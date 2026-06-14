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Гороскоп Таро на неделю: Львам — планы, Козерогам — рутина

Марина Иваненко
14 июня 2026, 13:03
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Что сулят карты Таро каждому знаку зодиака на этой неделе. Прогноз поможет подготовиться к переменам, избежать ошибок и воспользоваться новыми возможностями.
Гороскоп Таро на неделю
Гороскоп Таро на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Какие неожиданные события может принести карта Башня каждому знаку зодиака
  • Кому придется пересмотреть старые планы и решения
  • Какие изменения откроют путь к новым возможностям

Астрологи подготовили прогноз по картам Таро для всех знаков зодиака на следующие семь дней. Эта неделя пройдет под влиянием карты Башня, которая приносит неожиданные изменения, разрушение устаревших планов и освобождение пространства для нового. Главред расскажет, как адаптироваться к обстоятельствам и использовать это время с пользой.

Таро-гороскоп — Овен: Семь Пентаклей + Башня

Вы долго ждали результатов своего труда, но сейчас придется изменить взгляд на то, как выглядит успех. Неожиданные события покажут, что задержки в делах защищали вас от движения по неверному пути. Сосредоточьтесь на последовательности действий и отпустите привязанность к старым планам. Для этого можно положить семь зерен риса в маленькую миску, записать одну текущую цель и вернуться к ней через неделю.

видео дня

Таро-гороскоп — Телец: Королева Пентаклей + Башня

На этой неделе под удар попадут ваши устаревшие представления о финансовой безопасности и заработке. Изменение привычного распорядка, структуры работы или подхода к расходам поможет создать лучшие условия для благополучия в будущем. Главное — не тратьте деньги под влиянием эмоций и покупайте только полезное. Также полезно положить монету под зеленое комнатное растение и полить его, думая о финансовом процветании.

Таро-гороскоп — Близнецы: Рыцарь Жезлов + Башня

Ваше стремление действовать быстро и импульсивно столкнется с непредсказуемыми изменениями обстоятельств. Карта Башня заставит вас замедлиться, чтобы тщательно обдумывать каждый шаг и фокусироваться на качестве, а не на скорости. Неожиданная ситуация заставит пересмотреть текущие решения. Чтобы лучше организовать процессы, зажгите желтую свечу и запишите три конкретные задачи, которые вы обязательно должны выполнить до пятницы.

Таро-гороскоп — Рак: Два Меча + Башня

Решение, от которого вы долгое время уклонялись, больше не получится игнорировать. Обстоятельства недели заставят вас выйти из нерешительности и внести полную ясность в дела. Сначала такие изменения будут вызывать дискомфорт, но именно этот шаг позволит наконец сдвинуться с мертвой точки. Попробуйте написать два варианта решения проблемы на отдельных листочках и за несколько минут размышлений определить, какой из них является правильным.

Таро-гороскоп — Лев: Паж Жезлов + Башня

В вашей жизни может внезапно появиться новая перспективная возможность, идея или предложение. Обстоятельства быстро отменят устаревшие планы, которые ограничивали профессиональное или личное развитие. Старайтесь оставаться максимально гибкими и готовыми к оперативной перестройке дел. Для лучшей фокусировки напишите свою главную цель на небольшом листе бумаги и носите его с собой в течение всей недели.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Таро-гороскоп — Дева: Мир + Башня

Сейчас завершается важный жизненный или профессиональный этап, однако все произойдет совсем не так, как вы ожидали. События недели помогут быстро уладить все незавершенные дела и окончательно закрыть старые вопросы. То, что уходит в прошлое сейчас, освобождает место для успешного старта. Чтобы закрепить изменения, проведите тщательную уборку в одной из зон своего дома и пожертвуйте или выбросьте вещи, которыми больше не пользуетесь.

Таро-гороскоп — Весы: Семь Жезлов + Башня

На этой неделе вам придется активно защищать свои профессиональные позиции, мнение или устанавливать жесткие границы в общении. События четко покажут, где именно вы слишком долго терпели ситуации, которые истощали ваши ресурсы и силы. Отстаивание собственных интересов станет главным условием спокойствия. Также полезно написать на бумаге название одной личной границы, которую вы готовы укрепить, а затем сохранить эту запись в качестве напоминания.

Таро-гороскоп — Скорпион: Суд + Башня

Вас ждет период важных осознаний, получения правдивых новостей или неожиданных событий, которые полностью изменят взгляд на текущие дела. Неделя поможет избавиться от иллюзий и выведет реальное положение вещей на поверхность. Это будет один из самых трансформационных периодов месяца. Рекомендуется выделить десять минут вечером, чтобы записать в блокнот все то, что вы окончательно готовы оставить в прошлом.

Таро-гороскоп — Стрелец: Две Пентакли + Башня

Попытки удержать баланс между слишком большим количеством обязанностей приведут к сильной усталости. Обстоятельства подскажут, какие именно дела отнимают у вас больше всего энергии без видимого результата. Упрощение ежедневного расписания принесет гораздо больше пользы, чем попытки успеть все. Полностью вычеркните одно несрочное или лишнее обязательство из своего еженедельного списка дел.

Таро-гороскоп — Козерог: Восемь Пентаклей + Башня

Ваш упорный труд принесет результаты, однако внезапные изменения в профессиональной или финансовой сфере потребуют быстрой адаптации. Вам придется отпустить излишний перфекционизм и начать доверять своим навыкам. Развитие начнется тогда, когда вы измените привычные рабочие рутины. Для этого наведите полный порядок на своем рабочем месте, выбросьте сломанные вещи и удалите ненужные файлы.

Таро-гороскоп — Водолей: Девять Пентаклей + Башня

Неделя поставит под сомнение ваши убеждения о том, что абсолютно все нужно делать самостоятельно. Помните, что принятие помощи или поддержки от окружающих не делает вас слабее. Кроме того, неожиданное деловое предложение может существенно улучшить ваши финансовые перспективы. Чтобы настроиться на позитив, положите мелкую монету у входной двери в своем доме как символ финансового достатка.

Таро-гороскоп — Рыбы: Туз Пентаклей + Башня

В вашей жизни появляется новая финансовая или карьерная возможность, но для ее реализации сначала нужно освободить место. Обстоятельства разрушат устаревшие обязательства, открывая пространство для начала, которое со временем перерастет в стабильный и значимый проект. Чтобы закрепить намерение, положите один лавровый лист в свой кошелек, предварительно написав на его обратной стороне четкую финансовую цель.

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Что следует учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и т. п. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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