Гороскоп Таро на завтра 28 мая: Рыбам - честность, Весам - начало

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.
Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.
Овен
Карта Таро для Овна на четверг: Дьявол
Вы прирожденный лидер, и когда вы что-то делаете, вы знаете, что за вами наблюдают. Иногда вас это не беспокоит, потому что ваше намерение всегда состоит в том, чтобы подать хороший пример другим.
Дьявол, Овен, карта Таро говорит о пороках и негативных привычках, в которые вы обычно впадаете, когда испытываете стресс или пытаетесь убежать от жизни. 28 мая, когда Луна находится в Весах, это хорошее время, чтобы подумать о том, как ваше решение влияет на других.
Телец
Карта Таро для Тельца на четверг: Перевернутый Король Мечей
Перевернутый Король Мечей указывает на небольшую отстраненность от ваших эмоций в данный момент. Возможно, с Луной в Весах вы пытаетесь не слишком сильно беспокоиться о здоровье или отношениях до такой степени, чтобы впасть в оцепенение.
В четверг, 28 мая, пришло время прислушаться к себе и быть более внимательным к своим действиям. Даже если в данный момент кажется, что отстраненность — это правильное решение, подумайте, действительно ли вы хотите, чтобы другие видели вас таким человеком.
Близнецы
Карта Таро на четверг для Близнецов: Император
Близнецы, вы скорее любовник, чем воин. Но карта Таро "Император" сейчас поощряет споры и самозащиту.
Луна в Весах призывает вас быть романтичным и ценить простые радости жизни. Вы можете найти баланс между самосохранением и счастьем. Вы можете установить границы, которые защитят ваше время, чтобы у вас было пространство для того, чтобы делать то, что вы хотите, когда будете готовы.
Рак
Карта Таро на четверг для Рака: Справедливость, перевернутая
Рак, вы ожидаете честности даже тогда, когда это имеет свою цену. Сегодняшняя Луна в Весах ставит вас перед авторитетными фигурами, и вы можете почувствовать искушение скрыть то, что может создать проблемы.
Ваша карта Таро на четверг, Справедливость, перевернутая, предполагает возможность нечестности. Однако сейчас лучше всего следовать своему сердцу и делать то, что вы считаете правильным, даже если вам страшно.
Дева
Карта Таро на четверг для Девы: Десятка Пентаклей
Когда Луна находится в Весах, у вас есть возможность сосредоточиться на своих финансах. Хорошая новость в том, что ваша ежедневная карта Таро на четверг хорошо резонирует с этой энергией.
Десятка Пентаклей говорит о финансовом успехе, а именно о чувстве, что вы наконец-то добились успеха в жизни. Сегодня обязательно отпразднуйте свои победы и осознайте, что безопасность – это то, что вы можете обеспечить сами.
Весы
Карта Таро для Весов на четверг: Солнце
Карта Таро "Солнце" говорит о радости и праздновании всего хорошего в вашей жизни прямо сейчас. Луна в вашем знаке зодиака дает вам возможность пересмотреть свою работу и все, чем вы занимаетесь.
Если вы готовы к переменам в одной области, которая, по вашему мнению, полезна для вашего будущего, Весы, сейчас самое время начать.
Скорпион
Карта Таро для Скорпиона на четверг: Звезда
В четверг, 28 мая, карта Таро "Звезда" учит вас смотреть вверх, когда вы боитесь или чувствуете усталость. Звезда говорит о связи с вашей высшей силой и принятии идеи о том, что духовность — это путь к внутреннему исцелению и обновлению вашей энергии.
Скорпион, вы любите глубоко вникать в вопросы, которые вас затрагивают. Сегодня отличное время, чтобы оценить свою ситуацию и расписание. Когда Луна находится в Весах, подумайте о вещах, которые истощают вашу энергию, и посмотрите, как дистанцироваться от них в это время.
Стрелец
Карта Таро для Стрельца на четверг: Тройка Мечей, перевернутая
Стрелец, вы искатель истины, и всякий раз, когда вам нужно быть предельно честным, вы первыми говорите то, что нужно сказать, без всяких оговорок.
В четверг Тройка Мечей в перевернутом положении говорит о боли и предательстве из прошлого. Перерабатывая то, что кто-то другой сделал, причинив вам эмоциональный вред, вы открываете для себя возможность двигаться вперед, свободные от сожалений.
Козерог
Карта Таро для Козерога на четверг: Восьмерка Мечей
В четверг вы начинаете сомневаться в своей свободе, Козерог. Восьмерка Мечей говорит о чувстве, что вы оказались в ловушке чего-то, что, как вы боитесь, сильнее вас.
Сейчас ваши чувства могут подсказывать вам нечто менее реальное, чем вы думаете. Постепенно к вам придет осознание ваших возможностей, но сейчас вам нужно понимать, что вы слепы к выходу, хотя он и находится перед вами.
Водолей
Карта Таро для Водолея на четверг: Пятерка Мечей
Карта Таро "Пятерка Мечей" подчеркивает конфликты и цену победы, когда она не стоит затраченных усилий.
28 мая вы можете смириться с реальностью приключения, которое изначально казалось важным, но теперь стало менее значимым. Пока Луна находится в Весах, эмоционально дистанцируйтесь от ситуации, чтобы найти решение.
Рыбы
Карта Таро для Рыб на четверг: Влюбленные
Рыбы, карта Таро "Влюбленные" 28 мая говорит о выборе. С одной стороны, вы довольны тем, где находитесь, но с другой — часть вас продолжает интересоваться тем, что еще есть.
Луна в Весах призывает вас помнить, что близость — это не только наслаждение приятными моментами, но и возможность поделиться темной стороной своих мыслей. Иногда полезно просто быть честным, чтобы узнать что-то новое.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
