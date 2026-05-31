Главные скандалисты: два знака зодиака, которые все время вступают в конфликты

Анна Ярославская
31 мая 2026, 03:31
Некоторые люди чаще других готовы отстаивать свою позицию и добиваться решения проблем, особенно если они уверены, что поступают правильно и справедливо.
Эксперт объянила, почему два знака постоянно ищут конфликты? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com, pixabay.com

Кратко:

  • Планета Сатурн заставляет Козерогов и Водолеев искать справедливость
  • Внимательные Козероги не постесняются потребовать отчет у начальства
  • Бунтари Водолеи активно спорят ради улучшения всей системы контроля

Некоторые люди чаще других готовы отстаивать свои права и открыто высказывать недовольство, если считают, что с ними поступили несправедливо. Астрологи считают, что на темперамент и манеру общения может влиять знак зодиака.

Среди представителей зодиакального круга есть те, кто чаще других вступает в споры, отстаивает свое мнение и не избегает выяснений отношений. Какие это знаки зодиака, рассказала астролог Джейми Райт изданию PureWow.

По словам специалиста, склонность доказать свою правоту может быть связана с влиянием Сатурна — планеты, которая отвечает за правила, порядок, дисциплину и контроль.

Сатурн управляет двумя знаками зодиака — Козерогом и Водолеем. Именно представители этих знаков, по мнению Райт, чаще других готовы обращаться к руководству или требовать решения проблемы, если их не устраивает качество услуг или отношение к ним.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги известны стремлением все держать под контролем и ценят порядок во всех сферах жизни. Они обладают хорошей интуицией, внимательны к деталям и быстро замечают ошибки или низкое качество работы.

При этом Козероги не любят конфликты ради конфликтов. Обычно они вмешиваются только тогда, когда считают, что ситуация действительно требует исправления. Если что-то нарушает их чувство стабильности и справедливости, они не постесняются обратиться к руководству или потребовать объяснений.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи также находятся под влиянием Сатурна, однако их больше волнуют не личные выгоды, а общие принципы и справедливость. Они часто стремятся улучшить систему в целом, а не решить проблему исключительно для себя.

Хотя Водолеев нередко называют бунтарями, на самом деле они ценят порядок и четкие правила. Если они сталкиваются с несправедливостью или неэффективностью, то могут обратиться к руководству, чтобы добиться изменений. При этом они не только критикуют, но и готовы похвалить сотрудников за хорошую работу, если считают это заслуженным.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Джейми Райт: что о ней известно

Джейми Райт - астролог и автор еженедельных и ежемесячных гороскопов для PureWow.

Живет в Бруклине, штат Нью-Йорк. Почти десять лет она работает с клиентами онлайн и в реальной жизни, является автором популярной рассылки "Лунные послания" и ведет подкаст Good Fortunes.

Джейми всю жизнь изучала астрологию и является экспертом как в современных, так и в традиционных методах, а также в истории астрологии и других формах гадания.

Как писал Главред, некоторые люди словно рождены для порядка. У них все разложено по полочкам, планы расписаны наперед, а важные дела никогда не откладываются на последний момент. Если вам интересно, кто из 12 знаков зодиака особенно сильно ценит дисциплину, умеет правильно распределять время и держать под контролем даже самые сложные задачи, читайте материал: У них всё по полочкам: три самых организованных знака зодиака.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

гороскоп Водолей Козерог гороскоп Козерог гороскоп Водолей
