в совершенно новый круг общения, пойти учиться и обрести там единомышленников. Кроме того, третий дом дает смелость для освоения новых навыков или старта бизнеса.

22 июня Солнце переходит в ваш четвертый дом гороскопа. Весь июнь будут активно решаться вопросы, связанные с недвижимостью и семейными делами.

29 июня в третий дом входит Марс. Он задержится там очень долго — на целых два с половиной месяца, до 12 августа. Марс символизирует наши действия, фокус внимания и то, куда мы направляем свою энергию.

Кто-то будет тратить много сил на помощь родным, кто-то станет очень много путешествовать и перемещаться. Возможно, вы будете активно выбирать, покупать или ремонтировать машину, оформлять важные бумаги или начнете обучение и бизнес. В любом случае, до середины августа вас ждет огромное количество звонков, встреч и поездок. Не исключено, что вы и вовсе уедете куда-то работать или отдыхать на эти два месяца.

29 июня произойдет полнолуние в вашем 10-м доме гороскопа, который отвечает за карьеру, работу, жизненные цели, достижения и ваш статус в социуме. Полная Луна высветит ваши карьерные ориентиры или принесет конкретные результаты проделанной работы. Полнолуние часто дает ответы на важные запросы. Ситуация с работой и вашим положением прояснится. Также этот дом связан с родителями, поэтому возможны важные новости, касающиеся, например, вашего отца.

Ретроградный Меркурий: что можно и нельзя делать

С 29 июня по 23 июля Меркурий становится ретроградным. Поэтому, несмотря на то, что Марс 29 июня подталкивает нас к действиям, начинать новые проекты в этот день уже нельзя.

Все важные начинания лучше запланировать на первые две недели июня. Со второй половины месяца Меркурий начнет замедляться, а к 29-му числу практически остановится и развернется вспять на три недели.

Перл предупредила: в период ретроградного Меркурия нежелательно подписывать важные документы, начинать новые дела, делать плановые операции или совершать крупные покупки (особенно покупать недвижимость и автомобили). Всё это может принести совсем не тот результат, на который вы рассчитывали.

Замедление Меркурия станет ощутимым уже с 13 июня. До 16 июня еще можно успеть завершить важные дела. Если вы планируете крупные покупки, сделки, медицинские операции или серьезные косметологические процедуры (те же уколы красоты), постарайтесь уложиться в период с 1 по 16 июня, но не позже.

Детальный гороскоп для Овнов на июнь 2026 смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп гороскоп на июнь гороскоп Овен Анжела Перл гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Температура опустится до +11 градусов: Украину накрывает сильное похолодание.

Температура опустится до +11 градусов: Украину накрывает сильное похолодание.

03:40Синоптик
В ЦПД назвали ключевые условия, при которых возможна остановка войны: что известно

В ЦПД назвали ключевые условия, при которых возможна остановка войны: что известно

00:19Война
"Враг идет ва-банк": эксперт предупредил о большом летнем наступлении окупантов

"Враг идет ва-банк": эксперт предупредил о большом летнем наступлении окупантов

22:32Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 28 мая: Крысам - капризы, Козлам - поддержка

Китайский гороскоп на завтра, 28 мая: Крысам - капризы, Козлам - поддержка

Один символ Польши "ломает" всю историю России: чего боится Кремль и какова роль Украины

Один символ Польши "ломает" всю историю России: чего боится Кремль и какова роль Украины

Почему нельзя брать кота на руки: причина, о которой мало кто говорит

Почему нельзя брать кота на руки: причина, о которой мало кто говорит

Карта Deep State онлайн за 27 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Пара купила старый комод и сразу поняла, что с ним что-то не так

Пара купила старый комод и сразу поняла, что с ним что-то не так

Последние новости

04:42

Гороскоп на завтра, 29 мая: Близнецам — неожиданность, Львам — прибыль

04:09

Новые правила бронирования в Украине: юрист предупредил об "абсурдной" норме

03:40

Температура опустится до +11 градусов: Украину накрывает сильное похолодание.

03:33

Суржик, который слышен повсюду: как правильно сказать фразу "на виду"

03:17

Кого ждет редкая удача и покупка дома мечты: гороскоп на июнь 2026Видео

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
01:50

Три дерева, ветки которых категорически нельзя приносить в дом на Троицу

00:59

Известковый налет на кране исчезнет в считанные минуты: трюк, о котором знают единицы

00:19

В ЦПД назвали ключевые условия, при которых возможна остановка войны: что известно

27 мая, среда
23:29

Три домашних дела, которые категорически нельзя делать вечером: знают не все

Реклама
23:22

Запасы почти "на нуле": в Украине дорожает основной овощ, какие цены

23:10

Арбузов не будет: какая ошибка в уходе может погубить весь урожай

22:32

"Враг идет ва-банк": эксперт предупредил о большом летнем наступлении окупантов

22:31

В РФ объявили о новых целях для ударов по Украине: какие объекты под угрозой

22:06

Россия запустила "Кинжалы" по Украине - где раздались взрывы

21:48

Не нужны миллионы: какие знаки зодиака умеют искренне радоваться жизни

21:35

Почему тараканы появляются даже в чистой квартире - как избавиться от навсегда

21:31

Научно доказано - какой день недели самый плохой и какую угрозу приноситВидео

21:13

В Украине может появиться новый формат повесток: как их планируют вручать

21:11

Слово "понарошку" употребляют неправильно — как следует говорить на украинскомВидео

21:11

Тля и фитофтора исчезнут: простые домашние средства для защиты грядок

Реклама
20:44

Россия ударила по Украине одновременно двумя ракетами "Орешник" — что известно

20:29

Тля исчезнет мгновенно: как спасти розы от нашествия насекомых без химии

20:13

Жизнь четырех знаков зодиака внезапно улучшится – кто среди счастливчиков

20:09

Две вместо одной: что означает количество выхлопных труб в автоВидео

19:33

Почему нельзя брать кота на руки: причина, о которой мало кто говоритВидео

19:19

Украинцы массово "сели" на один вид мяса — что будет с ценами в ближайшее время

19:11

Электросамокаты в Украине получили новый статус на дороге — о чем идет речь

19:10

Один город в Украине полностью откажется от газа: чем его планируют заменить

19:10

РФ ровняет с землей и превращает в руину ключевой город: происходящее на фронте

19:10

"Последняя ставка Путина": Эйдман объяснил новую тактику Кремлямнение

18:59

Кожа от костей отделяется: у путинистки Бабкиной проблемы со здоровьем

18:37

Рано ушел: скончался звезда сериала "Эмили в Париже"

18:30

"Десятки тысяч дополнительно": Кремль готовит новую волну мобилизации, что известно

18:28

Пес случайно "оплатил" операцию ветеринарам, спасшим ему жизнь

18:26

Больше не Дима: филолог назвал колоритные украинские формы имени Дмитрий

18:20

Гороскоп Таро на завтра 28 мая: Рыбам - честность, Весам - начало

18:11

Россияне заявили об оккупации новых территорий на Харьковщине: что говорят в ВСУ

18:06

Мужчина и женщина пытались взорвать ТЦК на Житомирщине: сколько лет тюрьмы получили

18:05

Из-за изменений в мобилизации блокпосты никуда не исчезнут, электронные повестки были бы логичным решением — юрист Муренко

17:56

Мужчина поехал на отдых мечты и вскоре перестал узнавать близких

Реклама
17:55

Цены на продукты в Украине резко изменятся: чего ожидать украинцам в июне

17:41

Одна вещь из кухни поможет охладиться в жару: что поставить рядом с вентиляторомВидео

17:37

Зеленский отправил Трампу письмо с просьбой: о чем в нем шла речь

17:33

Вера в Бога и приметы: можно ли их совмещать — что говорит церковь

17:17

Новинка среди солнечных панелей заставила украинцев пересмотреть расходы

17:12

Без возвращения Крыма мира не будет: генерал раскрыл план деоккупации

17:00

Армия РФ не сможет штурмовать: Украина запускает "логистический локдаун" врага

16:57

В Украине резко переписали тарифы на коммуналку: почему цена вырастет в разы и где

16:54

Белокрылка исчезнет за несколько дней: копеечные, но действенные средстваВидео

16:16

Доллар установил новый рекорд, евро дорожает: курс валют на 28 мая

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять