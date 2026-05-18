Конец мая принесет счастье двум знакам зодиака: кого ждут перемены

Вы узнаете:
- Гороскоп для Тельцов
- Гороскоп для Скорпионов
Конец мая 2026 года станет особенно благоприятным периодом для двух знаков зодиака. По словам астролога Жанна Грей, именно в это время многие почувствуют облегчение после длительного периода нестабильности, а жизнь начнет постепенно выходить на более спокойный и гармоничный уровень.
Последние несколько лет могли восприниматься как время постоянного напряжения, неопределенности и эмоциональных качелей. Однако конец весны приносит энергию обновления, внутреннего исцеления и возвращения чувства контроля над собственной жизнью. Об этом сообщает издание Главред со ссылкой на YourTango.
Телец
Для Тельцов последние годы были особенно непростыми. Астролог объясняет это влиянием Урана, который находился в знаке с 2018 года и провоцировал неожиданные перемены, нестабильность и необходимость полностью пересматривать привычный образ жизни.
По словам Грей, с конца апреля влияние этой планеты постепенно ослабевает. Тельцы начинают выходить из состояния постоянного напряжения и режима выживания. Вместо хаоса приходит ощущение стабильности, уверенности и внутреннего спокойствия.
Дополнительное значение имеет новолуние в Тельце 16 мая. Астролог считает, что этот период символизирует начало нового жизненного этапа, очищение от лишнего и формирование более осознанных решений - как в личной жизни, так и в карьере.
Скорпион
Скорпион также оказался среди знаков, которые особенно остро переживали последние годы. По словам Жанны Грей, это связано с тем, что Телец влияет на сферу отношений Скорпионов, поэтому нестабильность могла проявляться в личной жизни, партнерстве и эмоциональном состоянии.
Астролог отметила, что полнолуние в Скорпионе в начале месяца могло усилить внутренние переживания и заставить многих представителей знака столкнуться с важными эмоциями и переосмыслением собственных потребностей.
Однако сейчас ситуация постепенно меняется. С переходом Урана в другой знак у Скорпионов появляется больше ясности и понимания того, какие отношения и жизненные обстоятельства действительно важны, а что пора оставить в прошлом.
После новолуния 16 мая представители этого знака смогут почувствовать больше поддержки, гармонии и эмоционального равновесия.
Вам может быть интересно:
- Гороскоп на завтра, 19 мая: Девам — радость, Скорпионам — неприятности
- После 18 мая жизнь изменится: кто из знаков зодиака выдохнет с облегчением
- Резкие перемены и крупные деньги: таролог назвала фаворита июня 2026
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред