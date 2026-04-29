Полнолуние 1 мая изменит все: каким знакам зодиака ждать финансовый успех и переломный момент

Цветочное Полнолуние 1 мая 2026 года наступит в 20:23 по киевскому времени в знаке Скорпиона.

Гороскоп на 1 мая Полнолуние

1 мая 2026 года Полнолуние состоится в знаке Весов. Как рассказала астролог Анжелика Витренко Главреду, Полнолуние в мае символизирует ветер перемен, свободу и внутреннюю независимость. Полнолуние будет создавать напряжение между личными желаниями и потребностью в балансе в отношениях. Астрологический период будет способствовать переоценке приоритетов и внутренним трансформациям.

Гороскоп для каждого знака зодиака на Полнолуние 1 мая

Овен. В центре внимания — отношения. Важно избегать давления и искать компромиссы.

Телец. Время навести порядок в повседневной жизни. Здоровье и режим потребуют внимания.

Близнецы. Периодлегкости и творчества. Хороший момент для самовыражения.

Рак. Фокуссмещается на дом и семью. Важна эмоциональная стабильность.

Лев. Активизируютсякоммуникации. Слова будут иметь особый вес.

О персоне: Анжелика Витренко Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.

Дева. Вопросыфинансов и самооценки выходят на первый план.

Весы. Полнолуниев вашем знаке акцентирует внимание на личности и самоидентификации.

Скорпион. Периодвнутренних процессов и переосмысления. Время отпускать лишнее.

Стрелец. Социальныесвязи и цели требуют пересмотра.

Козерог. Карьера и статус могут иметь изменения или важные решения.

Водолей. Благоприятноевремя для обучения и расширения кругозора.

Рыбы. Фокусна ресурсах и финансах, возможны трансформации в этих сферах.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

