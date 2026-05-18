Конец мая принесет счастье двум знакам зодиака: кого ждут перемены

Конец весны приносит энергию обновления, внутреннего исцеления и возвращения чувства контроля над собственной жизнью.

https://horoscope.glavred.info/konec-maya-prineset-schaste-dvum-znakam-zodiaka-kogo-zhdut-peremeny-10765868.html Ссылка скопирована

Конец мая принесет счастье двум знакам зодиака / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Гороскоп для Тельцов

Гороскоп для Скорпионов

Конец мая 2026 года станет особенно благоприятным периодом для двух знаков зодиака. По словам астролога Жанна Грей, именно в это время многие почувствуют облегчение после длительного периода нестабильности, а жизнь начнет постепенно выходить на более спокойный и гармоничный уровень.

Последние несколько лет могли восприниматься как время постоянного напряжения, неопределенности и эмоциональных качелей. Однако конец весны приносит энергию обновления, внутреннего исцеления и возвращения чувства контроля над собственной жизнью. Об этом сообщает издание Главред со ссылкой на YourTango.

видео дня

Телец

Для Тельцов последние годы были особенно непростыми. Астролог объясняет это влиянием Урана, который находился в знаке с 2018 года и провоцировал неожиданные перемены, нестабильность и необходимость полностью пересматривать привычный образ жизни.

По словам Грей, с конца апреля влияние этой планеты постепенно ослабевает. Тельцы начинают выходить из состояния постоянного напряжения и режима выживания. Вместо хаоса приходит ощущение стабильности, уверенности и внутреннего спокойствия.

Дополнительное значение имеет новолуние в Тельце 16 мая. Астролог считает, что этот период символизирует начало нового жизненного этапа, очищение от лишнего и формирование более осознанных решений - как в личной жизни, так и в карьере.

Скорпион

Скорпион также оказался среди знаков, которые особенно остро переживали последние годы. По словам Жанны Грей, это связано с тем, что Телец влияет на сферу отношений Скорпионов, поэтому нестабильность могла проявляться в личной жизни, партнерстве и эмоциональном состоянии.

Астролог отметила, что полнолуние в Скорпионе в начале месяца могло усилить внутренние переживания и заставить многих представителей знака столкнуться с важными эмоциями и переосмыслением собственных потребностей.

Однако сейчас ситуация постепенно меняется. С переходом Урана в другой знак у Скорпионов появляется больше ясности и понимания того, какие отношения и жизненные обстоятельства действительно важны, а что пора оставить в прошлом.

После новолуния 16 мая представители этого знака смогут почувствовать больше поддержки, гармонии и эмоционального равновесия.

Вам может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред