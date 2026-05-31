Гороскоп Таро на неделю с 1 по 7 июня: Близнецам — контроль, а Львам — идеи

Таро-гороскоп на неделю подскажет, где стоит действовать решительно, а где лучше не торопиться. Карты дали советы для каждого знака зодиака на ближайшие дни.

Новая неделя принесет каждому знаку свои задачи и возможности. Астрологи разобрали карты Таро на этот период и составили простые рекомендации для работы, финансов и личной жизни. Главред расскажет подробнее.

Таро-гороскоп на неделю: Овен — Паж Пентаклей

Перед вами открываются новые возможности в работе, учебе и финансах. Дела могут продвигаться медленно, но у них есть хороший потенциал на будущее. Главное — проявлять дисциплину, учиться и не ждать мгновенных результатов. Для привлечения финансового успеха положите в кошелек отдельную монету.

Таро-гороскоп на неделю: Телец — Две Палочки

Этот период подходит для планирования долгосрочных целей, будущих поездок или расширения дел. Не ограничивайте себя только привычными рамками. Начните больше доверять своим силам и действовать увереннее. Также полезно записать одну главную цель на бумаге и оставить её у кровати.

Таро-гороскоп на неделю: Близнецы — Сила

Ваша главная опора сейчас — это умение держать себя в руках. Даже если вокруг возникают напряженные ситуации, сохраняйте спокойствие и не реагируйте слишком эмоционально. Это хорошее время, чтобы восстановить уверенность в себе. Чтобы зарядиться энергией, ежедневно проводите несколько минут на солнце.

Таро-гороскоп на неделю: Рак — Звезда

Для вас наступает спокойное время, когда возвращается надежда на хорошие перемены после прошлых неудач. Дела, которые ранее остановились, начнут постепенно решаться. Не подгоняйте события искусственно, пусть все идет своим чередом. Вечером побудьте немного на улице и сосредоточьтесь на своем главном желании.

Таро-гороскоп на неделю: Лев — Туз Палочек

Вас ждет прилив сил и энергии. Появятся новые идеи, задачи или интересные начинания. Это лучший момент для решительных действий, поэтому не бойтесь отходить от старой привычной рутины. Можете зажечь дома ладан и четко вслух произнести свою цель.

Таро-гороскоп на неделю: Дева — Восемь Мечей

Самой большой проблемой недели может стать то, что вы слишком много думаете о плохом. Сомнения и страхи мешают вам действовать, но большинство из этих тревог не имеют реальных оснований. Старайтесь не прокручивать в голове худшие варианты, а перед сном делайте глубокие вдохи и выдохи для снятия усталости.

Таро-гороскоп на неделю: Весы — Иерофант

На этой неделе важно вернуться к четкому распорядку дня, обязанностям и дисциплине. Не отказывайтесь от привычных полезных дел. Также сейчас вам очень поможет совет человека с большим жизненным опытом. Для создания спокойной атмосферы дома зажгите вечером свечу.

Таро-гороскоп на неделю: Скорпион — Отшельник

Вам стоит сбавить обороты и побыть в тишине. Одиночество и отказ от лишнего общения принесут больше пользы, чем пребывание в шумных компаниях. Используйте это время, чтобы разобраться в собственных мыслях, и ежедневно проводите несколько минут наедине без телефона и интернета.

Таро-гороскоп на неделю: Стрелец — Десятка Кубков

Вас ждет чудесный и спокойный период. Отношения в семье станут крепче, дома будут царить гармония и уют. Позвольте себе просто отдохнуть и насладиться приятными моментами рядом с близкими, а также устройте совместный обед или ужин с родными для искреннего разговора.

Таро-гороскоп на неделю: Козерог — Шестерка Кубков

В вашу жизнь могут вернуться люди или воспоминания из прошлого. Учитывайте, что не все связи нужно восстанавливать. Некоторые ситуации возвращаются лишь для того, чтобы вы сделали выводы и окончательно их закрыли. Чтобы облегчить эмоциональное состояние, устройте уборку в своей комнате под спокойную музыку.

Таро-гороскоп на неделю: Водолей — Пятерка Мечей

Возможны недоразумения, споры или конфликты из-за чужого эго. Не тратьте силы на каждую ссору — доказывать свою правоту любой ценой сейчас нет смысла. Иногда лучше всего просто отойти в сторону. Чтобы снять напряжение после сложного дня, очистите пространство вокруг себя и хорошо проветрите комнату.

Таро-гороскоп на неделю: Рыбы — Повешенный

Неделя требует от вас остановки. Если в каких-то делах нет полной ясности, не пытайтесь давить на ситуацию. Временные задержки сейчас полезны, ведь они защищают вас от поспешных и неправильных шагов. Перед принятием любого решения сначала спокойно посидите в тишине.

Что следует учитывать читателю Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

