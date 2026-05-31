Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на неделю с 1 по 7 июня: Близнецам — контроль, а Львам — идеи

Марина Иваненко
31 мая 2026, 11:38обновлено 31 мая, 12:19
google news Подпишитесь
на нас в Google
Таро-гороскоп на неделю подскажет, где стоит действовать решительно, а где лучше не торопиться. Карты дали советы для каждого знака зодиака на ближайшие дни.
Гороскоп Таро на неделю
Гороскоп Таро на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Какие карты Таро выпали каждому знаку зодиака
  • Что ждет вас в работе, финансах и личной жизни

Новая неделя принесет каждому знаку свои задачи и возможности. Астрологи разобрали карты Таро на этот период и составили простые рекомендации для работы, финансов и личной жизни. Главред расскажет подробнее.

Таро-гороскоп на неделю: Овен — Паж Пентаклей

Перед вами открываются новые возможности в работе, учебе и финансах. Дела могут продвигаться медленно, но у них есть хороший потенциал на будущее. Главное — проявлять дисциплину, учиться и не ждать мгновенных результатов. Для привлечения финансового успеха положите в кошелек отдельную монету.

видео дня

Таро-гороскоп на неделю: Телец — Две Палочки

Этот период подходит для планирования долгосрочных целей, будущих поездок или расширения дел. Не ограничивайте себя только привычными рамками. Начните больше доверять своим силам и действовать увереннее. Также полезно записать одну главную цель на бумаге и оставить её у кровати.

Таро-гороскоп на неделю: Близнецы — Сила

Ваша главная опора сейчас — это умение держать себя в руках. Даже если вокруг возникают напряженные ситуации, сохраняйте спокойствие и не реагируйте слишком эмоционально. Это хорошее время, чтобы восстановить уверенность в себе. Чтобы зарядиться энергией, ежедневно проводите несколько минут на солнце.

Таро-гороскоп на неделю: Рак — Звезда

Для вас наступает спокойное время, когда возвращается надежда на хорошие перемены после прошлых неудач. Дела, которые ранее остановились, начнут постепенно решаться. Не подгоняйте события искусственно, пусть все идет своим чередом. Вечером побудьте немного на улице и сосредоточьтесь на своем главном желании.

Таро-гороскоп на неделю: Лев — Туз Палочек

Вас ждет прилив сил и энергии. Появятся новые идеи, задачи или интересные начинания. Это лучший момент для решительных действий, поэтому не бойтесь отходить от старой привычной рутины. Можете зажечь дома ладан и четко вслух произнести свою цель.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Таро-гороскоп на неделю: Дева — Восемь Мечей

Самой большой проблемой недели может стать то, что вы слишком много думаете о плохом. Сомнения и страхи мешают вам действовать, но большинство из этих тревог не имеют реальных оснований. Старайтесь не прокручивать в голове худшие варианты, а перед сном делайте глубокие вдохи и выдохи для снятия усталости.

Таро-гороскоп на неделю: Весы — Иерофант

На этой неделе важно вернуться к четкому распорядку дня, обязанностям и дисциплине. Не отказывайтесь от привычных полезных дел. Также сейчас вам очень поможет совет человека с большим жизненным опытом. Для создания спокойной атмосферы дома зажгите вечером свечу.

Таро-гороскоп на неделю: Скорпион — Отшельник

Вам стоит сбавить обороты и побыть в тишине. Одиночество и отказ от лишнего общения принесут больше пользы, чем пребывание в шумных компаниях. Используйте это время, чтобы разобраться в собственных мыслях, и ежедневно проводите несколько минут наедине без телефона и интернета.

Таро-гороскоп на неделю: Стрелец — Десятка Кубков

Вас ждет чудесный и спокойный период. Отношения в семье станут крепче, дома будут царить гармония и уют. Позвольте себе просто отдохнуть и насладиться приятными моментами рядом с близкими, а также устройте совместный обед или ужин с родными для искреннего разговора.

Таро-гороскоп на неделю: Козерог — Шестерка Кубков

В вашу жизнь могут вернуться люди или воспоминания из прошлого. Учитывайте, что не все связи нужно восстанавливать. Некоторые ситуации возвращаются лишь для того, чтобы вы сделали выводы и окончательно их закрыли. Чтобы облегчить эмоциональное состояние, устройте уборку в своей комнате под спокойную музыку.

Таро-гороскоп на неделю: Водолей — Пятерка Мечей

Возможны недоразумения, споры или конфликты из-за чужого эго. Не тратьте силы на каждую ссору — доказывать свою правоту любой ценой сейчас нет смысла. Иногда лучше всего просто отойти в сторону. Чтобы снять напряжение после сложного дня, очистите пространство вокруг себя и хорошо проветрите комнату.

Таро-гороскоп на неделю: Рыбы — Повешенный

Неделя требует от вас остановки. Если в каких-то делах нет полной ясности, не пытайтесь давить на ситуацию. Временные задержки сейчас полезны, ведь они защищают вас от поспешных и неправильных шагов. Перед принятием любого решения сначала спокойно посидите в тишине.

Вас может заинтересовать:

Источник

Что следует учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия среди белого дня ударила по Днепру: бушует пожар, есть разрушения

Россия среди белого дня ударила по Днепру: бушует пожар, есть разрушения

14:06Украина
Потепление на низком старте: когда в Украину ворвётся настоящая летняя погода

Потепление на низком старте: когда в Украину ворвётся настоящая летняя погода

12:32Синоптик
РФ запустила около 4000 воздушных целей по Украине: Киев получил усиление

РФ запустила около 4000 воздушных целей по Украине: Киев получил усиление

11:51Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Города Украины готовят к круговой обороне: в каких новых регионах могут начаться бои

Города Украины готовят к круговой обороне: в каких новых регионах могут начаться бои

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке сонной собаки за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке сонной собаки за 45 с

Историк раскрыл самый большой миф о Киеве, придуманный в СССР — о чем речь

Историк раскрыл самый большой миф о Киеве, придуманный в СССР — о чем речь

Поможет ли кофейная гуща избавиться от муравьев: миф или полезный лайфхак

Поможет ли кофейная гуща избавиться от муравьев: миф или полезный лайфхак

Гороскоп Таро на полнолуние 31 мая: Овнам - триумф, Близнецам - страх, Рыбам - выбор

Гороскоп Таро на полнолуние 31 мая: Овнам - триумф, Близнецам - страх, Рыбам - выбор

Последние новости

14:14

Отнимают силы и счастье: какие растения нельзя сажать у окон

14:06

Россия среди белого дня ударила по Днепру: бушует пожар, есть разрушенияФото

13:56

Гороскоп Таро на завтра 1 июня: Овнам - довериться, Козерогу - новые возможности

13:56

Дроны РФ ударили по Житомирщине: повреждена инфраструктура, одна из громад - без света

13:24

Любовный гороскоп с 1 по 7 июня: Весам — эмоции, Скорпионам — обиды

Чем будут опасны новые ракетные атаки России на Киев: Жданов – о целях ударов и панике в КремлеЧем будут опасны новые ракетные атаки России на Киев: Жданов – о целях ударов и панике в Кремле
13:17

Завтрак из трёх ингредиентов за 20 минут — рецепт проще простого

13:00

Путинист Джиган рассказал, как спровоцировал голую Собчак в сауне

12:39

В кухонных ящиках будет чистота и идеальный порядок: поможет простой трюк с фольгой

12:32

Потепление на низком старте: когда в Украину ворвётся настоящая летняя погода

Реклама
12:31

Финансовый гороскоп с 1 по 7 июня: Овнам — заработок, Тельцам — спокойствие

12:29

Срочно нужны были деньги: клиенты ПриватБанка лишились доступа к средствам

11:51

РФ запустила около 4000 воздушных целей по Украине: Киев получил усиление

11:48

Никакого "алло": как на самом деле правильно начинать телефонный разговор

11:38

Гороскоп Таро на неделю с 1 по 7 июня: Близнецам — контроль, а Львам — идеи

11:34

Китайский гороскоп на завтра, 1 июня: Драконам - скрытность, Змеям - тусовки

10:58

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июня: Близнецам — карьера, а Ракам — интуиция

10:54

В РФ горит сверхважный объект: губернатор срочно обратился к россиянам

10:21

Мобилизация и бронирование по-новому в Украине: к каким изменениям готовиться с 1 июня

09:49

РФ сгребает ракеты для ударов по Украине: эксперт назвал цель новых атак

09:16

РФ прикрывается инцидентом в Румынии: ISW предупреждает об угрозе для одной из стран

Реклама
09:02

Как хоронили блогершу Vikunciy: горы цветов и белоснежный гроб

08:58

Россияне вывезли "Орешник" из страны: СМИ выяснили, где Путин прячет комплекс

08:23

Седокову жестко унизили на концерте путинистки Успенской

08:10

Что на самом деле означает встреча Зеленского и Порошенко: Денисенко объяснил важный нюансмнение

07:56

На НПЗ в Саратове разразился мощный пожар после атаки дроновВидео

07:52

Как умерла Ольга Бура: что случилось с молодой телеведущий много лет назадВидео

04:33

Историк раскрыл самый большой миф о Киеве, придуманный в СССР — о чем речьВидео

04:25

Троица-2026: что нельзя делать в праздник 31 мая

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке сонной собаки за 45 с

03:53

Регионы под атакой магнитной бури: когда закончится шторм

03:31

Главные скандалисты: два знака зодиака, которые все время вступают в конфликты

03:25

Самолеты готовы к обстрелу: когда начнется комбинированная атака на Украину

03:11

Обладают железным характером: люди, родившиеся в 4-м месяце, самые сильные

01:50

Научная сенсация: новый вирус удивил исследователей способом выживания

30 мая, суббота
23:48

Самый опасный район Киева: почему РФ массированно бьет по одной локации

22:52

Путин загнал себя в тупик в Украине: в WP раскрыли главную проблему РФ

22:23

Вместо пользы — вред: какие растения и овощи нельзя удобрять золой

21:31

Месть "бучанским мясникам": СБС мощно ударили по базе 64-й бригады РФВидео

21:28

Слишком наивные: какие знаки зодиака слишком быстро доверяют другим людям

20:25

Угроза массированного удара РФ: Зеленский назвал вероятные сроки обстрелаВидео

Реклама
19:52

Ливни и грозы будут отступать: известна дата внезапного потепления

19:40

Уксус больше не нужен: стиральная машина засияет с одним простыми методомВидео

19:37

Приметы и фэн-шуй: какие популярные предметы в доме приносят несчастье

19:11

Не Банковая и не Рада: названы истинные цели нового удара РФ по Киеву

19:10

Почему Кремль сам подогревает слухи о двойниках Путина: неожиданная версиямнение

18:48

Телефон подключили к двум зарядкам одновременно и раскрыли "секрет"

18:34

Новая помощь Украине в войне с РФ: в США сделали неожиданное заявление

18:27

РФ может ударить "Орешником" по Киеву: полковник - о "договоренностях" с КремлемЭксклюзив

18:07

Чудодейственное средство за гроши: как перекись водорода отмоет весь дом

18:02

Угроза на кухне: эксперты призвали не мыть посуду губками, названа альтернативаВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять