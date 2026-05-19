У кого сбудется желание в начале лета: Таро-прогноз на июнь 2026

Важно учитывать ретроградный Меркурий, чтобы сохранить свои деньги в июне. Детали раскрыла Анжела Перл.

Анжела Перл составила подробный астропрогноз на начало лета для Раков

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июнь 2026 для знака зодиака Рак.

Таро-прогноз для Раков на июнь 2026

Королева мечей Таро - значение

Рядом с вами появится девушка или женщина воздушного знака (Близнецы, Весы или Водолей). Даже если она другого знака, то у нее точно холодный, аналитический ум. Возможно, это специалист, к которому вы обратитесь: юрист, нотариус, адвокат или врач.

Также карта может указывать на вашего руководителя или босса, рассказала Анжела Перл на своем Youtube-канале.

7 жезловТаро - значение

Это карта победителя. Вы уже все знаете и находитесь в безопасности. Мысленно создавайте вокруг себя защитный кокон или шар. Что бы ни происходило внизу, вы будете абсолютно спокойны в роли стороннего наблюдателя. Чем сильнее вы игнорируете внешний шум, тем лучше будут развиваться события. Вам ничего не угрожает.

3 жезлов Таро - значение

Карта указывает на путешествие, поездку или отпуск в компании друзей. Другое ее значение — это обучение, новые курсы и обретение навыков.

У вас есть огромное желание двигаться дальше, знакомиться с людьми и познавать мир.

Суд Таро - значение

Эта мощная карта может проиграться буквально как юридическое решение суда или подписание официальных документов. Но в первую очередь это оценка вашего бизнеса, спортивных результатов, выступлений или же ваша личная самооценка. Вы примете важное решение о том, как жить дальше и в чем ваше предназначение.

Карта может принести полную смену профессии или осознанный выбор в пользу собственного счастья — жить по сердцу, а не так, как вы вынуждены.

ИерофантТаро - значение

Карта учителя и мудрости. Возможно, вы действительно пойдете учиться, или в вашей жизни появится человек, у которого вы будете просить совета, разрешения или благословения (например, влиятельный чиновник).

Иногда это проигрывается через мудрые слова: книга или фильм внезапно перевернут что-то в вашей голове.

Туз кубковТаро - значение

Замечательная карта, символизирующая фонтан радостных эмоций, вдохновение и чашу, полную возможностей.

Вы можете войти в новый коллектив, сменить окружение, притянуть искренних друзей или встретить новую любовь. Это карта душевного умиротворения, покоя и старта успешного творческого проекта.

Рыцарь жезлов Таро - значение

Карта символизирует стремительное развитие любых событий, поездки, перелеты или отпуск. Возможно, к вам поспешит гость, приедет курьер с посылкой или важными документами. Если речь идет об отношениях, они будут развиваться очень быстро.

Перл предупредила: если вы планируете сделки, крупные покупки или медицинские операции, постарайтесь завершить их в первой половине июня (максимум до 20 числа). В конце месяца начнется ретроградный Меркурий, который крайне неблагоприятен для любых важных начинаний.

6 кубков Таро - значение

Очень милая и душевная карта. Вас ждут встречи со старыми друзьями, романтические свидания, звонки, письма или подарки от людей из вашего прошлого, по которым вы очень скучали.

Король пентаклей и Король жезловТаро - значение

В июне проявятся два мужских архетипа. Первый — Король пентаклей (возможно, Телец, Козерог или Дева). Это стабильный, консервативный человек с деньгами: муж, надежный партнер, босс или финансовый советник.

Второй — Король жезлов: активный, энергичный лидер с четкими планами на будущее, готовый направлять ваши действия (например, начальник или фитнес-тренер).

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Туз мечей Таро - значение

Все тайное станет явным, из головы уйдет туман, а с глаз спадут розовые очки. Вы четко поймете, что делать дальше. Карта может означать подписание документов, начало новой эпохи в жизни или решительное отсечение лишних людей из своего окружения.

4 мечей Таро - значение

Карта призывает вас остановиться и взять тайм-аут. Вам нужен отдых. Если вы переносите операцию, заложите время на реабилитацию. Это период ожидания длиной до четырех недель.

ЗвездаТаро - значение

Ваше заветное желание обязательно сбудется в июне. Вы обретете свою путеводную звезду, начнете четко видеть цель. Возможно, вы сами окажетесь в центре внимания и станете "звездой" какого-то вечера.

5 пентаклейТаро - значение

Будьте аккуратны с бюджетом. Карта указывает на трансформацию финансовой системы: возможны крупные траты на отпуск, временное отсутствие дохода из-за увольнения или перестройка всей структуры ваших инвестиций, доходов и расходов. В итоге все наладится.

3 кубковТаро - значение

Несмотря на финансовые хлопоты, вас ждет яркое веселье. Вы будете поднимать бокалы, танцевать и отмечать какую-то отличную новость, девичник или сам день рождения.

СправедливостьТаро - значение

Период официального оформления: получение виз, замена загранпаспортов, прохождение собеседований или подписание контрактов (например, договора аренды жилья или трудового соглашения).

Колесница Таро - значение

Колесница символизирует продвижение, триумф и полный контроль над своей судьбой. Что примечательно — на карте изображена пара (жених и невеста). Это может быть приглашение на свадьбу, предложение руки и сердца или ваша собственная свадьба в июне. Также карта традиционно сулит покупку автомобиля или успешные поездки.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

